Jyväskylän JYP täyttää sata vuotta – saarijärveläinen Kari Piispanen on nähnyt liiga-aikakauden kotipeleistä lähes kaikki

Kari Piispanen on nähnyt paikan päällä 1088 JYPin kotipeliä SM-liigassa. Kuva & video: Jussi Lindroos

1920-luvun alussa Jyväskylässä elettiin aikaa, jolloin kaivattiin palloilulajien erikoisseuraa. Siihen tarpeeseen perustettiin Jyväskylän Palloilijat, eli JyP. Lajivalikoima silloin oli pesäpallo, jalkapallo ja jääpallo. 40-luvulla mukaan tulivat jääkiekko ja koripallo.

Viiden palloilulajin seuraksi JyPistä ei ollut, 60-luvulla jäljellä olivat jalkapallo ja jääkiekko. Lopulta vuonna 1977, nämäkin lajit eriytyivät toisistaan. Perustettiin jalkapallon JyP-77 ja jääkiekon JyP HT.

Avaa kuvien katselu Seuran vanhoja logoja. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Valtakunnallisesti silloisesta JyP HT:sta tuli tunnettu vuonna 1985, kun joukkue nousi jääkiekon SM-liigaan. Kaupunkiin oli saatu jäähalli kolme vuotta aiemmin, joten kiekkohuuma oli silloin kova.

Tosifani elää ja hengittää seuran mukana

Kari Piispanen seurasi aktiivisesti JyP HT:n taivalta ykkösdivisioonassa 80-luvun alkupuolella. Kun uuden hallin avajaisia juhlittiin, Piispanen oli paikalla myös siellä.

Liiganousun jälkeen kiekkohuuma vei Piispasen täysin mukanaan.

Omien laskujensa mukaan hän on nähnyt Hippoksella paikan päällä 1088 JYPin liigaottelua, sekä runkosarjassa, että pudotuspeleissä. Se tarkoittaa sitä, että häneltä on jäänyt väliin syyskuun -85 jälkeen 14 yleisön edessä pelattua ottelua. Myös JYPin vierasotteluita hän on nähnyt useita.

Lisäksi Piispanen on nähnyt paikan päällä lukuisia JYPin CHL-otteluita, sekä Jyväskylässä, että ulkomailla.

Avaa kuvien katselu Kari Piispasen pääsylippu JyP HT:n historian ensimmäiseen liigapeliin. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Piispanen on nähnyt JYPin pelaavan yhteensä 40 eri hallissa, niistä 24 on Suomessa ja 16 ulkomailla.

Harva urheilufani Suomessa pääsee tällaisiin lukemiin.

– Se on elämä, se on suuri osa elämää. Siihen liittyy paljon ystäviä, peliä, tunnelmaa ja matkoja. Kaikkea, mitä ihminen voi kaivata, Piispanen kertoo.

Jääkiekko tuli JyPin valikoimaan vuonna 1947. Vuonna -77 siitä tuli JyP HT, kaksikymmentä vuotta myöhemmin JYP. JyP HT:n aikana seura sai kolme mitalia SM-liigassa, hopeaa 1989 ja 1992, pronssia 1993.

JYPin aikakaudella seura on voittanut kaksi mestaruutta, vuosina 2009 ja 2012. Pronssia JYP on napannut 2010, 2013, 2015 ja 2017.

Jyväskyläläinen Pentti Mikkilä on kokenut JYPin matkassa lähes kaiken. Hän aloitti seurassa pelaajana, sittemmin hän on toiminut mm. valmentajana, joukkueenjohtajana, markkinointipäällikkönä ja toimitusjohtajana. Jotkut tuntevat Mikkilän lempinimellä Mister Jyp. Myös hänen pelinumeronsa 19 on nostettu Jyväskylän jäähallin kattoon. Se tarkoittaa sitä, että kukaan ei pelaa JYPissä enää samalla numerolla.

Avaa kuvien katselu JyP HT:n edustusjoukkue juhlii liiganousua vuonna 1985. Kuva: Pentti Mikkilän albumi.

Mikkilä muistaa hyvin 80-luvun kiekkohuuman ja liiganousun.

– Silloin oli Jyväskylässä vähän tapahtumia viikonloppuisin ja viikolla. Ihmiset kävivät hallilla katsomassa pelejä, se katkoi hyvin talvea. Silloin ei ollut niin paljon talviharrastuslajeja kuten nykyisin, Mikkilä kertoo.

Kiekkoa aktiivisesti seuraavalle Mikkilälle JYP on edelleen tärkeä.

– Se on kaikki mitä on. Edelleen, kun JYPissä jotain tehdään, niin seuraan sitä tiiviisti ja muodostan oma mielipiteeni.

Mikkilä tietää myös seuran merkityksen seutukunnalle.

– Se on liikuttanut paljon ihmisiä, sekä pelaamalla, mutta vielä enemmän katsomossa, Mikkilä linjaa.

Jalkapalloon syntyi JJK

Jyväskyläläisessä jalkapallossa elettiin merkittäviä aikoja 90-luvun alussa. Aiemmin JyPistä lohkaistussa JyP-77:ssa todettiin, että voimavarat eivät riitä seuran pyörittämiseen. Tuli lama ja kaikki seuratyö tehtiin talkootyönä. Lisää hartioita tarvittiin, ja niitä löytyi Jyväskylän Pallokerhon miesten joukkueesta. Joukkueet yhdistyivät vuonna 1992, siitä syntyi nykyisinkin tunnettu JJK.

Erkki Tuunanen toimi tuolloin sekä JyP-77:n, että perustetun JJK:n puheenjohtajana. Tuunasen mukaan yhdistyminen syntyi erittäin hyvässä yhteistyössä ja -ymmärryksessä. Uusi seura JJK syntyi alle kuukauden neuvottelujen jälkeen.

– Se oli erittäin tärkeää, että fuusioituminen saatiin tehtyä. Silloin todellakin rakennettiin jalkapalloa Jyväskylään, Tuunanen sanoo.

Avaa kuvien katselu Erkki Tuunasella on oma vakiopaikka Harjun stadionilla JJK:n peleissä. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Nousua jalkapallon pääsarjatasolle saatiin odottaa Jyväskylässä pitkään. Lopulta se tapahtui ja JJK:n ensimmäinen vuosi Veikkausliigassa oli 2009. Liigassa joukkue on pelannut kaikkiaan kuuden kauden ajan, 2009-2013, sekä 2017.

Helmikuussa 2019 JJK:n taustayhtiö teki konkurssin ja joukkue joutui aloittamaan uuden vauhdin ottamisen alasarjoista.

Nyt alkaneella kaudella JJK pelaa jalkapallon Ykkösessä, eli Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla.

JJK:n juonioritoiminnassa on tällä hetkellä mukana yli 900 lasta ja nuorta. JYPin vastaava luku on yli 700. Lisäksi valmentajia ja muita toimihenkilöitä seurojen toiminnassa on mukana satoja.

JYP on julkistanut juhlavuoden kunniaksi uudistetun pelipaidan ja logon. Juhlavuosi näkyy seuran eri tapahtumissa kuluvan vuoden aikana.

Myös JJK juhlistaa tällä kaudella seuran 100-vuotiaita juuria.