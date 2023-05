Ahvenanmaan maakuntahallitus sallii merikotkien suojametsästyksen haahkakannan turvaamiseksi – asiantuntija: ”Surullinen päätös”

Haahkakannan raju supistuminen Lågskärin saarella on saanut Ahvenanmaan maakuntahallituksen turvautumaan äärimmäisiin keinoihin. Hallitus ilmoitti torstaina (siirryt toiseen palveluun) sallivansa alueella enintään viiden merikotkan suojametsästyksen.

Haahka on merikotkien saalislaji. Viime vuosina erityisesti poikasten selviytyminen on jäänyt vähäiseksi, mikä on suistanut paikallisen lintuyhdyskunnan uhanalaiseen asemaan.

– Kaikki muut alueella kokeillut merikotkien häirintäkeinot ovat osoittautuneet tehottomiksi, joten suojametsästys on ainut jäljellä oleva vaihtoehto, toteaa elinkeinoministeri Fredrik Karlström maakuntahallituksen tiedotteessa.

Metsästys ei muuta tilannetta

Sääksisäätiön merikotkatyöryhmän puheenjohtaja Jouko Högmander pitää maakuntahallituksen suojametsästyslinjausta surullisena päätöksenä. Kyseessä saattaa olla suojellun merikotkan kannalta huolestuttava ennakkotapaus.

– Pelkään, että maakuntahallitus jatkaa projektia myös ensi vuonna ja myöntää enemmän lupia. Sen siivittämänä muuallakin saattaa herätä ajatus tehdä vastaavia poikkeuslupa-anomuksia ja hoitaa ongelmaa aseilla.

Högmander ei usko merikotkien ampumisen muuttavan tilannetta Lågskärin alueella. Linnut jatkavat saalistusta, mutta tulevat entistä aremmiksi. Hän etsisi ratkaisua merikotkakannan hillitsemiseen talviruokintatapojen muutoksesta.

– Saaliiksi saatujen metsäkauriiden sisäelimiä ei pitäisi jättää maastoon eikä roskakaloja talvikalastuksessa jäälle. Jos tähän saataisiin muutos, merikotkakanta asettuisi luonnollista tietä alemmalle tasolle.

Högmanderin mielestä ahvenanmaalaiset eivät kanna haahkakannasta huolta pelkästään luonnonsuojelullisista syistä.

– Siellä elätellään edelleen toiveita siitä, että perinteinen haahkan kevätmetsästys voisi alkaa uudelleen. Se ei ole kestävä tapa lähestyä tätä asiaa.