Kiina aikoo istuttaa Suomen pinta-alan verran puita, ja tästä syystä eurooppalaiset haluavat olla hankkeessa mukana

Euroopan investointipankki on tukenut metsän istuttamista Hunanissa.

Hiilinielujen kasvattaminen on Kiinan ilmastostrategian ytimessä. EU ei ole kuitenkaan aloittanut uusia ilmastoprojekteja Kiinassa viime vuosina, sillä poliittiset suhteet ovat takunneet.

CHANGSHA, HUNAN, KIINA – Toivottavasti yhteistyömme jatkuu pitkään, sanoo Hunanin provinssin metsäviraston johtaja Hu Changqing eurooppalaisille vieraille ja ojentaa jokaiselle puisen kamman.

EU:n Kiinan-lähettilästä Jorge Toledo Albiñanaa on juuri kierrätetty Keski-Kiinan korkealle kasvavassa sekametsässä.

Metsän istuttamista on tukenut Euroopan investointipankki. Alue on osa satojen tuhansien hehtaarien metsää, jota on kasvatettu eurooppalaisten rahalla ja tietotaidolla.

Euroopan investointipankki on tukenut metsän istuttamista Hunanin provinssissa.

Investointipankin tarkastusryhmä kiertää nyt Hunanin metsitysprojekteissa ensimmäistä kertaa koronapandemian alkamisen jälkeen.

Hunanin provinssissa tehdään pistokkaita uusia kameliapuita varten. Euroopan investointipankin lainalla on istutettu jo 20 000 hehtaaria kameliapuita.

EU:n ja Kiinan ilmastoyhteistyö on kärsinyt viime vuosina paitsi koronasta, myös suhteiden jäähtymisestä. Euroopan komissio ei ole antanut Euroopan investointipankille lupaa rahoittaa uusia projekteja Kiinassa neljänä viime vuonna.

Sitä ennen pankki on rahoittanut viime vuosikymmeninä Kiinan metsitys- ja energiaprojekteja 1,3 miljardilla eurolla.

Yle on saanut tietää taustalähteistä, että Euroopan komission nihkeys aloittaa uusia projekteja johtuu kupruista poliittisissa suhteissa.

EU muun muassa epäilee, että kiinalaisyritykset toimittavat Venäjälle sodankäyntiä varten kaksoiskäyttöaseita. Vakoilun vastaisen lain uudistus taas vaarantaa länsimaisten konsulttiyritysten aseman Kiinassa, kun yrityksiä voidaan yllättäen syyttää vakoilusta.

Zhao Liyu tienaa itselleen ja perheelleen tekemällä pistokkaita istutettavaksi taimitarhaan.

Euroopan investointipankin Kiinan-johtaja Auvo Kaikkonen kuulostaa turhautuneelta viime vuosiin.

Tuoko Kiinan pandemian jälkeinen avautuminen toivoa ilmastoyhteistyön paranemisesta?

– Ei se ainakaan huonommaksi voi mennä, Kaikkonen sanoo.

Hän lisää, että kyseessä on hänen näkemyksensä, ei välttämättä Euroopan investointipankin.

– Mutta ilmasto-ongelma on niin iso ja globaali. Se ei tunne rajoja, joten onhan meidän tehtävä yhteistyötä.

Euroopan investointipankin Kiinan-johtaja Auvo Kaikkonen (vasemmalla) saapui asiantuntijoiden kanssa katsomaan pankin rahoittamaa metsitysprojektia. Kaikkonen pitää Kiinan metsityksen rahoittamista tärkeänä.

Hiilinielut Kiinan ilmastotoimien ytimessä

Kameliapuun taimien tarhalla paikalliset maanviljelijät istuvat pitkien pöytien ääressä ja kietovat pistokkaista taimia uusille hehtaareille.

Euroopan investointipankilla on tällä hetkellä meneillään 14 metsitysprojektia eri puolilla Kiinaa.

Euroopan investointipankin lainoilla istutetaan metsää Kiinassa. Tällaisesta alueesta on kyse.

Eurooppalaisten tuki on vain pieni osa Kiinan omaa massiivista metsitystä. Hiilinielujen kasvattaminen on Kiinan ilmastostrategian ytimessä. Kiina pyrkii metsittämään liki neljänneksen koko pinta-alastaan vuoteen 2025 mennessä ja on nyt jo lähes saavuttanut tavoitteensa.

Metsien osuus maapinta-alasta on kasvanut Kiinassa vauhdilla.

Metsityksen vauhdista kertoo, että seuraavan viiden vuoden aikana Kiina aikoo istuttaa Suomen pinta-alan verran puita.

