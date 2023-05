Maria Nordinin ”kiellettyä” kirjaa ja muita teoksia esitellyt näyttely purettiin turkulaiskirjastosta

Turkulaiskirjasto on purkanut näyttelyn kirjoista, jotka aikojen saatossa ovat herättäneet paheksuntaa tai olleet jopa kiellettyjä.

Syynä on näkemyksillään ajoin voimakasta kritiikkiä keränneen hyvinvointivalmentaja Maria Nordinin some-julkaisusta virinnyt keskustelu.

Nordin jakoi Twitterissä kuvan kirjastaan, jonka vierellä oli ”kieltokyltti”.

Somejulkaisun kuva oli otettu otettu turkulaisessa Yli-Maarian kirjastossa.

Yli-Maarian kirjastossa oli parisen viikkoa esillä pienimuotoinen teemanäyttely kirjoista, jotka ovat herättäneet kriittistä keskustelua ja sensuurivaateita vuosien varrella.

Nordinin teoksen ohella esillä oli muun muassa J.K. Rowlingin Harry Potter-kirja, Muumi-sarjakuvia, Salman Rushdieta, George Orwellia ja Hannu Salamaa.

Turun kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppulan mukaan tarkoituksena ei ollut varoittaa lukemasta, vaan enemmänkin kannustaa itsenäiseen ajatteluun ja tarjota kokoelmista myös kriittistä palautetta saaneita teoksia lainattavaksi.

Näyttelyssä on Pilppulan mukaan pyritty lähestymään hyvin erilaisista näkökulmista teemaa, miksi juuri jokin kirja on herättänyt keskustelua.

– Nordinin kirja on ollut yksi, ja nähdäkseni se on nostettu siihen siksi, että se on ristiriidassa tieteellisen ajattelun kanssa ja sen takia siitä on noussut paljon keskustelua. Siinä mielessä se on ihan ottanut oman paikkansa siinä näyttelyssä, sanoo Pilppula.

Tyypillinen näyttely kirjastoissa

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula on tietoinen Nordinin tviitistä, mutta ei katso sen aiheuttavan mitään toimenpiteitä kirjastotoimen puolelta.

Yli-Maarian kirjasto on pieni lähikirjasto, ja sen henkilökunta päätti itse purkaa näyttelyn.

– Se että media ja some näin kovasti nostaa tämän asian huomioon, alkoi tuntua siellä kuormittavalta ja henkilökunta päätti purkaa näyttelyn. Toisaalta se olisi kohta ollutkin sen muutaman viikon, mitä tällaiset näyttelyt yleensä ovatkin.

Ennen torstaita kirjastoon ei ollut tullut palautetta. Turun kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula myöntää yllättyneensä sosiaalisessa mediassa nousseesta kuohunnasta.

– Tämä on kirjastoissa aika tyypillinen näyttely, meilläkin on ollut aikaisemmin. Nyt se kohu syntyy siitä, että näyttelystä on otettu yksittäinen teos, josta on levitetty kuvaa. Vähän on kuva ja kokonaisuus irroitettu toisistaan.

Vuonna 2012 tosi-tv-sarjasta julkisuuteen noussut Maria Nordin on koulutukseltaan arkkitehti, ja Wikipedian mukaan toiminut rakennusterveysasiantuntijana sekä sisäilmakonsulttina. Itseoppineena hyvinvointivalmentajana hän on myynyt muun muassa terveyteen liittyviä hyvinvointivalmennuksia.

Maria Nordin on ollut myös kuntavaaliehdokkaana vihreiden sekä kristallipuolueen listoilta.

Voit keskustella aiheesta 12. toukokuuta kello 23 asti.