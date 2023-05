Siirtolaiset kerääntyvät hädissään Yhdysvaltain etelärajalle, eikä kukaan tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu – tästä on kyse

Väli- ja Etelä-Amerikasta Yhdysvaltoihin pyrkivien ihmisten määrä on kasvanut valtavasti maan etelärajalla.

Sekava tilanne on ykkösuutinen Yhdysvalloissa tällä hetkellä. Tässä jutussa kerromme, mistä tilanne johtuu ja mitä siitä nyt tiedetään.

Mitä rajalla nyt tapahtuu?

Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla on kymmeniä tuhansia siirtolaisia, jotka yrittävät päästä Yhdysvaltoihin joko laillisia tai laittomia väyliä pitkin. Molemmat ovat vaikeita.

Tällä viikolla rajan on laittomasti ylittänyt jopa yli 11 000 siirtolaista päivässä, ja Yhdysvallat valmistautuu yhä useampiin rajanylityksiin.

Rajan pidätyskeskukset ovat jo ääriään myöten täynnä laitonta rajanylitystä yrittäneitä ihmisiä.

Rajoille pystytetyt avustusjärjestöjen majoituspaikat ovat niin ikään täynnä, ja moni on valmistautunut odottamaan pitkäänkin taivasalla mahdollisuutta yrittää laillista maahanpääsyä.

Mistä tilanne johtuu?

Perjantaiaamuna kello 7 Suomen aikaa raukesivat kuluneet kolme vuotta voimassa olleet, edellisen presidentin Donald Trumpin aikaiset maahantulorajoitukset.

Tämä niin sanottu asetus 42 otettiin käyttöön koronapandemian aikana kansanterveydellisiin syihin vedoten. Se raukesi nyt, koska Yhdysvaltain koronahätätila virallisesti päättyi.

Asetus 42 salli muun muassa sen, että Yhdysvallat pystyi käännyttämään maahanpyrkineitä välittömästi ilman turvapaikkahakemusten käsittelyä. Siirtolaisille se kuitenkin mahdollisti sen, että käännytetty ihminen pystyi yrittämään rajan ylitystä uudestaan vaikka heti seuraavana päivänä.

Toisaalta nyt ihmisillä on toivoa päästä hakemaan turvapaikkaa ilman samaa pelkoa välittömästä palautuksesta. Mutta: presidentti Joe Bidenin hallinto on tekemässä turvapaikan saamisesta entistä vaikeampaa. Laittomasti rajan ylittäneitä uhkaa myös viiden vuoden karenssi, jolloin Yhdysvaltoihin ei saa tulla rangaistuksen uhalla.

Varmuudella ei siis osata sanoa, kummat rajoitukset ovat käytännössä ankarampia, vanhat vai uudet. Epätiedon tilassa moni siirtolainen on hakeutunut rajalle nyt.

Mitä vastustajat sanovat?

Demokraatti Joe Bidenin uudet rajoitukset ovat tiukkoja, mutta republikaanien mielestä eivät riittävän tiukkoja.

Kongressin alahuoneessa eli edustajainhuoneessa valtaa pitävät republikaanit hyväksyivät eilen torstaina lakialoitteen (siirryt toiseen palveluun), joka palauttaisi Trumpin aikaisia tiukimpia rajoituksia ja koventaisi rangaistuksia laittomista rajanylityksistä.

Lakialoitteella ei ole mahdollisuuksia menestyä kongressin ylähuoneessa eli senaatissa, koska siellä valtaa pitävät demokraatit.

Republikaanit käsittelivät aloitteensa juuri nyt lisätäkseen painetta Bidenin hallintoa kohtaan.

Toisaalla Bidenin rajoitukset saavat vastakkaista kritiikkiä.

Minuutteja ennen asetus 42:n raukeamista kansalaisjärjestöt haastoivat Bidenin hallinnon oikeuteen. Järjestöjen mukaan Bidenin uudet rajoitukset ovat verrattavissa Trumpin aikaisiin rajoituksiin, jotka kertaalleen kumottiin oikeusistuimessa.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Tilanteen kehittyminen on täysin arvailujen varassa, kirjoittaa esimerkiksi sanomalehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Lehden mukaan tilanne rajalla oli tunteja asetus 42:n raukeamisen jälkeen suhteellisen rauhallinen. Pahimmillaan tilanteen on pelätty ajautuvan sekasortoon.

Yhdysvalloilla ja Meksikolla on yhteistä rajaa yli 3 000 kilometriä. Yhdysvallat on lisännyt sotilaiden ja viranomaisten määrää vilkkaimmilla rajanylityspaikoilla.

Bidenin hallinto yrittää ehkäistä ihmisten saapumista rajalle uusilla käsittelykeskuksilla Väli- ja Etelä-Amerikassa sekä ohjelmilla, joiden kautta turvapaikkaa voi hakea sähköisesti.

Tähän mennessä nämä uudet väylät ovat toimineet tehottomasti ja antavat vain pienelle siirtolaismäärälle toivoa päästä Yhdysvaltoihin.

Miksi ihmiset pyrkivät Yhdysvaltoihin?

Siirtolaiset pakenevat kotimaidensa köyhyyttä ja väkivaltaa sekä korruptoituneita ja autoritäärisiä hallintoja. Monella toiveissa siintää mahdollisuus paremmasta elämästä, mutta kotimaassa voi odottaa myös akuutti uhka.

Monet viime aikoina rajalle saapuneet ovat epätietoisuuden ja toivottomuuden vallassa.

Siitä puhui uutistoimisto AP:lle esimerkiksi venezuelalainen Jhoan Daniel Barrios. Entinen sotilaspoliisi oli yrittämässä rajanylitystä Texasin El Pasoon ja kertoi, että hänen vaimonsa on jo Yhdysvalloissa kiinniotettuna.

– Meillä ei ole rahaa, ei ruokaa, ei majapaikkaa, ja kartelli on perässämme. Pitäisikö meidän vain jäädä odottamaan, että he tappavat meidät?

Lähteet: Reuters, AP