Silminnäkijä kertoo: olin vähällä jäädä Espoon Tapiolan romahtaneen sillan alle

Elisabet Likki asuu Espoon Tapiolan romahtaneen työmaasillan viereisessä talossa.

Likki osui paikalle, kun silta oli juuri romahtanut. Hän tuli paikalle viereisestä parkkihallista, jonka päällä asuintalot sijaitsevat.

– Minulla on auto juuri siellä autohallissa. Ajan normaalisti ulos portista, joka on tämän ylikulkusillan alla. Kun tulin portille ja yritin lähteä, huomasin että siellä on juuri jotakin tapahtunut.

Likki oli oikeastaan vähällä jäädä sillan alle, sillä hän kertoo, että hänen piti alun perin olla sillan kohdalla jo muutamaa minuuttia aikaisemmin. Aikataulu oli venynyt vähän.

– Olisin kyllä jäänyt alle, jos olisin lähtenyt viisi minuuttia aikaisemmin sieltä ulos.

Likki kertoo, että hän ei kuullut ääntä, kun silta romahti. Sen sijaan hän kertoo nähneensä maassa useita ihmisiä makaamassa.

Ensimmäisenä paikalle tuli läheisen rakennustyömaan työntekijöitä auttamaan loukkaantuneita.

Sillasta tipahtanutta materiaalia oli maassa paljon, Likki kertoo. Lautaa ja metallin palasia.

Tilanne ei vaikuttanut juuri sillä hetkellä sekasortoiselta. Hyvin pian tapahtuneen jälkeen paikalle tuli pelastustyöntekijöitä ja poliisi, kertovat Ylen tavoittamat silminnäkijät.

Jaakko Markkula asuu onnettomuuspaikan lähellä. Hän kertoo, miten kuuli kovan jysäyksen.

Yksi silminnäkijöistä, Jarkko Markkula, kertoo että hän puolestaan kuuli kovan pamauksen.

– Sanoin kaverille, että mitä täällä tapahtuu. Hän meni ikkunaan ja näki, että silta oli pettänyt. Sitten minäkin ryntäsin ikkunaan ja näin kadulla makoilevan ihmisiä, Markkula kertoo.

