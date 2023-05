Zelenskyi: Ukraina tarvitsee lisää aikaa vastahyökkäyksen valmisteluun

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi kertoo Euroopan yleisradioyhtiöille antamassaan haastattelussa, että vastahyökkäyksen alkamista tulee vielä odottaa, sillä Ukraina odottaa saavansa sille luvattua lisäapua.

– Odotamme panssaroitua kalustoa, joka tulee osissa [...]. Meidän on odotettava, tarvitsemme lisää aikaa, Zelenskyi sanoi haastattelussa.

Zelenskyin mukaan Ukrainan joukot voisivat kyllä jo edetä ja menestyä, mutta paljon henkiä menetettäisiin.

– Minusta sitä on mahdotonta hyväksyä, joten meidän on odotettava. Tarvitsemme vielä hieman enemmän aikaa, hän sanoo.

Zelenskyi ei suostunut kommentoimaan sen tarkemmin vastahyökkäyksen alkamisen ajankohtaa.

– En ole valmis kertomaan, milloin etenemme, koska tämä jossain määrin antaa viholliselle aikaa valmistautua. Haluan, että se [vastahyökkäys] olisi epämiellyttävä yllätys, eikä päinvastoin.

Zelenskyi kertoo Ukrainan vastahyökkäyksestä Euroopan yleiradioyhtiöille annetussa haastattelussa.

Zelenskyi luottaa Yhdysvaltain tukeen ja sanoo pakotteiden hidastavan Venäjän ammustuotantoa

Haastattelussa Zelenskyi otti kantaa siihen, voiko Yhdysvaltain tulevat presidentinvaalit vaikuttaa Ukrainalle annettavan tuen määrään.

Zelenskyi huomautti, että kongressi on toistaiseksi tukenut Ukrainaa puoluerajojen yli. Hän lisäsi, että Yhdysvaltojen ”sisäisistä haasteista” huolimatta ”emme ole menettäneet Yhdysvaltojen kongressin tukea”.

– Olemme kiitollisia tuesta Yhdysvalloille, presidentille ja kongressille. Uskon, että myös ihmiset itse, tavalliset amerikalaiset, tukevat ukrainalaisia, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi uskoo, että sotaan saadaan ratkaisu vielä ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja.

– Vaalit ovat vuoden kuluttua. Kuka tietää, missä olemme silloin. Uskon, että voitamme jo ennen sitä, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi näkee, että Venäjälle asetetut pakotteet toimivat ja ovat hidastaneet sen kykyä tuottaa ammustarvikkeita. Zelenskyi sanoo, että Venäjä kärsii ammusvajeesta, joka on johtanut siihen, että sen asevoimat ovat joutuneet vähentämään pommitusten määrää.

– Venäjän asetuotanto on hidastunut. Tämä on tosiasia. Kyllä, heillä on edelleen paljon aseita varastoissaan, mutta näemme jo, kuinka he vähentävät päivittäisten pommitusten määrää joillakin suunnilla.

Haastattelussa puhuttiin myös Euroviisuista

Zelenskyi harmittelee, ettei Euroviisuja voitu järjestää Ukrainassa sodan vuoksi. Ukraina voitti viime vuonna järjestetyt Euroviisut, joten sen oli määrä järjestää ne tänä vuonna.

Zelenskyi toivoi, että viisut olisi järjestetty jossakin Ukrainan rajanaapurimaassa, jotta ukrainalaisilla olisi mahdollisuus osallistua tapahtumaan.

– Mielipiteeni on alusta alkaen ollut, että jos emme voi järjestää Euroviisuja, tulisi ne järjestää jossakin Ukrainan rajanaapurimaassa, kuten Slovakiassa tai puolassa tai jossain sellaisessa maassa, jonne [ukrainalaisten] olisi helppo mennä.

Zelenskyin mukaan Euroviisujen järjestäjätahot eivät kuitenkaan olleet samaa mieltä hänen kanssaan.

– Olin yhteydessä ihmisiin, jotka tekevät Euroviisuihin liittyviä päätöksiä. No, heillä on erilainen näkemys tästä. Tärkeintä on kuitenkin se, että kilpailu järjestetään.