Ukrainan vastaisku paljasti vastustajan heikkouden Bahmutissa: Eliittijoukot työnsivät heikkoa venäläisprikaatia tieltään

Ukrainan armeija teki tiistaina vastaiskun Venäjän joukkoja vastaan Bahmutin kaupungin eteläpuolella. Ukrainalaiset saivat aikaan kolme kilometriä leveän sisäänmurron venäläisten rintamaan ja työnsivät näitä itään päin vajaat kolme kilometriä.

Suomalaiset sotilasasiantuntijat arvelevat, että Ukraina käytti hyväkseen venäläisten hetkellistä heikkoutta kyseisellä rintamanosalla. Wagner-palkkasotilasyhtiön johtaja Jevgeni Prigožin oli hieman aiemmin kertonut, että paikalla olevia Venäjän asevoimien joukkoja oli paennut rintamalta.

Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtaja Pekka Turunen arvelee, että näin on todella saattanut olla, jolloin rintamalle oli muodostunut tyhjää tilaa. Tätä Ukraina käytti hyväkseen.

Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö muistuttaa, että Prigožin on arvostellut rajusti Venäjän asevoimia siitä, ettei se toimita Wagner-taistelijoille tarpeeksi ammuksia. Tämäkin on voinut vaikuttaa venäläisten taistelukykyyn, vaikka kyseisestä rintamakohdasta vastuussa olikin Venäjän vakinaisen armeijan yksikkö.

Heikko venäläisprikaati vastaan huippuyksikkö

Venäjän puolella rintamavastuussa oli 72. Moottoroitu jalkaväkiprikaati.

Tutkimuslaitos Institute for the Study of War (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että yksikkö perustettiin viime vuoden syksyllä. Siitä tuli osa Venäjän armeijaan samoihin aikoihin perustettua 3. Armeijakuntaa. 72. Prikaati koostui pääasiassa vapaaehtoistaistelijoista.

ISW:n mukaan 3. Armeijakunta ja todennäköisesti samalla myös 72. Prikaati lyötiin hajalle, kun Ukraina teki vastaiskunsa Harkovan alueella syyskuussa 2022. Ukrainalaislähteiden mukaan prikaati kärsi lisää tappioita, kun venäläiset vetäytyivät Dneprjoen länsirannalta, kertoo ISW.

Vaikka prikaatia oli täydennetty, ISW arvelee, että se oli pahasti vajaamiehinen Bahmutin eteläpuolisella rintamalla.

Ukrainalaisista hyökkäykseen oli määrätty 3. Rynnäkköprikaati. Se on perustettu entisen Azovin vapaaehtoispataljoonan pohjalle ja prikaatin komentajana toimii entinen Azov-pataljoonan komentaja, äärioikeistolaisena poliitikkonakin tunnettu Andriy Biletskiy.

– Azovia pidettiin monen mielestä eliittiyksikkönä. Siinä oli hyvin motivoituneita, jopa ideologisia taistelijoita. Heillä oli vuoden 2014 jälkeen omat talouskuviot, eli heidän varustelutasonsa oli parempaa kuin Ukrainan armeijalla. Lisäksi he myös etsivät oppia Natolta aivan eri tavalla kuin Ukrainan armeija, kertoo Ilmari Käihkö.

Ukraina käytti tilaisuutta hyväkseen

Ukrainan asevoimat todennäköisesti tiesi, että venäläisiä oli lähtenyt rintamalta, eikä 72. Prikaati ollut hyvässä iskussa. Tilaisuus haluttiin käyttää hyväksi, arvioi Pekka Turunen.

– Ukraina katsoi parhaaksi toimia ja iskeä kuluneeseen prikaatiin sekä valloittaa takaisin menettämiään alueita.

Avaa kuvien katselu Ukrainan sotilaita marssilla. Kuva: Dimitar Dilkoff / AFP

Itse taistelusta suomalaisasiantuntijoilla ei ole tarkempaa tietoa. Käihkö arvelee, ettei taistelu ehkä ollut kovinkaan kiivasta.

– Todennäköisesti vastustaja on paennut ja sitä seurattiin, kunnes kohdattiin vastarintaa.

Turunen muistuttaa, että Ukrainan joukot ilmeisesti joutuivat ylittämään aluetta halkovan kanavan. Olisi kiinnostavaa tietää, miten tämä tapahtui, hän pohtii.

Käihkö arvelee, ettei taistelu välttämättä aiheuttanut kovin paljon uhreja kummallekaan osapuolelle.

– Jos vastustaja juoksee karkuun, ei tappioitakaan hirveästi tule, ei välttämättä vastustajallekaan.

Ukrainalainen Pravda-lehti (siirryt toiseen palveluun) kertoo venäläisten menettäneen ainakin 64 miestä kaatuneina ja lisäksi useita jalkaväen taisteluajoneuvoja. Tietoja ei voida vahvistaa puolueettomista lähteistä.

Ei suurta merkitystä

Kumpikaan asiantuntija ei pidä Ukrainan saavuttamaa sisäänmurtoa Venäjän asemiin sotilaallisessa mielessä kovin merkityksellisenä.

Sodan kokonaistilanteelle vaikutusta ei ole, ja myös Bahmutin osalta tilanne on ennallaan. Ukrainan eteneminen ei esimerkiksi vielä muodosta venäläisjoukoille saarrostusuhkaa.

Turunen painottaa, että tämänkaltaisilla sotatoimilla on sotilaisiin ennen kaikkea henkistä vaikutusta. Ukrainalaiset saaavat lisää uskoa omaan tekemiseensä, kun menetettyä maaperää vallataan vähän kerrassaan takaisin. Venäläisille vaikutus on päinvastainen. Kun moraali heikkenee, heikkenee myös suorituskyky.

Käihkö toteaa, että Ukrainan kannalta on merkittävää, ettei Venäjä ole saanut Bahmutin kaupunkia haltuunsa, vaikka siihen pyrittiin Voitonpäivään mennessä. Voitonpäivää piti nyt viettää ilman voittoa, Käihkö toteaa.

Hän uskoo, että Ukraina tekee suuremman vastahyökkäyksen muualla. Vaikka Venäjä on uhrannut Bahmutin valtaukseen ja Ukraina sen puolustamiseen valtavasti voimavaroja, Ukrainan tulevan hyökkäyksen myötä Bahmutin merkitys voi vähentyä.