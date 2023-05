Tahaton lapsettomuus aiheuttaa vakavia aikuisiän kriisejä – mutta siihen on mahdollista saada apua

Valitettavan monelle on tuttua se, että kun ryhdytään hankkimaan lapsia, asia ei etenekään. Jätetään ehkäisy pois, mutta vuodenkaan mittaisen odottelun jälkeen raskaus ei ole alkanut toivotusti.

Siinä vaiheessa moni pariskunta ja yksittäinen nainen alkaa ottaa selvää siitä, mistä on kysymys ja mitä asialle voisi tehdä. Lääketiede auttaa monia, mutta tässä jutussa puhutaan niistä, jotka eivät onnistu saamaan lasta hoidoista huolimatta.

Lapsettomuuteen erikoistunut psykoterapeutti Paula Yliniemi auttaa tällaisessa tilanteessa olevia ihmisiä. Hän tietää omaltakin kohdaltaan, mistä puhuu, sillä hän on käynyt läpi saman asian siihen liittyvine kriiseineen.

Traumaattisen kriisin kulku

Alussa, kun ihmiset tulevat hedelmällisyyshoitoihin, on vielä uskoa ja toivoa siitä, että lapsia vielä saadaan joku päivä – ja usein näin käykin. Silti jo tässä vaiheessa lapsia toivovilla henkilöillä on usein käynnissä kriisi.

Se näkyy Yliniemen mukaan muun muassa järkytyksenä ja torjuntana, mutta tapoja on lähes yhtä paljon kuin on kokijoitakin.

– Se seuraa traumaattisen kriisin kulkua, että jotkut lähtevät hakemaan tietoa. Siinä voi tulla myös voimakkaita tunteita, häpeää ja syyllisyyttä. Kysellään itseltään, että olisiko meidän pitänyt tehdä tämä aikaisemmin tai miksi olen elänyt niin tai näin.

Tunteet liikkuvat laidasta laitaan, niin eri ihmisten välillä kuin samankin ihmisen sisällä. Yliniemen mukaan ne voivat velloa esimerkiksi syyllisyyden, vihan, pettymyksen ja surun välillä.

– Silloin tuntuu, ettei olekaan muita kuin ihmisiä, jotka pukkaavat lastenvaunuja, tai naisia, jotka ovat raskaana.

Samalla tavalla Yliniemi tunsi itsekin, kun hän kävi läpi tahattoman lapsettomuuden aiheuttamaa kriisiä.

– Silloin kun oli hormonihoitoja menossa, niin oli aina se toive, että jos nyt tärppäisi. Ja sitten se pettymys aina, kun kuukautiset alkoivat. Joka kuukausi pettyi. Se on henkisesti hirveän raskasta ja kuluttavaa.

Kahtiajakoinen tunne surua ja helpotusta

Kriisi helposti kärjistyy siinä vaiheessa, kun tulee varmuus, että lapsia ei ole mahdollista saada; kaikki on kokeiltu eikä mitään ole enää tehtävissä. Siihenkin reagoidaan hyvin erilaisilla tavoilla, Yliniemi sanoo.

– Itselläni oli kahtiajakoinen olo. Toisaalta oli suru siitä, että tämä oli nyt tässä. Mutta toisaalta muistan helpotuksen tunteen. Nyt se on ohi. Nyt ei tarvitse käydä enää sitä taistelua.

Surun työstäminen on yleensä pitkä prosessi, kuten on kaikkien muidenkin voimakkaiden tunteiden käsittely. Yliniemi vertaa sitä omaan henkilökohtaiseen talvisotaan.

– Martti Lindqvist sanoo, että suru tekee ihmisessä työtä. Minäkin myös tuon aina esille sen, että me suremme eri tavalla ja sille pitää antaa aikaa. Se tulee vastaan aaltomaisena aina eri tilanteissa ja eri vaiheissa, ja se on se, mitä joutuu työstämään.

