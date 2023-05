Asiantuntija: Ukraina käyttäisi tuhoisia Storm Shadow -risteilyohjuksia hyökkäyksen kahdessa eri vaiheessa

Uudet ohjukset antavat Ukrainalle runsaasti lisää hyökkäysvoimaa, mutta Venäjällä on keinoja torjua niitä.

Britannialta saadut Storm Shadow -risteilyohjukset parantavat selvästi Ukrainan hyökkäysmahdollisuuksia, arvioi Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Tomas Ries.

Ohjusten kantomatka on ainakin 250 kilometriä. Ne siis yltävät minne tahansa Venäjän valtaamalla alueella. Pitempää kantomatkaa Ukraina ei tarvitsekaan, sillä se on luvannut olla käyttämättä pitkän matkan aseitaan Venäjän alueella. Tämä ilmenee konflikteja seuraavan Clash Report -julkaisun tviitistä.

Myös Suomen Maanpuolustuskorkeakoulussa työskennellyt Ries arvelee, että Ukraina voisi käyttää risteilyohjuksia kahdessa vaiheessa, kun se valmistelee odotettua vastahyökkäystään.

– Ensimmäinen vaihe liittyy kaikkeen logistiikkaan. Ohjuksen maaleja voivat olla tiet, sillat, venäläisten asevarastot ja kuljetusvälineistön keskukset, Ries kertoo.

Venäjän sotamateriaalin huolto on vahvasti riippuvaista rautatiekuljetuksista. Kun Ukraina onnistui viime syksynä katkaisemaan Kertšinsalmen sillan ja sillä kulkeneen rautatien, Venäjän huolto oli vaikeuksissa.

Asiantuntijat olettavat Ukrainan vastahyökkäyksen suuntautuvan etelään, mahdollisesti kohti Mariupolin tai Melitopolin kaupunkeja.

Etelä-Ukrainan kartasta ilmenee, että kaupunkien välillä ja edelleen Krimin suuntaan kulkee vain yksi rautatie. Rautatie ylittää matkan varrella useita siltoja. Yhdenkin katkaiseminen olisi Ukrainalle merkittävä edistysaskel, sillä Venäjän huolto vaikeutuisi heti.

Etelä-Ukrainan rataverkko.

Komentokeskukset kohteina

Toinen vaihe risteilyohjusten käytössä olisi Riesin mukaan juuri varsinaisen hyökkäyksen käynnistyessä. Tuolloin iskettäisiin Venäjän armeijan komento- ja johtokeskuksiin. Niiden tuhoaminen hidastaisi venäläissotilaiden toimintaa.

– Venäjän armeija on hyvin hierarkkinen. Jos käskyjä ei tule korkeammalta taholta, se halvaannuttaa venäläisen sotavoiman ja voi aiheuttaa paniikkia sen keskuuteen.

Avaa kuvien katselu Storm Shadow -risteilyohjus. Kuva: AOP

Tehokas mutta haavoittuva

Storm Shadow -risteilyohjus kehitettiin brittiläis-ranskalaisena yhteistyönä ja otettiin käyttöön 2000-luvun alussa. Tuolloin se oli erittäin korkealuokkainen risteilyohjus. Siinä on muun muassa kolme eri maalinhakujärjestelmää, mikä vaikeuttaa siihen kohdistettavaa elektronista häirintää.

Sotilasteknologian asiantuntija Fabian Hoffmann on esitellyt Twitter-tilillään ohjuksen ominaisuuksia. Hän pitää mahdollisena, että Venäjän ilmatorjunnan elektroninen kyky on kehittynyt niin paljon, että se voisi estää ainakin satelliittinavigoinnin.

Ukraina on itse kertonut pudottaneensa S-300-ilmatorjuntaohjuksilla monia venäläisiä yliääninopeuteen pystyviä Kalibr-risteilyohjuksia. On siis mahdollista, että äänen nopeutta hitaampi Storm Shadow on haavoittuvainen Venäjän ilmatorjunnalle.

Jos Storm Shadow kuitenkin onnistuu läpäisemään Venäjän ilmapuolustuksen, on se tuhoisa ase. Ohjuksen 400 kilon taistelukärki tuhoaa suurenkin kohteen.

Lisäksi Storm Shadow pystyy tunkeutumaan esimerkiksi vahvankin betoniseinän läpi ja tuhoamaan maan sisään kaivettuja johtokeskuksia tai asevarastoja. Ohjuksen tehokkuutta lisää sen tarkkuus. Storm Shadow löytää kohteensa muutaman metrin tarkkuudella.

