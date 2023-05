Otkes alkaa tutkia Espoon siltaonnettomuutta – viestintäpäällikkö: ”Kyllä siinä jokunen kuukausi menee”

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) alkaa tutkia Espoon Tapiolassa tapahtunutta siltaromahdusta.

– Tämä menee meillä varsinaiseen tutkintaan. Meillähän on vasta selvitystyö käynnissä. Tutkintapäätös tulee varmaan viimeistään nyt viikon sisällä, mutta juuri nyt selvittelemme näitä rakenteita ja keräämme tietoja, kertoo Otkesin viestintäpäällikkö Tiina Bieber.

Espoon Tapiolassa tapahtui torstaina aamupäivällä vakava onnettomuus väliaikaisen kävelysillan sorruttua Itätuulenkujalla. Länsi-Uudenmaan poliisin ensitietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) kyseinen silta oli vaneripohjainen.

Uudenmaan erikoissairaanhoidosta vastaava HUS-yhtymä kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että onnettomuudessa loukkaantui 24 ihmistä.

Otkes tutkii parhaillaan onnettomuuspaikkaa ja selvittää tapahtumia yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

– Syyt ovat nyt ne, mitä tässä haetaan. Siellä on nyt pari paikkatutkijaa paikalla ja lisää väkeä on tulossa. Yksi paikkatutkijamme on siltatekniikan erityisasiantuntija. Tämä on meille ihan normaali prosessi, että käytämme alan asiantuntijoita, Bieber toteaa.

Avaa kuvien katselu Lähikuvaa romahtaneesta sillasta. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Viestintäpäällikkö Tiina Bieberin mukaan Otkes on aiemmin tutkinut paria siltasortumaa, mutta onnettomuudet ovat olleet luonteeltaan erilaisia.

– Ne olivat molemmat sellaisia, että sillat olivat jo purun alla. Eli ehkä nyt hiukan erityyppinen, mutta nyt juuri noita rakenteita lähdetään katsomaan.

Paikkatutkinnan jälkeen Otkesin tutkinta etenee dokumenttien keräämisellä ja kuulemisilla sekä puhutteluilla.

– Sitten kun olemme saaneet materiaalin kasaan, niin tutkintaryhmä lähtee työstämään sitä. Kyllä siinä jokunen kuukausi menee, Bieber sanoo.