Kalasataman kahdeksasluokkalaiset olivat retkellä, kun silta romahti alta – kaupunki tarjoaa kriisiapua

Espoon Tapiolassa torstaina aamupäivällä tapahtunut väliaikaisen kävelysillan sortuma vaatii Helsingin kaupungilta välitöntä kriisiapua.

Onnettomuuteen joutui Kalasataman peruskoulun 8. luokan oppilaita, jotka olivat opetusretkellä. Alustavan tiedon mukaan 27 pääosin alaikäistä nuorta ja yksi opettaja loukkantuivat eri asteisesti. Oppilaat ovat pääosin vuonna 2008 syntyneitä.

Helsingin kaupunki on jo järjestänyt kriisiapua koululla oppilaille ja henkilökunnalle.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas kertoo, että kun tieto onnettomuudesta tuli, he perustivat nopeasti yhteisen kriisiryhmän Helsingin kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystyksen kanssa. Järvenkallas kertoo, että kriisiapu on keskitetty Kalasataman kouluun.

– Heti ollaan katsottu koululle lisää tukea ja enemmän henkilökuntaa johtamiseen ja oppilashuoltoon, kertoo Järvenkallas.

Kaupungin mukaan koulukuraattori, terveydenhoitaja ja psykologi ovat koululla tukemassa oppilaita.

Järvenkallaksen mukaan myös sosiaali- ja kriisipäivystyksestä on saatu ammattilaisia mukaan kriisiapuun. Hän myös kommentoi Twitterissä tapahtunutta.

– Keskitymme oppilaiden, perheiden ja koulun tukemiseen. Kriisiapua on saatavilla. Olemme pahoillamme, että keväinen opintoretki päättyi surullisesti, kirjoittaa Järvenkallas.

Helsingin kaupungin mukaan kaikki sairaalahoidon tarpeessa olevat on kuljetettu HUSin Siltasairaalaan, Uuteen lastensairaalaan sekä Peijaksen ja Jorvin sairaaloihin. Uudenmaan erikoissairaanhoidosta vastaava HUS-yhtymä kertoo, että loukkaantuneita on 24 henkilöä, jotka on toimitettiin eri sairaaloihin. Kenelläkään ei ole hengenvaarallisia vammoja.

Kalasataman koulun 8. luokan oppilaiden omaisille on avattu neuvontanumero. Tapiolan sortumaonnettomuudessa loukkaantuneiden omaiset voivat kysyä lisätietoa numeroista: p. 09 471 87521, p. 09 471 87522 ja p. 09 471 87524.

Lisäksi osallisten omaisille on tarjolla kriisitukea ympäri vuorokauden numerossa 09 3104 4222.

Muut tapahtuneesta järkyttyneet voivat tarvittaessa olla yhteydessä MIELI ry:n kriisipuhelimeen ympäri vuorokauden, puh. 09 2525 0111.

Olitko paikalla tai tiedätkö aiheesta enemmän? Voit olla yhteydessä toimitukseen sähköpostitse helsinki@yle.fi.