Tänään on viimein Käärijän ja viisufanien suuri päivä – lue tästä, miten se etenee

Käärijä-huuma on iskenyt Suomeen kuin neonvihreä samppanjatsunami. Tutkijatohtori Saara Särmä totesi perjantaisessa kolumnissaan, että valloittava hahmo on onnistunut ainakin hetkeksi jopa palauttamaan yhtenäiskulttuurin.

Lue tästä Ylen euroviisutoimittaja Ville Vedenpään uusimmat arviot pelipaikalta Liverpoolista, jossa järjestettiin eilen finaalin kenraaliharjoitus.

Mitä lähempänä finaali on, sitä yllättävämmät tahot ovat alkaneet tunnustaa julkisesti väriä. Netti pursuaa Käärijä-meemejä, eikä ainoastaan Suomessa. Kisat näkyvät myös katukuvassa: yleensä synkkiä sävyjä suosivien suomalaisten asuihin on ilmestynyt raikkaita viittauksia pottatukkaisen viisuedustajamme boleroon.

Käärijän kannatusjoukkoihin on ilmoittautunut lähes koko kansa. Mukaan on rekrytoitu myös korkeampia voimia.

Tänään viimein koetaan koko kevään kasvaneen viisukuumeen kliimaksin hetket. Kisakatsomoita on ympäri koko Suomen niemen. Niihin kannattaa varautua tulostamalla jo etukäteen Ylen mahtava puuhapaketti. Sen avulla sujuu muun muassa viisubingo.

Tunnelmaa voi nostattaa finaalilähetystä kohti kertaamalla Käärijän viisutaipaleen vaiheita Yle Areenasta ja seuraamalla jatkuvasti päivittyvää hetki hetkeltä -artikkelia. Kannattaa myös perehtyä Käärijän kovimman haastajan, Ruotsin Loreenin tuoreisiin tunnelmiin tästä perjantai-illan haastattelusta.

Katso, miten Käärijä villitsi joukkoja Liverpoolin Euroclubilla toissailtana:

Jos ei kisakatsomo porukoissa houkuttele tai onnistu, voi finaalilähetystä fiilistellä Suomen virallisissa viisuchateissa. Iltayhdeksältä starttaavaa chattia vetävät viisutoimittajat Henkka Remes ja Alexander Beijar. Mukaan pääsee Yle-tunnuksella tästä linkistä. (siirryt toiseen palveluun)

Iltakymmeneltä alkavassa finaalissa selviää, mikä maa voittaa viisumittelöt. Kaikki maat voivat äänestää, mutta eivät omaa edustajaansa. Lopullinen voittaja valitaan sekä yleisöäänten että kansainvälisen tuomariston äänten perusteella.

Avaa kuvien katselu Monissa kaupungeissa myös tunnetuimmat patsaat on sonnustettu viisuyhteensopivasti. Tässä Joensuun keskustan Kosiosusi kevään trendiväreissä. Kuva: Panu Vatanen / Yle

Avaa kuvien katselu Oulun Toripolliisin asun kangas piti hakea Vaasasta asti. Suursuosion takia lähes kaikki kangaskaupat ovat joutuneet myymään ei-oota neonvihreää janoaville. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Voit äänestää finaalissa tekstiviestillä, puhelimitse tai Eurovision-mobiilisovelluksella (siirryt toiseen palveluun) lähettämällä haluamasi esiintyjän numeron tekstiviestillä numeroon 173005 tai soittamalla numeroon 0700 791 XX. Puhelinnumeron kaksi viimeistä numeroa muodostuvat valitsemasi esityksen numerosta. Numerot näet täältä.

Äänestyksen hinta on 1,00 €/puh + pvm tai 1 €/tekstiviesti, myös Eurovision -mobiilisovelluksessa hinta on 1 €/äänestys. Äänestäminen on mahdollista korkeintaan 20 kertaa. Linjat avautuvat kaikkien esitysten jälkeen lähetyksessä ilmoitettuun aikaan. Tekstiviestikuittauksen saapumisessa voi mennä hetki.

Avaa kuvien katselu Tässä vielä muistutuksena kuva Käärijästä, ettei käy niin kuin kävi BBC:n toimittajalle, joka haastatteli vahingossa fania. Vihreitä boleroita vilisee Liverpoolin katukuvassa. Kuva: Mikke Pöyhönen / Yle

Finaalia voi seurata näillä kanavilla: Yle TV1, Yle Areena, Radio Suomi, Yle X3M ja YleX. Lähetys selostetaan suomeksi, ruotsiksi, pohjois- ja inarinsaameksi, venäjäksi sekä ukrainaksi.

Suomen Käärijä esiintyy finaalin ensimmäisen puolen viimeisenä, numerolla 13. Koko kilpailun avaa Itävalta, jonka jälkeen esiintyvät Portugali, Sveitsi, Puola, Serbia, Ranska, Kypros, Espanja, Ruotsi, Albania, Italia ja Viro.

Juhlat eivät tietenkään pääty voittajan julistamiseen – varsinkaan jos ennakkosuosikiksi noussut Suomen oma poika kerää potin.

Yle on valmistautunut jatkamaan suoraa lähetystä sekä televisiossa että Areenassa vielä finaalin päätyttyä, jos Käärijä voittaa. Äitienpäiväkahveilla saattaa tällä kertaa olla väsähtäneitä kasvoja, sillä ilman mahdollisia jatkojakin finaalilähetys jatkuu ainakin kahteen asti yöllä.

Osa Käärijän voiton varalle tehdyistä suunnitelmista tähtää jo finaaliviikonloppua pidemmälle. Ainakin Tampereen uusi areena ja Helsingin Messukeskus ovat jo julistaneet valmiutensa viisuisännöintiin ensi vuonna.

