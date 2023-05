Kirjailijat Olli ja Riitta Jalonen: “Luovan työn tekemistä pitää kunnioittaa, sillä meillä on tässä avioliitto, eikä mikään lukupiiri”

Kirjailijapariskunta Riitta ja Olli Jalonen antavat kirjavinkkejä toisilleen, mutta uppoutuvat myös omiin maailmoihinsa, jonne ainoa avain on heillä itsellään.

Kirjailija Riitta Jalonen vilkuttaa uuden kodin ikkunasta Hämeenlinnassa. Myös puoliso Olli seuraa katseellaan vieraiden saapumista. Lähivuosina 70 vuotta täyttävä pariskunta on viime kuukaudet purkanut ja pakannut, tehnyt karsintaa. Omakotitalo on vaihtunut kerrostaloon, luonnonsuojelualueen kylkeen.

Tavaroiden perkaaminen saa katselemaan taaksepäin elettyä ja koettua yhteistä elämää. Kun nuorena kirjoittajana haaveili kirjailijan urasta, tuliko siitä sellainen kun aikoinaan ajatteli?

Vuosikymmenet kirjailijoina kerryttävät arkistoa. Olli Jalonen kertoo materiaalia olleen hyllymetreittäin. Muuton yhteydessä arkistojen perkaaminen on ollut hämmentävää, yllätyksellistäkin.

– Kaikessa sitä onkin ollut mukana. Välillä punastutti, mutta vaikka vuosikymmenet ovat vierineet, itse on pysynyt kuitenkin aika muuttumattomana, pohtii Olli Jalonen.

Riitta Jalonen ajattelee, että arkistot asuvat hänessä itsessään, ovat osa minuutta. Paperilta löytyi tunnelmapalasia, pieniä tekstinpätkiä.

– Perustaltaan ajatuksenjuoksu on hakeutunut koko ajan samaan suuntaan. Vuosikymmenten kuluessa kirjailijaminästä on tullut rohkeampi – onneksi.

Noin vuosi sitten Riitta Jalonen ilmoitti lopettavansa romaanien kirjoittamisen. Romaaneja ja lastenkirjoja on syntynyt yhteensä kymmeniä.

Mistä tietää, että haluaa lopettaa?

Riitta Jalonen voitti Finlandia Juniorin vuonna 2004 kirjasta Tyttö ja naakkapuu. Kirja kertoo lapsen elämän käännekohdasta, kun toinen vanhemmista menehtyy. Kirjan kuvitti Kristiina Louhi. Vuonna 2006 hän voitti Runeberg-palkinnon kirjalla Kuvittele itsellesi mies. Viimeinen romaani Omat kuvat julkaistiin 2022.

– Kun kaari on valmis. Kun itse ymmärtää, että tämä on nyt tässä: työni on kokonainen, ehjä. Kirjojen hahmot ovat olemassa, ja ne ovat läheisiä, jopa toisilleen, kertoo Jalonen.

Jalonen pohtii, että jokaisella hahmolla on ollut merkitystä. Ne ovat kulkeneet hänen vierellään elämänvaiheesta toiseen.

Kun Olli Jalonen oli 7-vuotias poika, hän pohti vakavasti elämän parhaiden vuosien olevan jo ohi. Kun 24- vuotiaan Ollin esikoisteos julkaistiin vuonna 1978, hän ei olisi voinut kuvitella tekevänsä niin monipuolista kirjailijan uraa.

Olli Jalonen voitti kirjallisuuden Finlandia palkinnot vuosina 1990 kirjalla Isäksi ja tyttäreksi, ja vuonna 2018 romaanilla Taivaanpallo. Olli Jalosen viimeisin romaani Stalker-vuodet julkaistiin vuonna 2022.

– Ajatus, että kirjoittaisin jotain 1600-lukuun liittyvää, tuntui nuorena mahdottomalta. Mutta kirjailijan työ on itseään rikastuttava laji, hän sanoo.

Kirjojen lisäksi vuosien varrella on syntynyt muun muassa kuunnelmia ja näytelmiä.

Myös Riitta Jalonen pohti jo lapsena vakavia kysymyksiä. Suorastaan maailmannaisen tavoin hän kirjoitti 9-vuotiaana osapuilleen näin: ”En ole vielä kirjailijatar, mutta olen sinne matkalla. Minulle on tapahtunut vaikka mitä, kaikkea en edes muistakaan.”

– Unelmani todellakin kävi toteen, hän sanoo.

Tilaa ja työrauhaa

Kahden menestyneen kirjailijan liitto kestää, kun molemmat pitävät työstään kiinni. Olli Jalosen kirjoitusprosessi on hyvin yksityinen. Hän kertoo ideoiden pyörivän mielessä vuosia, jopa vuosikymmeniä.

Hyväksi rutiiniksi on osoittautunut lopettaa kirjoittaminen iltapäivällä. On annettava aikaa palautumiseen ja muuhun kuin kirjoittamiseen.

Työn alla olevasta kirjasta ei puhuta sanaakaan, kenellekään. Kun romaanin käsikirjoitus lähtee kustannustoimittajalle, Riitta saa sen luettavakseen samaan aikaan.

– Luovan työn tekemistä pitää kunnioittaa. Se on tärkeää, sillä meillä on tässä avioliitto, eikä mikään lukupiiri, sanoo Riitta Jalonen.

Riitta ja Olli Jalonen kunnioittavat toistensa työrauhaa. Kotona puhutaan paljon muustakin kuin kirjallisuudesta.

Kirjavinkkailua ja sopimuskysymyksiä

Puoli vuosisataa yhdessä olleet Jaloset toki käyvät paljon keskusteluja kirjallisuudesta. Toiselle voi vinkata vaikka hyvästä kirjasta. Työhön liittyviä kysymyksiä on helppo jakaa toisen kirjailijan kanssa.

Arkisten tulostinongelmien lisäksi kirjailijan työhön liittyy paljon sopimuskysymyksiä, joita pohditaan yhdessä. Erilaiset esiintymiskutsut ja haastattelut katsotaan myös yhdessä, kertoo Olli Jalonen.

Mitä Jaloset ajattelevat luopumisesta?

Olli Jalonen sanoo hyväksyneensä sen, että edessä ei ole enää kovin monta vuosia kestävää kirjoitusprosessia. Kustantamot katsovat mieluusti suuntaan, jossa kirjailijalla on uraa vielä paljolti edessäpäin.

Riitta Jalonen ajattelee, että kaikki vanha ja tehty kannattelee häntä.

– Vanha kantaa minua, mutta uutta kohti voi mennä. Ajatuksiaan voi valita, sanoo kirjailija Riitta Jalonen.