“He löytyivät sängystä halaamassa toisiaan” – Sibel Genç menetti Turkin maanjäristyksessä poikansa ja miniänsä, ja nyt on jäljellä pelkkä suru

ISKENDERUN Sibel Genç huokaa syvään, kun hän katsoo Ylen helmikuista uutisjuttua Turkin maanjäristyksestä.

– Tässä näkyy, kun joku löytyy hengissä. Se on hienoa. Kunpa olisimme olleet yhtä onnekkaita, Genç sanoo.

Genç asuu maanjäristyksen tuhoista kärsineessä Iskenderunin kaupungissa Etelä-Turkissa.

Gençin oma asuintalo ei kärsinyt vakavia vahinkoja. Ylen jutussa seurattiin, kuinka Genç odotti toisen romahtaneen talon edustalla.

Sibel Gençin 31-vuotias poika ja pojan vaimo olivat jääneet talon raunioihin.

Odotus päättyi suruun

Odotusta kesti lopulta neljä päivää. Sitten Gençin poika ja miniä löytyivät kuolleina.

– Maanjäristys iski aamuyöstä. He löytyivät sängystä halaamassa toisiaan.

Genç sanoo kaipaavansa poikaansa ja miniäänsä joka päivä. Hän on kuitenkin helpottunut siitä, että ruumiit löytyivät. Nyt on ainakin hauta, jonne voi mennä.

Iskenderunin kaupungissa on merkkejä siitä, että arki on pintapuolisesti palaamassa normaaliksi. Kaupat ovat auki ja kaduilla on paljon liikettä.

Maanjäristys on kuitenkin yhä läsnä arjessa.

Avaa kuvien katselu Iskenderunissa raivaustyöt ovat edenneet pitkälle, mutta kaupungissa on paljon taloja, jotka ovat vahingoittuneet niin pahoin, että ne on pakko purkaa. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

– Se on ihmisten mielessä koko ajan, Sibel Genç kertoo.

– Jotkut naapurit nukkuvat yönsä talonsa edustalle pystytetyissä teltoissa. He eivät uskalla yöpyä sisätiloissa.

Antakya on likimain aavekaupunki

Turkissa pidetään sunnuntaina parlamentti- ja presidentinvaalit. Presidentti Recep Tayyip Erdoğan on ennen vaaleja korostanut, kuinka maanjäristysalue on tarkoitus rakentaa nopeasti uudestaan ja miten normaali elämä jo palaa.

Etelämpänä Antakyan kaupungissa ei juuri näy merkkejä paluusta normaaliin.

Avaa kuvien katselu Antakyassa tuhoutui paljon historiallisia rakennuksia. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Kaupungin laidalla korkealle kurottava kaivinkone repii seitsemänkerroksista taloa. Välillä maahan putoaa isoja lohkareita.

Opiskelija-asuntola ei romahtanut, ja asukkaat pelastuivat. Mutta nyt talo pitää purkaa.

Samanlaisia taloja näkyy joka puolella. Korkeissa kerrostaloissa verhot lepattavat hajonneista ikkunoista. Siellä täällä seinä on romahtanut, ja ulkoa voi kurkistaa suoraan hylättyyn asuntoon.

Avaa kuvien katselu Iskenderunin ja Antakyan kaupungit Etelä-Turkissa. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

”Toivon, että valta vaihtuu”

Antakyan keskustassa Meral Güleryüz ja hänen miehensä myyvät savukkeita autosta lähes autiolla jokikadulla.

– Täällä on tosi paha tilanne, eikä suunta ole oikea. Kerrotaan, että tuolla raunioissa on vieläkin ruumiita, Güleryüz sanoo.

Väitettä on vaikea tarkistaa, mutta osa romahtaneista taloista on vielä raivaamatta.

Avaa kuvien katselu Antakya on kärsinyt pahoja tuhoja, ja raivaustyö on vielä kesken. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

– Minulta meni koti ja työpaikka, ja omistamani supermarket tuhoutui myös. Nyt on vain velat jäljellä, sanoo Güleryüz.

Güleryüz asuu teltassa. Hänen perheensä jonottaa paikkaa eri puolelle maanjäristysaluetta pystytettyihin konttikaupunkeihin.

Presidentti Erdoğanin yksinvaltaista hallintoa on syytetty vitkastelusta maanjäristysten jälkeisissä pelastustöissä.

Antakyassa apua odotettiin useita päiviä.

Meral Güleryüz toivoo, että vaaleissa valta vaihtuu.

– Nyt meidät on unohdettu tänne. Ehkä uudet valtaapitävät välittäisivät meistä.

Kultaseppä uskoo hallitukseen

Kaikki eivät ole yhtä tyytymättömiä.

Muhammed Kadir kunnostaa kultasepänliikettään basaarissa.

Avaa kuvien katselu Kultaseppä Muhammed Kadir liikkeessään Antakyassa. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

– Olemme tosi kiitollisia hallitukselle, he ovat auttaneet paljon. Tulee tosin sellainen olo, että meidän alueemme on jäänyt hiukan unholaan, hän sanoo.

Kadir uskoo kuitenkin, että nykyhallinto pystyy ratkaisemaan maanjäristyksen aiheuttamat ongelmat.

Kadirin kultasepänliike on yksi basaarin harvoista kaupoista, jossa näkyy elämää. Basaari on täynnä rojua, ja kaupat ovat kiinni.

Sisäänkäynnin kohdalla kyltti kertoo, että kunnostustyöt alkavat pian.

– Se kestää kymmenen vuotta, sanoo ohikulkeva mies.