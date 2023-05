Vantaalaiset haluavat Käärijästä patsaan, jos voitto tulee: ”True to size, pronssipatsas koko äijästä!”

Vantaan kaupungintalon edessä Kalastajatyttö-patsas on pukeutunut boleroon, ja Tikkurilantorilla käy kuhina kaupungin omasta sankarista eli Käärijästä.

Suomen euroviisuedustaja Käärijä eli Jere Pöyhönen on kertonut olevansa kotoisin Vantaalta ja viettäneensä nuoruutensa muun muassa Ruskeasannassa.

Lordin voitettua Euroviisut vuonna 2006 yhtye sai nimikkoaukion Rovaniemelle, bändin jäsenet kutsuttiin kunniakansalaisiksi ja laulaja Tomi Putaansuu sai omakotitalotontin kaupungilta.

Tiedustelimme Tikkurilantorilla, mitä vantaalaiset soisivat Käärijälle, mikäli historiallinen toinen viisuvoitto tulisi Suomeen.

Torilla innostuneisuus ja kotipaikkaylpeys nousevat esille kysyttäessä Käärijästä. Kaupunkilaiset ovat selkeästi ylpeitä siitä, että Vantaa on päässyt Pöyhösen mukana maailmankartalle.

– Jos vantaalainen kerran voittaa Euroviisut, sen pitää olla ikuinen muistomerkki, kertoo Vantaalla 30 vuotta asunut Rolf Mortén.

Puheissa toistuvat esimerkiksi toiveet Käärijä-patsaasta, jos voitto tulee. Lisäksi mahdolliset ensi vuoden viisutkin voitaisiin torilaisten mukaan tuoda Vantaalle, esimerkiksi Energia- tai Trio-areenalle.

Todellinen vantaalainen viisufani Sanni Kupiainen halusi myös lähettää terveisensä Käärijälle.

– Me kaikki vantaalaiset ja suomalaiset ollaan sun puolella. On mahtavaa, että tällainen hype on jo nyt. Mutta mitä tahansa tapahtuu lauantaina, me olemme ylpeitä, Kupiainen sanoo.

Voit katsoa lisää vantaalaisten tunnelmia yllä olevalta videolta.

Keskustelu on auki lauantaihin 13. toukokuuta kello 23:een asti.