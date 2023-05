Kouvolan uusi jättimäinen RRT-logistiikkakeskus käynnistyy maanantaina – ensimmäisenä alueelle saapuu metsäyhtiön raakapuujuna

Kouvolan RRT-terminaali on rahoitettu Kouvolan kaupungin, Väyläviraston ja EU:n yhteistyönä.

Kouvolan Teholaan valmistunut valtava rauta- ja maantieterminaali RRT aloittaa toimintansa maanantaiaamuna. Terminaaliin saapuu tuolloin ensimmäinen kuljetus, joka on metsäyhtiö UPM:n raakapuulla rahdattu juna.

Kyseessä on Suomen oloissa suuri logistiikkakeskus, jonka tavoitteena on liikuttaa tavaraa yhtä paljon kuin suomalaisessa satamassa. Terminaalia sanotaankin kuivasatamaksi.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Kouvolan terminaaliin siirretään toimintoja, joita tavallisesti tehdään satamassa. Tällaisia ovat esimerkiksi tavaran välivarastointi.

– Kouvolan kuivasatama mahdollistaa meille puun ja hakkeen välivarastoinnin. Sen sijainti on ihanteellinen, koska se on käyttämämme kuljetusreitin varrella. Kuljetuskilometrejä ei tule näin lisää ja säästämme ajon kaupungin läpi, UPM Metsän logistiikkapäällikkö Esa Korhonen sanoo.

Tavarajuna- ja rekkaliikenteen yhdyspaikka

RRT:n idea on toimia tavarajunaliikenteen ja rekkaliikenteen yhdyspaikkana. Pääasiassa ajatuksena on lastata tavaraa junista rekkojen kyytiin, mutta myös lastin liikuttelu rekoista juniin tai rekoista rekkoihin onnistuu.

Terminaalitoiminnalle varattu alue Kouvolassa on valtava – noin 37 hehtaaria. Sinne sopisi 50 täysmittaista jalkapallokenttää. Kerralla terminaaliin mahtuu purettavaksi yli kilometrin mittainen tavarajuna.

Alueelle haetaan toimijoita

Terminaalia hallinnoi Kouvolan kaupungin omistama Railgate Finland. Se pyrkii satamayhtiön tavoin hankkimaan alueelle logistiikkapalveluita tarvitsevia tai tarjoavia yhtiöitä. Railgaten mukaan alue on jo herättänyt kiinnostusta.

Kuivasatama tarjoaa alueen yrityksille väylän kuljetuksiin tulevaisuudessa myös Eurooppaan.

– Kouvolan kuivasatama on on luonteva yhdistää jollain aikataululla jo kehitteillä olevan Rail Baltican kanssa, mutta tällä hetkellä kotimaisen rautatierahtiliikenteen kehittäminen on ykköstavoitteemme, Railgate Finlandin toimitusjohtaja Kimmo Niemi sanoo.

