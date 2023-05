Adina Nivukosken kolumni: Pienen hetken ehti jo näyttää, että naisella on oikeus päättää kehostaan

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Osallistuin alkuvuodesta YK:n naisten syrjintää ehkäisevän komiteaan kokoukseen Genevessä. Olin osa Euroopan oikeustieteen opiskelijoiden delegaatiota. Tapaamisesta jäivät mieleen Unkarin puheenvuorot. Siellä naisten asema heikkenee, mutta maan edustaja sanoi komiteassa suoraan, että niin pitää ollakin.

Unkarin puheenvuoroissa painotettiin, että naisten ei kannata kouluttautua pitkälle, koska sen vuoksi miehen löytäminen vaikeutuu, ja että tärkeintä lainsäädännössä on turvata perheen ja lapsen asema – naisen oikeudet tulevat vasta sen jälkeen.

Puheet saivat miettimään unkarilaisia opiskelukavereitani. He pänttäävät kanssani Eurooppa- ja EU- oikeutta Maastrichtissa EU:n syntymäkaupungissa, samaan aikaan kun isänmaa kulkee toiseen suuntaan. Unkarikin on kuitenkin EU-maa, jonka kanssa meidän tulisi edes jollain tapaa pystyä jakamaan yhteiset perusarvot.

Puolalainen opiskelukaverini sanoo suoraan, että hänellä ei ole mahdollisuuksia julkiseen tehtävään seksuaalisen suuntautumisensa takia.

Eikä paremmin mene muuallakaan. Maastrichtin opiskelija-asuntoni kämppis on kotoisin Puolasta. Hän kuuluu seksuaalivähemmistöön. Hän on valtavan kiinnostunut politiikasta mutta sanoo suoraan, että Puolassa hänellä ei ole mahdollisuuksia julkiseen tehtävään seksuaalisen suuntautumisensa takia.

Viime vuodet ovat olleet synkkää aikaa Euroopalle. Unkari perui aikeensa ratifioida Istanbulin-sopimus. Se suojelee naisia väkivallalta. Puola kiristi samaan aikaan aborttilainsäädäntöänsä entisestään.

Puolassa aborttia ei saa enää tehdä, vaikka sikiöllä olisi vakava kehitysvamma. On arvioitu, että ennen 90 prosenttia aborteista tehtiin tästä syystä. Nyt abortti on sallittu vain kahdessa tilanteessa: jos raskaus on seuraus rikoksesta – yleensä raiskauksesta tai insestistä – tai jos raskaus uhkaa äidin terveyttä tai henkeä.

Käytännössä aborttia on erittäin vaikea saada. Esimerkiksi raiskauksesta pitää olla ainakin meneillään poliisitutkinta, ja aborttia haluava tarvitsee syyttäjältä todistuksen, että raiskaus on todella tapahtunut.

Tiukat säännöt iskivät kipeästi myös Puolaan paenneisiin Ukrainan sodassa raiskattuihin naisiin. Jos pakolaisnainen on raskaana raiskauksen vuoksi, sen todistaminen Puolan viranomaisille on lähes mahdotonta.

Onko liikaa vaadittu, että edes EU:n sisällä naisella olisi oikeus omaan kehoonsa?

Oikeus aborttiin puhuttaa myös Italiaa. Siellä aborttia hakevat naiset kohtaavat merkittäviä vaikeuksia (siirryt toiseen palveluun), ja aborttioikeuden puolella olevien gynekologien on vaikea edetä urallaan. Ei ihme, että 67 prosenttia heistä ilmoittaa olevansakin aborttia vastaan.

Tuntuu, että Eurooppa taantuu. Minä ja kämppikseni Maastrichtissa olemme molemmat 23-vuotiaita EU-kansalaisia. Silti toinen meistä ei uskalla osallistua politiikkaan seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi, tai ei voi hankkia turvallista aborttia. Onko liikaa vaadittu, että edes EU:n sisällä naisella olisi oikeus omaan kehoonsa?

EU:n jäseneksi haluavalle valtiolle asetetaan tiukat kriteerit: pitää tunnustaa oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet, ihmisten tasa-arvo ja niin edelleen. Mutta mitä vaaditaan jo jäseneksi hyväksytyltä valtiolta, joka alkaa taantua?

Eikä vain Eurooppa askella taaksepäin. Naisten oikeuksien kehitys peruuttaa koko maailmassa. Asia nousi esiin myös osallistuessani YK:n koulutuksen huippukokoukseen New Yorkissa (siirryt toiseen palveluun) viime kesänä. Namibialainen ministeri totesi, että Afrikassa lapsimorsiamiksi joutuneiden tyttöjen määrä kasvoi korona-aikana. He eivät enää palanneet pandemian jälkeen kouluun.

Ei ole kauan siitä, kun vielä iloitsimme, että naisten oikeudet oli vihdoin tunnustettu.

Afghanistanin naisilta on riisuttu lähes kaikki ihmisoikeudet (siirryt toiseen palveluun), Yhdysvalloissa rajattiin mittavasti (siirryt toiseen palveluun) aborttioikeuksia – ja Iranissa myrkytetään koulutyttöjä (siirryt toiseen palveluun).

Ei ole kauan siitä, kun vielä iloitsimme, että naisten oikeudet oli vihdoin tunnustettu. Nyt näyttää, että korona-ajan varjossa joillekin päättäjille aukesi otollinen aikaikkuna runnoa läpi naisten oikeuksia heikentäviä lainsäädäntöuudistuksia.

Mutta onneksi kaikki ei näytä synkältä. Toivoa löytyy EU:n sisältäkin. Euroopan komissio on sitoutunut toteuttamaan tasa-arvostrategian (siirryt toiseen palveluun) 2025 mennessä. Osana hanketta on esitetty koko EU:ta koskevaa suostumukseen perustuvaa raiskauslainsäädäntöä sekä puuttumista lähisuhde-, seksuaali- ja verkkoväkivaltaan.

Euroopan komissio hyväksyi viime keväänä myös ehdotuksen uudeksi direktiiviksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumisesta (siirryt toiseen palveluun).

Ehdotuksen tavoitteena on ottaa käyttöön vähimmäissäännöt tällaisten rikosten uhrien oikeuksista sekä kriminalisoida naisiin kohdistuvan väkivallan ja verkkoväkivallan vakavimmat muodot.

Se olisi hyvä alku. Nyt ollaan varovaisesti jo linjaamassa, että EU voisi ratifioida myös Istanbulin-sopimuksen (siirryt toiseen palveluun). Se toisi kaikki EU-maat naisia suojaavan sopimuksen piiriin – myös ne, joita asia ei kiinnosta.

Adina Nivukoski

Kirjoittaja on 23-vuotias oikeustieteen opiskelija, joka on nähnyt miten kerran saavutetun voikin menettää silmänräpäyksessä.

