Takaisku monelle Airbnb-vuokraajalle Tampereella: Asunnoista ei irtoa rahaa viime vuoden MM-kisojen tapaan

Viime keväänä jääkiekon MM-kisat takasi monelle asunnonvuokraajalle reilusti paremman toukokuun kuin normaalisti. Tänä keväänä hintatasoa on pitänyt laskea.

Daniel Schmidt vuokraa Tampereella sivutoimisesti kuutta asuntoa ystäviensä kanssa. Pienin huoneistoista on 30 neliön yksiö, ja suurin on 60-neliöinen paritalon puolikas.

Viime keväänä kaikki kuusi asuntoa oli buukattu täyteen lähes koko jääkiekon MM-kisojen ajaksi.

Nyt kysyntä on ollut selvästi hiljaisempaa. Airbnb-asuntoja on Tampereen keskusta-alueella edelleen jäljellä reilusti. Jopa aivan Tampereen areenan vierestä löytyy huoneisto alennetulla hinnalla.

Osaan Schmidtinkin vuokraamista asunnoista on vielä tilaa. Hänen tilanteensa on silti hyvä, sillä osaan asunnoista saapui uudelleen viime vuodelta tuttuja kisavieraita. He tekivät varauksen jo viime vuoden puolella ja viipyvät Tampereella kuukauden.

– Viime kevään kaltaista kisahinkua ei ole. Siksi myös viime vuoden hinnoista on tultu selkeästi alaspäin, Schmidt sanoo.

Kolme syytä kysynnän laskulle

Majoituksen kysynnän laskuun Daniel Schmidt näkee kolme selkeää syytä. Ensimmäinen on se, että tällä kertaa MM-kisat järjestetään kahdessa eri maassa.

– Toinen on se, että nyt on päästy huomattavasti vapaammin liikkumaan jo pidemmän aikaa. Viime kevään kisat olivat ensimmäinen iso juttu, joka koronan jälkeen voitiin järjestää, ja kysyntä oli suorastaan valtavaa.

Kolmas syy on vallitseva taloustilanne. Kustannusten kasvaessa ylimääräiseen hupiin tai turismiin on vähemmän rahaa käytettävissä.

Schmidt pohtii, että vuokrattavien kohteidenkin määrä on saattanut kasvaa, sillä yhä useampi pyrkii saamaan lisätuloja.

Avaa kuvien katselu Daniel Schmidt remontoi loppuvuodesta 2022 uutta Airbnb-kohdettaan. Nyt valmiissa asunnossa on kuukaudeksi kisaturisteja. Schmidtin mukaan vuokrahintoja on nostettu aina korkean kysynnän ajoille. Kuva: Miikka Varila / Yle

Schmidt uskoo vahvasti, että varauksia tehdään myös MM-kisojen aikaan. Kiekkofanit varaavat majoituksia aina, kun oma joukkue etenee alkulohkostaan puolivälieriin.

Kysynnän hiipuminen puhuttaa vuokraajia

Osa asunnonvuokraajista on muuttanut peruutuskäytäntöjään viime vuotta tiukemmiksi. Löyhät peruutusehdot ovat mahdollistaneet sen, että ajoissa tehdyt varaukset perutaan kiekkomenestyksen mukaan jopa viime hetkillä, jolloin vuokraaja menettää tulonsa.

Kysynnän hiipumisesta on Schmidtin mukaan keskusteltu paljon majoittajien eri yhteisöissä ja sosiaalisen median ryhmissä.

Tilanne on harmillinen etenkin ammattimajoittajille. MM-kisat takasivat viime vuonna reilusti paremman kuukauden, sillä kisaturistit viihtyivät Tampereella myös ennen ja jälkeen pelien, jolloin majoitustarve venyi kolmiviikkoiseksi.

– Tietyille yksittäisille päiville tai viikonlopuille on aina tulijoita, mutta MM-kisat ovat olleet mahdollisuus poikkeuksellisen kovalle kysynnälle pitkäksi ajaksi, Schmidt sanoo.

Airbnb-majoitushinnat 12.–14.5. Vapaita asuntoja löytyy Tampereen keskustan alueelta 19–120 riippuen siitä, kuinka kaukana Tampereen areenasta haluaa majoittua. Kahden yön keskimääräinen hinta valituille päivämäärille ja kahdelle aikuiselle on noin 300 euron tienoilla. Edullisimmillaan valittuina päivinä voi majoittua 188 eurolla. Kalleimman tarjolla olevan huoneiston hinta on 1600 euroa.

Airbnb-hinnat on katsottu viimeksi torstaiaamuna. Asuntojen määrä ja hinnat elävät päivän mukaan.