Mainitaan surun lisäksi myös toinen voimakas negatiivinen tunne, häpeä. Monet lapsettomat kokevat häpeää siitä, että eivät pysty ”suoriutumaan velvollisuudesta” hankkia lapsia.

– Mitä sukulaiset ajattelee? Mitä minussa on vikana? Tämmöisen häpeän tunteen käsitteleminen monta kertaa on kauhean vaikeaa, ja siksi siitä puhuminenkin on hirveän tärkeätä.

Yliniemen mukaan häpeän käsittelyssä on erityisen tärkeää sen sanoittaminen eli siitä puhuminen.

– Pariskuntien kanssa on hirveän tärkeää, että näistä tunteista puhutaan ja ne jaetaan. Suurimmalle osalle pariskuntia lapsettomuus on ehkä se isoin kriisi.

Se voi myös lähentää pareja. Jotkut lapsettomat parit päättyvät eroon, mutta suurimmalle osalle tämä pakottaa puhumaan tunteista ja kokemuksista ja omista arvoista, mitä minä haluan elämältä.

”No milloinkas te alatte niitä lapsia tekemään?”

Moni tahattomasti lapseton tunnistaa tilanteen, jossa utelias sukulainen tai tuttava tiedustelee tunkeilevasti, miksi parilla ei ole lapsia. Yliniemen mukaan olisi hyvä antaa parille itselleen mahdollisuus puhua asiasta silloin, kun he itse sitä haluavat.

– Kun ei tiedä koskaan, että missä tilanteessa nämä ihmiset ovat, ja se on kuitenkin niin arka ja intiimi alue. Jos ulkopuolelta toinen tulee puhumaan näin, se voi olla hyvin loukkaavaa. Minä ainakin itse tein niin, että minä päätän, milloin ja miten siitä asiasta puhun.

Yhtä lailla Yliniemi koki helpottavaksi sen, että sai jakaa asian kaikkein läheisimpien ihmisten kanssa – niiden, joiden kanssa hän halusi ne jakaa.

Ihmiset käsittelevät kriisiä eri tahdissa

Terapeuttina Yliniemi käsittelee lapsettomuuteen liittyviä kysymyksiä. Perustyökalu on keskustelu: se, että puhutaan omista kokemuksista ja niistä heräävistä tunteista. Tyypillistä on, että nämä prosessit menevät pariskunnilla eri tahtiin.

– Toinen voi olla hyvin voimakkaasti tunteva ja sieltä tulee tunteet ryöppynä. Ja kun toinen onkin hiljaisempi, voi tulla ajatus, että eikö tämä olekaan sille yhtä tärkeä asia, eikö se surekaan samalla tavalla? Se on ihan OK, että prosessoimme näitä asioita eri tahtiin, eikä se tarkoita sitä, että toisen prosessi olisi huonompi tai vähäisempi.

Joillekin saattaa olla myös hyvä ottaa ”lomaa” turhan uteliaista ihmisistä tai sellaisista tilanteista, joissa kokee joutuvansa liian koville.

– Jos on raskasta kohdata vaikka ystäviä tai perheitä tai niitä, joilla on pieniä vauvoja, joskus on ihan hyvä ottaa välimatkaa. On myös hyvä oppia kuuntelemaan itseään, että olenko minä valmis menemään tähän porukkaan.

Yliniemi korostaa oman puolison merkitystä, jos sellainen on. Perinteinen kuva suomalaisesta miehestä puhumattomana jurrikkanakaan ei hänen mukaansa pidä paikkaansa silloin, kun puhutaan lapsettomuudesta pariskunnan kesken.

– Tämä on kuitenkin jaettu asia. Esimerkiksi puoliso voi sanoa, että minä en oikein osaa sanoittaa omia tunteita, ja se on ihan tavallista. Sitten mietitään tapaa, miten hän voi kertoa ajatuksistaan ja tunteistaan. Sen jälkeen hän kyllä löytää itselleen tavan ilmaista itseään, koska tämä on kuitenkin yhteinen juttu.