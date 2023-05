Taloyhtiö puuttui peliin, kun terveysjätti irtisanoi yllättäen vanhusten vuokrasopimukset uudessa tornitalossa – pian kävi ilmi, että sekin ajoi omaa etuaan

Kuopiossa Attendon päätös ottaa vanhusten tilalle mielenterveyskuntoutujia on aiheuttanut runsaasti keskustelua, jossa ei ole hälvennetty häpeää ja kielteistä leimaa mielenterveysongelmien ympäriltä.

Mielenterveyskuntoutujilla tehdään joillakin paikkakunnilla parempaa bisnestä kuin vanhuksilla. Tämä johtuu siitä, että mielenterveyskuntoutujien asunnoista on huutava pula, mutta osalla paikkakunnilla vanhusten palveluasunnoista on ylitarjontaa.

Siksi osa yksityisistä terveyspalveluyrityksistä on vaihtanut tai aikoo vaihtaa asiakkaansa vanhuksista mielenterveyskuntoutujiin.

Kyse on kymmenien miljoonien eurojen bisneksestä.

Asia koskettaa kymmeniä tuhansia vanhuksia, mielenterveyskuntoutujia ja heidän läheisiään.

Kuopiossa laajan mediahuomion saanut tapaus johti taloyhtiön tekemään aiheettomaan rikosilmoitukseen, virheellisen tiedon levittämiseen ja voimakkaaseen vastarintaan mielenterveyskuntoutujia kohtaan.

Yle tutki tapauksen taustat asiakirjoista puolueettomien asiantuntijoiden avustuksella. Niistä kävi ilmi lukuisia eettisiä ongelmia sekä mahdollinen porsaanreikä laissa.

Loppuelämän koti oli silmänlumetta

Kuopion keskustaan, aseman viereen valmistui vuonna 2020 uudet tornitalot. Taloissa on sekä yritystoimintaa että yksityisasuntoja.

Terveysjätti Attendo perusti kahteen kerrokseen vanhusten senioriasuntoja. Samassa talossa, mutta eri kerroksessa on myös Attendon palveluasumista.

Ajatus oli, että vanhus voi siirtyä vain kerroksesta toiseen, jos palvelun tarve kasvaa tai kunto huononee.

Avaa kuvien katselu Tämä on yksi esimerkki siitä, miten Attendo mainosti Kuopion Portin seniorikoteja. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Attendon mainokset herättävät eettisiä kysymyksiä. Yritys nimittäin markkinoi Kuopion Portin senioriasuntoja sanakääntein, joista voi jäädä mielikuva loppuelämän kodista.

Vanhusten kanssa kuitenkin kirjoitettiin aivan tavallinen toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Moni vanhus ajatteli tekevänsä viimeisen muuttonsa ja löytäneensä loppuelämän kodin.

Attendon johtaja Virpi Holmqvist pahoittelee mainontaa.

– Tässä on selkeästi annettu liian iso lupaus markkinoinnissa, mistä olen äärimmäisen pahoillani.

Mainokset eivät kuitenkaan saaneet asuntoja täyteen. Kuopion alueella on ylitarjontaa senioriasunnoista. Se tarkoittaa sitä, että yritys ei saanut vanhuksilta odotettua määrää euroja tyhjien asuntojen takia.

Viime maaliskuussa Attendo irtisanoi vanhusten vuokrasopimukset ja kertoi aloittavansa tiloissa mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut.

Median ja lähialueen ihmisten huomio kiinnittyi siihen, miten epäoikeudenmukaisesti vanhuksia on kohdeltu.

Samalla alkoi nousta huomattava nimby-ilmiö. Se tulee englanninkielen sanoista not in my back yard ja tarkoittaa suomeksi sitä, että vastustetaan jonkun asian rakentumista omaan asuinympäristöön.

Mielenterveyskuntoutujien vastustaminen yltyi arvaamattomiin mittasuhteisiin.

Epäily korruptiosta

Avaa kuvien katselu Tulevan kilpailutuksen rehellisyyttä epäiltiin paikallislehdessä. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Kuopiossa on herännyt keskustelua korruptiosta, koska Attendo on kertonut jatkossa tarjoavansa palveluita mielenterveyskuntoutujille, mutta hyvinvointialueen järjestämä kilpailutus on vasta syksyllä.

Yle selvitti asiaa aluehallintovirastosta, joka hallinnoi sosiaali- ja terveysalan lupa-asioita sekä Valvirasta, joka valvoo toimijoiden asianmukaisuutta.

Viranomaiset pitivät erikoisena sitä, että Attendo ei tuntisi omaa toimialaansa ja kilpailijoitaan. Yritys on myöntänyt, että aikoo osallistua syksyllä olevaan kilpailutukseen, mutta mitään viitteitä korruptiosta ei löytynyt.

Avaa kuvien katselu Asuntojen arvon alenemista pohdittiin paikallisessa maakuntalehdessä. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Taloyhtiössä jatkettiin syiden etsimistä, miksi taloon ei voisi tulla asumaan mielenterveyskuntoutujia. Syiksi väitettiin muun muassa levottomuutta (siirryt toiseen palveluun)ja huolta asuntojen arvon alenemisesta (siirryt toiseen palveluun).

