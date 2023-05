Yli puolet Espoon siltaonnettomuudessa loukkaantuneista nuorista on päässyt kotiin

Leikkaushoitoa vaativia vammoja on ollut seitsemällä.

Eilen Espoon Tapiolassa tapahtuneessa siltaonnettomuudessa loukkaantuneista nuorista puolet on pystytty kotiuttamaan, tiedottaa HUS.

24 potilaasta kotiutettuja on nyt 14. Sairaalahoidossa on edelleen kymmenen loukkaantunutta. Heistä seitsemän on hoidossa Uudessa lastensairaalassa, kaksi Siltasairaalassa ja yksi Peijaksen sairaalassa.

Leikkaushoitoa vaativia vammoja on ollut seitsemällä. Kaksi potilasta odottaa sopivaa toimenpideaikaa.

HUSin mukaan kenenkään vammat eivät ole erityisen vakavia, mutta potilaita on tarpeen pitää hoidossa tarvittavien tutkimusten, toimenpiteiden tai seurannan vuoksi.

Espoon Tapiolassa sattui eilen torstaiaamuna onnettomuus, jossa väliaikainen työmaasilta romahti pudottaen sillä kävelleitä ihmisiä alas noin viiden metrin korkeudesta.

Sillalla oli sortumishetkellä noin 45 henkilöä, johon kuului noin 40 oppilaan koululaisryhmä.

Sortuminen johtui Onnettomuustutkintakeskuksen alustavien tietojen mukaan vääntyneistä poikittaispalkeista.