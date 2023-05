Pohjoissaameksi näytelty videopeli viihdyttää, eikä opeta – käsikirjoittajaa turhauttaa saamelaisten karnevalisoiminen

Tamperelaisyrityksen saamelaistarinoihin ja -kulttuuriin perustuva seikkailupeli on saanut kiitosta luovuudestaan. Kotimaisen palkinnon pokannut videopeli tavoittelee nyt kansainvälisiä markkinoita.

Tamperelaisen Red Stage Entertainmentin luoma videopeli Skábma – Snowfall on tänä vuonna ehdolla jopa kahden palkinnon saajaksi Euroopan johtavassa Nordic Game Awards -pelikonferenssissa. Kyseessä on maailman ensimmäinen videopeli, joka on kokonaan pohjoissaameksi ääninäytelty.

Peli julkaistiin viime vuonna, ja se on kotimaisilla kentillä ehtinyt jo saada tunnustusta luovuudestaan. Nyt peli tavoittelee myös kansainvälistä menestystä.

Pelin käsikirjoittaja Marjaana Auranen on itse saamelainen, joten oman kulttuurin esiintyminen eri medioissa on hänelle tärkeää.

– Esimerkiksi monet animaatiot tulevat saamelaisyhteisön ulkopuolelta. Niinpä me halusimme lähteä tekemään omaamme videopelin muodossa, Auranen sanoo.

Avaa kuvien katselu Skábma kertoo nuoresta pororengistä nimeltä Áilu, josta alkaa seikkailun myötä muovautua kylän uusi noaidi, joka tarkoittaa parantajaa ja tietäjää. Kuva: Red Stage Entertainment

Skábma on kuitenkin ennen kaikkea fantasia- ja seikkailupeli, jonka tehtävänä on tuoda kuluttajille vaikuttava ja hauska pelikokemus.

– Kyseessä on viihdetuote eikä mikään opetuspeli, ohjaaja Sahin Cengiz toteaa.

Hän kuitenkin myöntää, että pelien teemat ovat tärkeitä heidän yritykselleen.

Mikäli pelaaminen lisää ymmärrystä saamelaisuudesta, on se Cengizin mielestä vain plussaa.

Auranen komppaa kollegaansa ja huomauttaa, että saamelaisia aletaan liian usein karnevalisoida.

– Meidät yhdistetään esimerkiksi jouluun, jolloin syntyy mielikuva pohjoisen pienistä tontuista. Sellaista en enää tahtoisi nähdä, Auranen täsmentää.

Nordic Game Awards -gaala järjestetään Ruotsin Malmössä toukokuun lopulla.

Skábma kisaa kahdessa sarjassa ja tavoittelee esimerkiksi parhaan pohjoismaisen pelin palkintoa.

– Jännityksellä lähdemme katsomaan miten muut Pohjoismaat kokevat meidän pelimme, Cengiz tiivistää odotuksiaan tulevasta tapahtumasta.

Sahin Cengiz ja Marjaana Auranen olivat Anna Sirénin studiovieraana kertomassa pelin syntymisestä ja siitä, miksi saamelaisten on tärkeää näkyä myös pelimaailmassa.