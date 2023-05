Otso Huopaniemi valittiin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun uudeksi dekaaniksi

Otso Huopaniemi on esitystaiteilija, näytelmäkirjailija, dramaturgi, tutkija, opettaja ja teatteritaiteen tohtori. Hän aloittaa viisivuotisen kautensa Teatterikorkeakoulun dekaanina elokuussa.

Teatteritaiteen tohtori Otso Huopaniemi on valittu Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dekaaniksi.

Huopaniemi valmistui teatteritaiteen tohtoriksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2018. Maisterintutkinto hänellä on sekä Teatterikorkeakoulusta että New Yorkin Columbia Universitystä.

Huopaniemi on toiminut vuodesta 2019 lähtien Teatterikorkeakoulussa dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen professorina. Lisäksi hän on kansainvälisen, viiden eurooppalaisen yliopiston yhteistyönä toteutettavan Comparative Dramaturgy and Performance Research -kaksoistutkinto-ohjelman johtaja.

Dekaanin viisivuotiskautensa Huopaniemi aloittaa elokuun alussa. Dekaani johtaa Teatterikorkeakoulua, sen koulutusta, tutkimusta ja taiteellista toimintaa ja niihin liittyviä yhteiskuntasuhteita ja kumppanuuksia.

Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén perusteli tiedotteessa Huopaniemen valintaa muun muassa tämän kansainvälisillä ansioilla, vahvalla suhteella teknologiaan sekä perehtyneisyydellä Teatterikorkeakoulun koulutusaloihin.

Huopaniemeä kiiteltiin myös kyvystä ylläpitää luottamusta muutospaineiden puristuksessa.

Tuleva dekaani itse linjaa Taideyliopiston tiedotteessa, että opetuksen, tutkimuksen ja toimintakulttuurin uudistamista pitää jatkaa. näkemyksensä oppilaitoksen lähitulevaisuudesta uudistushenkisesti.

– Meillä ei ole pulaa hyvistä tavoitteista. Dekaanina haluan olla takaamassa, että tavoitteemme myös kohtaavat opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan jokapäiväisen todellisuuden.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun nykyisen dekaanin Maarit Ruikan toimikausi päättyy elokuun lopussa. Hän on hoitanut tehtävää kymmenen vuoden ajan.