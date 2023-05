Kyläläiset perustivat oman tankkausaseman – euroja toivotaan myös viereisten tuulivoimapuistojen työntekijöiltä

Keskipohjalaisen Sykäräisen kylän uudella polttonesteasemalla on voinut asioida huhtikuun loppupuolelta lähtien.

Sykäräisen kylältä käytiin vuoden verran tankkaamassa muualla, mutta nyt parin viikon ajan asiointi on sujunut omalla kylällä. Tavoite on pysäyttää asemalle myös ohikulkulikenne.

Keskipohjalaisen Toholammin kunnan Sykäräisen kylässä juhlitaan tänään perjantaina oman polttonesteaseman avajaisia.

Asemaa pyörittää Sykäbensa Oy, jonka taustalla on neljä paikallista yrittäjää.

Kylä ehti olla vuoden verran ilman omaa tankkauspaikkaa, kun vuosikymmeniä toiminut huoltamonpitäjä eläköityi ja lopetti toiminnan.

Tilanne harmitti paikallisia yrittäjiä, jotka päättivät ottaa riskin ja laittaa omat rahansa likoon säilyttääkseen palvelut alueella.

Aseman laitteet on ostettu edelliseltä toimijalta, myös mittaristo on uusittu. Toimintaan on uponnut pari sataa tuhatta euroa yrittäjien omaa rahaa.

Nyt Sykäräisen SEO-tankkausasema on ollut toiminnassa pari viikkoa.

Sykäbensa Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kalevi Syri laskee, että myynti on tähän mennessä sujunut kohtuullisen hyvin.

Aseman jatko ja muiden lähipalveluiden kuten kaupan pärjääminen ovat kuitenkin asiakkaiden käsissä:

– Monesti, kun lähdetään hakemaan polttoainetta muualta, haetaan samalla muitakin palveluita. Toivotaan, että tämä asema auttaa pitämään kaikki palvelut Sykäräisen alueella.

Syri uskoo, että asema pärjää, jos asiakkaat tankkaavat siellä. Polttoainetta arvioidaan myytävän noin 6000 litraa viikossa.

Asiakkaita myös ohikulkijoista?

Aseman tulevaisuus ei lepää pelkästään paikallisten asukkaiden harteilla. Polttonesteen toivotaan kiinnostavan myös lomalaisia ja lähelle rakentuvien tuulivoimapuistojen rakentajia.

Naapurikuntaan Lestijärvelle rakentuu parhaillaan OX2:sen rakentamana Suomen suurin maatuulipuisto. Toholammille ja lähikuntiin suunnitellaan useita muitakin tuulipuistoja. Niiden rakentajien toivotaan majoittuvan alueelle ja käyttävän kylän palveluita.

Sykäbensan hallituksen puheenjohtaja Kalevi Syri tietää, että alueella on jo nytkin melko merkittävä noin tuhannen ajoneuvon vuorokautinen ohikulkuliikenne.

– Edellinen huoltoasema ei loppunut asiakkaiden puutteeseen, vaan yrittäjän eläköitymiseen. Uutta asemaa suunniteltaessa on keskusteltu paljon hänen kanssaan ja päädytty siihen, että toiminta kannattaa kylällä elvyttää.

Sykäräisen kylältä katsoen lähin seuraava polttonesteen tankkausasema löytyy 15 kilometrin päästä Lestijärveltä. Toholammin kirkonkylän asemalle on hiukan pitempi matka.

Viikko sitten Halsualla vietettiin vastaavia juhlia eli uuden polttonesteaseman avajaisia. Halsua oli jäämässä kokonaan ilman tankkauspistettä, kunnes kunta investoi aseman laitteistoon ja joukko yrittäjiä ryhtyi vetämään toimintaa.