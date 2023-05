Lenkkisauna on hyväksi terveydelle, kertoo nyt myös tutkimus

Saunominen liikuntasuorituksen jälkeen voi tehdä hyvää sydän- ja verenkiertoelimistölle, kertoo Jyväskylän yliopiston väitöstutkimus.

Hyötyä voi olla pelkästä saunomisesta, mutta lisätehoa saadaan, kun saunomista edeltää liikunta.

– Tutkimus osoitti, että säännöllinen liikunta pystyi parantamaan sydän- ja verenkiertoelimistön kuntoa ja pienentämään kehon rasvamassaa. Liikuntaan yhdistettynä saunominen kuitenkin paransi sydän- ja verenkiertoelimistön kuntoa vielä enemmän. Lisäksi verenpaineen yläpaine ja kokonaiskolesteroliarvot laskivat, väitöstutkija, liikuntatieteiden maisteri Earric Lee tiivistää tuloksia.

Singaporelainen Lee kiinnostui saunomisesta parikymppisenä kehonrakentajana. Saunomalla tippuivat viimeiset kilot kilpailupainoon.

30 minuuttia saunassa riitti hyötyihin

Leen tutkimus koostui useammasta osatutkimuksesta, joissa oli mukana vähintään yhden sydän- ja verisuonitautiriskitekijän omaavia keski-ikäisiä.

Saunomisen voi yhdistää lyhyeenkin harjoitteluun. Jos jaksaa reippailla vaikka 20 minuuttia, se riittää. Earric Lee, väitöstutkija

Ensimmäisessä tutkimuksessa osallistujat saunoivat yhteensä puolen tunnin ajan siten, että 15 minuutin saunomisen jälkeen vuorossa oli lyhyt jäähdyttelytauko.

– Jo ensimmäinen tutkimus osoitti, että saunominen alensi verenpainetta ja verisuonten jäykkyysindeksejä, Lee kertoo.

Vaikutukset pitkittyivät, jos 15 minuuttia ennen saunomista tehtiin lisäksi lyhyt kestävyysliikuntasuoritus.

Saunominen kuuluu oleellisesti suomalaisten elämään. Millaista saunominen on modernissa Suomessa ja mitä sauna meille suomalaisille merkitsee?

Toisessa tutkimuksessa osallistujat harjoittelivat kahdeksan viikon ajan kansallisten liikuntasuositusten mukaisesti. Harjoitukset oli jaettu kolmeen 50 minuutin harjoituskertaan, joista 20 minuuttia oli voimaharjoittelua ja 30 minuuttia kuntopyöräilyä.

Toinen osallistujaryhmä saunoi säännöllisesti 15 minuutin ajan harjoittelun jälkeen, kun taas toinen ryhmä harrasti liikuntaa ilman saunomista.

Saunoa kannattaa lyhyenkin lenkin päälle

Leen mukaan tutkimuksen saunomisen hyödyistä kertovat tulokset liittyvät elimistön saunassa kokemaan lämpöstressiin.

– Liikunnalla ja saunomisella voi olla yhteisvaikutuksia, jotka johtavat parempiin sydän- ja verisuonisopeumiin kuin pelkkä liikunnan harrastaminen, Lee sanoo.

Tutkija suosittelee saunomisen ja liikunnan yhdistämistä jokaiselle perusterveelle aikuiselle. Eniten Leen arvion mukaan hyötyvät huonokuntoiset. Kovakuntoisen tulisi todennäköisesti lisätä saunomisen kestoa terveyshyötyjä saadakseen.

– Saunomisen voi yhdistää lyhyeenkin harjoitteluun. Jos jaksaa reippailla vaikka 20 minuuttia, se riittää. Saunominen sen jälkeen voi vielä tuottaa lisähyötyä, Lee kannustaa.

Earric Leen liikuntalääketieteen väitöskirja ”Alterations to Cardiovascular Function from Sauna Bathing, and Exercise and Sauna in Populations with Cardiovascular Risk Factors” tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 12.5.2023.

