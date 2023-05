Tarvitaanko jokaiselle alueelle sairaala? - Asiantuntija pelastaisi terveydenhuollon keskittämällä palveluita

Julkinen terveydenhuolto kamppailee hoitojonojen, henkilöstövajeen ja säästöpaineiden kanssa. Tilanteen helpottamiseksi perusterveydenhuollon rakennetta olisi syytä miettiä kokonaan uudelleen, toteaa Helsingin yliopiston professori Kristiina Patja.

Patja ehdottaa yhtenä ratkaisuna alueellista priorisointia, jossa sairaalat keskitettäisiin tiheämmin asuttuihin paikkoihin.

– Tarvitseeko jokaisella hyvinvointialueella olla sairaala, johon ei löydy lainkaan ammattilaisia? Eli priorisointi tarkoittaa myös nykyisten resurssien uudelleenallokointia.

Patja nostaa verrokkimaaksi Tanskan, jossa on tehty tuotannollisia priorisointeja pudottamalla pienten sairaaloiden osuutta merkittävästi. Suomessa terveydenhuoltoon liittyviä päätöksiä on hoidettu hänen mukaansa aluepolitiikalla, ja väestön terveys on jäänyt sivurooliin.

Sairaaloiden vähentäminen ei tarkoittaisi Patjan mukaan sitä, että harvaan asutuilla alueilla ei saisi hoitoa. On kuitenkin kysyttävä, halutaanko syrjäseuduilla maksaa esimerkiksi polvileikkauksesta, joka tehdään kerran elämässä.

– Meidän täytyy varmistaa, että meillä on se lähellä oleva lähilääkäri, hoitaja ja hoidon jatkuvuus. Se voidaan tehdä ihan kokonaan eri mallilla.

Patja korostaa julkisen terveydenhuollon parantamiseksi myös terveyskeskusjärjestelmän räjäyttämistä, josta hän jo kertonut jo aiemmin. Terveyskeskukset tulivat Suomeen 1970-luvulla, eivätkä ne nykyisellään Patjan mukaan palvele kansalaisten tarpeita riittävän tehokkaasti.

– Meidän täytyy tietyllä tavalla siivota siitä lähipalvelusta kaikki se vanha kerrostuma pois. Sellainen välisektori kuin terveyskeskus varmasti tarvitaan erikoissairaanhoidon ja lääkäri-hoitajapalvelun väliin, mutta tarvitseeko sen olla näin raskas?

Katso torstain A-Talk Yle Areenasta.