Miksi EU tukee vaurasta Kiinaa, joka itse syytää rahaa infrastruktuurihankkeisiin maissa, joiden kanssa haluaa poliittisia suhteita?

EU:n täytyy tukea Kiinaa metsityksessä, koska Kiina on ehkä tärkein kumppani ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, sanoo EU:n Kiinan-lähettiläs.

– Kiina on maailman suurin hiilidioksidipäästöjen ja muiden ilmastopäästöjen lähde maailmassa, lähettiläs Jorge Toledo Albiñana sanoo.

Hunanin provinssissa Changshan kaupungin ulkopuolella kasvaa runsaasti metsää. Metsittäminen on Kiinan ilmastotoimien ytimessä.

Kiinan päästöt ovat noin kolmanneksen koko maailman päästöistä. Niitä tulee muun muassa tehdastuotannosta, joka tuottaa tavaraa myös Euroopan kulutettavaksi.

Toledon mukaan Kiinaa taas kiinnostaa EU:n rahoitus, koska sen mukana EU antaa teknistä asiantuntemusta luonnon monimuotoisuudesta ja metsien istutuksesta. Kiinalaiset isännät kutsuvat monimuotoisuutta ”lähemmäs luontoa” -strategiaksi. Sanat vilahtelevat usein, kun isännät kertovat, kuinka pensaikot vuoren rinteissä on muutettu metsiksi.

Taimitarhalla kasvaa nuoria kameliapuita. Työpaikkoja syntyy paitsi istutukseen, myös kameliapuusta saatavan öljyn tuotantoon.

Myös Toledo sanoo Ylelle, että EU:n ja Kiinan suhteet ovat olleet jumissa.

– On myönnettävä, että systeeminen kilpailu on korostunut suhteissa, hän sanoo.

Eurooppa-neuvosto määritteli viime vuonna Kiinan EU:n systeemiseksi kilpailijaksi. Sillä tarkoitetaan kilpailua muun muassa poliittisesta järjestelmästä.

Kiina on maailman suurin metsittäjä. Kuluvan viiden vuoden aikana se tähtää metsittämään Suomen pinta-alan verran maata. Lähes neljännes Kiinan pinta-alasta on metsää.

Kiistaa on ollut lähes joka kentällä, joten keskusteluyhteys niin talouden kuin politiikan alalla on ollut käytännössä poikki.

EU ja Kiina palaamassa puheyhteyteen

Ilmastoyhteistyö voi hyötyä siitä, että EU:n ja Kiinan välille on nyt kehittymässä uudenlainen puheyhteys.

EU-lähettiläs Toledo sanoo, että EU ja Kiina keskustelevat korkealla tasolla poliittisista kysymyksistä ja taloudesta tänä vuonna ensimmäistä kertaa neljään vuoteen. Hän toivoo, että sen myötä Euroopan komissiolta heruu lisää rahaa ilmastoyhteistyöhön.

– Meidän täytyy suojella ilmastoyhteistyötä muilta erimielisyyksiltä, koska meillä on yhteinen päämäärä, hän sanoo.

EU:n Kiinan-lähettiläs Jorge Toledo Albiñanaa kierrätettiin metsissä Keski-Kiinassa.

Ajatustenvaihto on jo alkanut. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ovat jo käyneet Kiinassa. EU:n ulkosuhteiden johtaja Josep Borrell ja Euroopan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans ovat tulossa.

Toledon mukaan myös kauppasuhteista aiotaan neuvotella aktiivisesti. Vuoden lopussa järjestetään EU:n ja Kiinan huippukokous ensimmäistä kertaa neljään vuoteen.

Neuvotteluinto näyttää liittyvän myös Brysselistä Politico-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) tulleeseen kehotukseen jäsenmaille. Lehden mukaan Euroopan ulkosuhdehallinto on kehottanut EU-maita pitämään keskusteluyhteyden Kiinaan auki.

Syynä on Yhdysvaltain ja Kiinan välillä kasvava jännitys. Uhka Taiwanin tilanteen leimahtamisesta konfliktiksi on kasvanut.

– Keskusteluyhteyden puuttuminen on huono asia. Se näkyy Yhdysvaltain ja Kiinan suhteessa. Maiden puhumattomuus on ongelma, Toledo sanoo.

Hänen mukaansa Yhdysvallat haluaa keskustella, mutta Kiina ei.

– Tämä on vaarallista. Kun kyse on sotilaallisesta uhasta, se voi johtaa vahinkoon tai jännityksen nousuun. Kiinan täytyy myös suostua avaamaan sotilaiden välinen yhteydenpito, koska vahingon tai selkkauksen uhka on todellinen, Toledo sanoo.