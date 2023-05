Euroviisujen ennakkosuosikki Loreen on rakastettu ja vihattu diiva, mutta Käärijälle häneltä heruu kehuja

Loreenin mielestä Käärijä on artistina aito, mikä näkyy hänen esiintymisessään.

Ruotsin edustaja on kääntänyt kelkkansa myös Suomen Käärijän suhteen. Loreen arvostaa Käärijän aitoutta.

LIVERPOOL

Loreenia rakastetaan ja vihataan. Euroviisufaneille tämä jo kertaalleen Euroviisut voittanut laulaja on kuningatar, Queen Loreen. Toisten mielestä hän on huonosti käyttäytyvä diiva.

Kun Loreen voitti keväällä Ruotsin Melodifestivalenin kappaleella Tattoo, hän nousi otsikoihin tylytettyään dj:tä jatkobileissä yleisön edessä. Ruotsalaisilta musiikkialan ammattilaisilta ei tarvitse kysyä, kenen artistin kanssa on vaikeinta tehdä töitä.

Liverpoolissa Loreen on elänyt täysin erilaista arkea kuin muut kisaan osallistuvat artistit. Hän on majoittunut hotelliin, joka on kaukana kaupungin keskustasta.

Siinä kun muut viisuedustajat käyttävät kaikki mahdollisuudet esiintyä julkisuudessa, Loreenia ei ennakkobileiden lavoilla nähdä. Hän tekee harkitusti haastatteluja ja myös peruu niitä huoletta lyhyellä varoitusajalla.

Loreen on kuin gallupkärjessä oleva puolue ennen vaaleja. Kun ei pidä liikaa melua itsestään, niin voitto tuntuu varmelta.

Diiva silloin tällöin

Loreen voitti Euroviisut vuonna 2012 kappaleella Euphoria. Se on nostettu useissa äänestyksissä kaikkien aikojen euroviisuksi.

Pian 40 vuotta täyttävä Loreen on osannut ottaa Liverpoolissa rauhallisesti, sillä hän on jo kertaalleen käynyt läpi viisurumban.

– Olen hyvin keskittynyt ja olen ollut oman kuplani sisällä. Ihmiset ovat ihania ja tunnen, että olen saanut heihin yhteyden. Se saa minut iloiseksi. Tuntuu, että olen kotona.

Avaa kuvien katselu Loreen esiintyy Euroviisuissa suuren rakennelman keskellä. Kuva: Corinne Cumming / EBU

Haastatteluissa Loreen haluaa puhua siitä, kuinka hän on artistina spirituaalinen. Hän ottaa toimittajia käsistä kiinni, sillä hän haluaa saada yhteyden ihmisiin.

– Olen luontoa rakastava artisti. Suurimmat inspiraation lähteeni ovat luonto ja ihmiset. Niiden kautta luon musiikkia.

Loreen ei hätkähdä, kun häneltä kysyy, onko hän diiva.

– En ole mielestäni sillä tavalla diiva, koska kunnioitan ihmisiä. Mutta olen hyvin kurinalainen ja pidän huolta luovuudestani.

– Jos minulla on visio ja sitä kohtaan hyökätään, niin suojelen sitä. En siedä sitä, jos kanssani työskentelevä ei kunnioita luovuuttani, työtäni ja aikaani. Olen diiva silloin tällöin, Loreen nauraa.

Hyvää pataa Käärijän kanssa

Euroviisujen finaalista on odotettavissa Suomi–Ruotsi-maaottelu. Vedonlyöntitilastoissa Loreen on selvässä johtoasemassa Käärijään nähden. Cha cha chan arvellaan vievän yleisöäänet kun taas Tattoo voi olla enemmän tuomareiden mieleen.

Avaa kuvien katselu Loreen esiintyi Euroviisujen ennakkobileissä Lontoossa huhtikuussa. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Rakkaan naapurimaan kanssa kilpaileminen tuo mieleen jääkiekon. Nyt ollaan kuitenkin uudenlaisessa tilanteessa, kun kamppaillaan Ruotsin vahvuusalueella popmusiikissa.

Kilpailijat itse eivät halua luoda vastakkainasettelua. Käärijä ja Loreen on nähty yhteiskuvissa ja videoilla hyväntuulisina.

Muistissa on kuitenkin se, kun Loreen ensimmäisen kerran näki Käärijän esityksen videolta, hän sanoi happamasti, että mitähän hän haluaa esityksellään sanoa.

Sittemmin tuuli on kääntynyt. Hän hehkutti suomalaisen energiaa jo Lontoon ennakkobileissä.

– Ihmiset näkevät, mistä hän on tehty. Näen, että hän on hieno ihminen. Hän on puhdas, rehellinen ja aito.

– Tekijänä hän on niin aito, niin se puskee läpi myös livenä. Hänellä on jännittävä tapa ilmaista itseään.

Loreen ei halua ennustaa, kuinka lauantain finaalissa käy.

– Olen niin huono kilpailuihminen. Mutta siitä tulee hauskaa ja kaikilla esiintyjää on tärkeä tehtävä. On jännittävää nähdä, miten kaikki itseään ilmaisevat.