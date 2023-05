Tampere laittaa työmaiden mahdolliset vaaranpaikat erityiseen syyniin Espoon siltaromahduksen takia

Tampere pyrkii löytämään satojen työmaiden pahimmat riskipaikat. Rovaniemellä ei nähdä tarvetta erityisiin toimiin. Oulussa on ollut puutteita rakennustelineiden kokoamisessa.

Espoossa eilen tapahtunut siltaturma herätti kysymyksen, voisiko vastaavia vaarallisia rakennelmia olla lisää.

Tampere aikoo selvittää rakennustyömaiden mahdollisia riskejä torstaisen onnettomuuden vuoksi.

Kaupungissa on esimerkiksi erilaisia katutyömaita useita satoja. Niissä voi olla paikkoja, joihin liittyy putoamis- tai suistumisriski.

– Niitä tietysti tässä tarkastellaan, mutta kohteita on kyllä paljon. Tärkeintä on tunnistaa, onko meillä erityisiä vaaranpaikkoja, Tampereen rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen sanoo.

Kun tieto vakavasta onnettomuudesta tuli, Tampere selvitti heti, onko kaupungissa vastaavanlaisia tilapäisiä siltoja käytössä.

– Vastaus oli, että ei ole, Tietäväinen kertoo.

Aiemmin tilapäisiä kulkusiltoja on ollut myös Tampereella, esimerkiksi keskustassa Tammerkosken yli ja Santalahdessa Rantaväylän yli. Ne rakennettiin kuitenkin pysyvän rakenteen tavoin.

Helsinki kertoi eilen, että se tarkastaa kaikki väliaikaiset rakenteet onnettomuuden vuoksi.

Väliaikainen silta sortui Espoon Tapiolassa torstaina aamupäivällä. Onnettomuudessa loukkaantui 27 ihmistä, joista 24 tarvitsi sairaalahoitoa. Loukkaantuneet olivat helsinkiläisen koulun kahdeksasluokkalaisia ja opettaja.

Lue lisää: Yli puolet Espoon siltaonnettomuudessa loukkaantuneista nuorista on päässyt kotiin

Tampere tekee pistokokeita, ei säännöllisiä tarkastuksia

Tampereen rakennustyömailla lähtökohtana on se, että tarkkailu ja huomiointi on päivittäistä. Lisäksi työmailla on viikoittaisia tarkastuksia esimerkiksi tilapäisille telineille ja kulkuteille.

Milko Tietäväisen mukaan rakennustyömaiden turvallisuusjärjestelyihin on olemassa hyvät ohjeet. Rakentajilla on erittäin suuri vastuu hoitaa järjestelyt asianmukaisesti.

Avaa kuvien katselu Kuvassa rakennustöitä Tampereen Keskustorilla maaliskuussa 2020. Kuva: Miikka Varila / Yle

Jos Tampere on rakennuttajana, kaupungin valvonta kohdistuu rakentajan toimintaan.

Rakennuttaja valvoo esimerkiksi sitä, että urakoitsija tekee tarkastuksia. Kaupunki myös muun muassa seuraa pöytäkirjoista, mitä tarkastuksissa on löytynyt ja onko puutteisiin tartuttu.

– Valvomme, että urakoitsija toimii lakien, säädösten ja sopimusten mukaisesti, Tietäväinen sanoo.

Varsinaisia tarkastuksia rakennuttaja tekee pistokokeina. Tarkastukset ovat Tietäväisen mukaan enemmänkin yleistä havainnointia työmaasta.

– En minä ainakaan tunnista, että tekisimme kohteissamme tarkastuspöytäkirjoja esimerkiksi jostakin telineestä tai kulkutiestä, Tietäväinen sanoo.

Yleensä rakennustyömaat saavat Tampereella moitteita siitä, että väliaikaiset kulkuväylät ovat ahtaita, pinnaltaan epätasaisia tai niiden opastus on puutteellinen.

Vakavia puutteita tulee ilmi harvemmin. Jos esimerkiksi kaivannon reunalta puuttuu kaide, siihen puututaan tiukasti.

Avaa kuvien katselu Ratikkalinjaa rakennettiin Tampereen Lielahdessa marraskuussa 2022. Kuva: Miikka Varila / Yle

Rovaniemen rakennusvalvonta saa hyvin vähän ilmoituksia vaaranpaikoista

Rovaniemen kaupungin johtava rakennustarkastaja Hannu Kangas kertoo, ettei kaupunkilaisilta juuri tule ilmoituksia vaarallisista rakennelmista.

– Toki aina jotain yksittäisiä on ja jotain pieniä, mutta varmasti osa ihmisistä on yhteydessä suoraan rakentajiin.

Espoon onnettomuus ei aiheuta Rovaniemen rakennusvalvonnassa mitään erityisiä toimia. Kankaan tiedossa ei ole, että Rovaniemellä olisi vastaavia rakennelmia.

Kangas näkee asian niin, että tällaisten siltojen tuentojen ratkaisu on suunnittelijoiden tehtävä.

– Jos alat kaivantoa tekemään, hankkeeseen ryhtyvä suunnittelija on tärkeämmässä roolissa kuin rakennusvalvonta. Geotekninen suunnittelu määrittelee, miten kaivannot tehdään. Rakennusvalvonnassa pyrimme sitten tietysti ohjeistamaan, miten muun muassa aitaamisia edellytetään, Kangas lisää.

Rakennustelineiden kokoamisessa puutteita Oulun seudulla

Myöskään Oulun seudulla ei ole ollut Espoon onnettomuussillan kaltaisia väliaikaisia rakenteita.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston rakennusalan työsuojelun ylitarkastaja Lasse Ketola kertoo, että virasto valvoo työmaiden rakenteita työsuojelun takia. Valvonta on säännöllistä.

– Suurin ongelma tuntuu olevan se, onko esimerkiksi rakennusteline koottu oikein eli valmistajan tarkoittamalla tavalla, Ketola sanoo.

Puutteita voi olla telineiden osien lukitsemisessa tai niiden ankkuroimisessa seinään.