Samoja väitteitä käytetään tyypillisesti muidenkin erityisryhmien palvelujen vastustamisessa. Yle on aiemmin pystynyt osoittamaan laajalla selvityksellä, että asuntojen arvon lasku mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelukotien läheisyydessä on urbaani legenda.

Rikosilmoitus ja mahdollisia oikeuskanteita

Taloyhtiön edustaja teki yhden vanhuksen luvalla Attendosta rikosilmoituksen, jossa kertoi Attendon painostaneen allekirjoittamaan vuokrasopimukset. Muutamat vanhukset ovat kertoneet asiasta myös mediassa (siirryt toiseen palveluun).

Poliisi ei ottanut asiaa tutkittavaksi, koska vuokrasopimuksen purkaminen ei ole poliisiasia.

Lain mukaan vuokranantajalla pitää olla hyväksyttävä syy vuokrasopimuksen irtisanomiseen. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan lähes mikä tahansa syy käy perusteeksi, kunhan se on totta eikä ole hyvän tavan vastainen.

Moraalinen ongelma syntyy esimerkiksi siitä, että Attendon päätös voi erottaa pariskunnat toisistaan, jos toinen asuu palveluasumisen yksikössä ja toinen joutuu muuttamaan pois senioriasunnoista.

Taloyhtiön edustaja on ehdottanut, että vanhukset nostaisivat oikeuskanteen Attendoa vastaan. Se voi niellä vanhuksilta tuhansia euroja.

Lakimies: Irtisanominen on oikeutettua

Kiinteistöalan ja vuokrasuhteiden juridiikkaan perehtynyt lakimies Kristian Danielson perehtyi Ylen pyynnöstä Kuopion tapaukseen käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella.

Danielson katsoo, että Attendolla oli oikeus irtisanoa vanhusten vuokrasopimukset.

– Ymmärrän mielipahan, mutta kyseessä on ollut tavallinen toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus, jonka on voinut irtisanoa lain perusteella.

Myös yksityisen vuokravälitysyritys Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola on samaa mieltä. Lähes 30 vuotta kiinteistöalaa seurannut Metsola kertoo, että ihmisten mielikuva asumisen oikeudesta ja vuokrasopimuksista eivät aina täsmää.

– Se on arkipäivää, etteivät faktat ja mielikuvat kohtaa. Ajatellaan usein, että minulla on oikeus asua tässä niin kauan kuin itse haluan, mutta vuokrasopimuksessa ei ole minkäänlaista mainintaa sellaisesta erityisehdosta.

Vaikka tilanne on valitettava, tunteiden herääminen ei tässä auta. Kristian Danielson

Vanhuspalvelujen kohdalla tilanne on samanlainen. Markkinointi ja ihmisten mielikuvat ovat ohjanneet ajattelua siihen suuntaan, että Attendon senioriasunnot ovat ikuisia vaikka vuokrasopimuksessa ei ole mitään mainintaa asiasta.

Laki huoneiston vuokraamisesta on ajateltu lähinnä tilannetta, jossa yksityishenkilö vuokraa asuntoaan. Nyt tilanne on muuttunut ja vuokranantaja voi olla terveysjätti ja vuokralaiset erityisryhmiä kuten vanhuksia, vammaisia, päihteidenkäyttäjiä tai mielenterveyskuntoutujia.

– Olisi liian helppoa sanoa, että lakia pitää muuttaa, Danielson sanoo.

Danielson ja Metsola ovat molemmat sitä mieltä, että erityisryhmien vuokrasopimuksiin voisi miettiä ehtoja, jotka palvelisivat paremmin vuokralaista.

Tuolloin vanhusten tai muiden erityisryhmien sopimuksiin voisi kirjata ehdon, joka takaisi pidemmän vuokra-ajan ja sopimuksen muokkaamisen, jos elämäntilanne muuttuu.

Oikeuskanteen perusteet heikkoja

Kuopion tapauksessa paikallisen asunto-osakeyhtiön jäsen on ehdottanut vanhuksille kanteen nostamista Attendoa vastaan.

Lakimies Kristian Danielson arvioi, että kanteen menestymisen mahdollisuus on heikko oikeudessa, eikä oikeutta kannata käydä periaatteen vuoksi. Hävinnyt osapuoli nimittäin maksaa tyypillisesti sekä omansa että vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

Käräjöintilasku voi kunkin vuokralaisen osalta olla helposti yli 10 000 euroa.

– Vaikka tilanne on valitettava, tunteiden herääminen ei tässä auta. Nyt pitäisi jokaisen kylmän viileästi arvioida kanteen menestymisen mahdollisuus.

Attendo yrittää sovitella asiaa. Se on tarjonnut vanhuksille lisäaikaa muuttoon ja apua uuden asunnon etsimiseen. Yritys on kuitenkin valmis menemään oikeuteen tarvittaessa.

– Kyllä me olemme valmiita siihen. Seisomme sen puolella, että mielenterveyskuntoutujilla on oikeus asua keskellä kylää, toteaa Attendon johtaja Virpi Holmqvist.

Voit keskustella aiheesta 12.5. kello 23 saakka.