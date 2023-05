Jussa Posio, 17, on työelämän konkari, joka ei käytä CV:tä – näin hän on pärjännyt työhaastatteluissa

Työvoimapula näkyy kesätyövoiman tarpeena harvaan asutuilla alueilla. Lapissa henkilöstöpalveluyritys on välittänyt kesätyöpaikkoja 20 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Kesätyökausi on alkamassa, ja työvoimapula näkyy kesätyöntekijöiden tarpeena. Esimerkiksi sote-alalle on otettu kouluttamattomia työntekijöitä.

EK:n tammikuussa tekemän kyselyn mukaan sen jäsenyrityksissä odotettiin jopa ennätyskesää kesätyöpaikkojen määrän suhteen. Lapissa henkilöstöpalveluyritys Barona on välittänyt tänä vuonna kesätyöpaikkoja 20 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Monille alaikäisille kesätyö on ensimmäinen työkokemus, mutta 17-vuotias Jussa Posio on ikäisekseen työelämän konkari. Posio on työskennellyt jo seitsemässä työpaikassa.

Avaa kuvien katselu Jussa Posio on kotoisin Rovaniemen Rautiosaaresta. Työnteon lisäksi Posio vaikuttaa myös nuorisovaltuustossa. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Ajoneuvoalan perustutkintoa suorittava Posio työskentelee tänä kesänä mekaanikkona Rovaniemellä Tojo-Auto -yrityksessä. Kesätyön hän sai syksyllä alkaneen harjoittelun kautta.

CV:lle ei ollut tarvetta, kun Posio marssi syksyllä sisään Tojo-Autoon ja kysyi, kuka on yrityksessä johtajana ja keneltä voisi kysyä harjoittelupaikkaa. Työhaastattelu sujui hyvin.

– Minulle näytettiin vihreää valoa, että voit tulla tänne töihin, Posio sanoo.

Kaupunkien työllistämismäärät vaihtelevat

Työvoimatilanne heijastuu myös kaupunkien kesätyöhakuihin.

Kemin kaupunki työllistää kaikki halukkaat nuoret, jotka opiskelevat toisella asteella. Kaupungilta kesätöitä haki tänä vuonna vain 80 nuorta. Kaikki tarjollaa olleet paikat saatiin kuitenkin täytettyä, sillä myös avoimia työpaikkoja oli vähemmän tarjolla. Esimerkiksi hoitokodit ovat siirtyneet hyvinvointialueen huomaan, kun hyvinvointialueet aloittivat vuoden alussa.

Osa opiskelijoista ei hae kesätyöpaikkaa, mutta myös muiden työpaikkojen runsas tarjonta on vähentänyt kesätyöpaikkojen ja kesätyösetelien kysyntää. Kesätyöseteliä haki noin 60 opiskelijaa. Kesätyöseteleillä kustannetaan yleensä kahden viikon mittainen kesätyö toisen asteen opiskelijoille.

– Oletettavasti nuoret saavat pitempiaikaisia työpaikkoja muualta, joten eivät hae edes seteliä, Kemin kaupungin toimistosihteeri Tuulikki Vesalainen kertoo.

Rovaniemellä tilanne on toinen. Rovaniemen kaupungille töihin haki 220 nuorta. Heistä kaupunki työllistää 84. Loput halukkaat saavat kesätyösetelin, mutta osa nuorista hakee vain seteliä. Yhteensä kesätyöseteleitä jaettiin lähes 1400.

Haku ilman CV:tä voi onnistua pieniin yrityksiin

Nykyään kesätöiden haku tehdään pääsääntöisesti internetin välityksellä.

Työelämässä video-cv:t ovat tulleet kuvioihin jo vuosia sitten. Kaupungeista kesätöitä hakevat alaikäiset täyttävät hakemuksensa kuntarekryn kautta verkossa.

Rovaniemeläinen Jussa Posio on valinnut erilaisen lähestymistavan. Hänellä CV:tä ei ole lainkaan, vaan hän on hankkinut työpaikkansa kyselemällä suoraan yrityksistä.

Avaa kuvien katselu Mekaanikoksi opiskeleva Jussa Posio kannustaa muitakin nuoria opiskelemaan itseä kiinnostavaa alaa. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Erityisesti pienet yritykset arvostavat edelleen tätä henkilökohtaisempaa hakutapaa, mutta suuremmat toimijat haluavat hoitaa työnhakuprosessin sähköisesti.

Toisaalta työvoimapula on johtanut siihen, että työnantajat ja henkilöstönvälitysyritykset pyrkivät tekemään hakemisen mahdollisimman helpoksi, kertoo Baronan Pohjois-Suomen aluejohtaja Kimmo Gauriloff.

”Aina kannattaa yrittää”

Tänä vuonna Baronalla keskityttiin siihen, että yhdellä hakemuksella voi hakea useaan kesätyöpaikkaan.

Tämän kesän osalta suurin osa rekrytoinneista on jo tehty, mutta yhä joitain paikkoja voi olla avoimena, toteaa Baronan Pohjois-Suomen aluejohtaja Kimmo Gauriloff.

– Aina kannattaa yrittää, Gauriloff sanoo.

Muista nämä työsopimuksesta Avaa Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Ellei kirjallista työsopimusta ole, työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työehdoista, mikäli työsuhde on yli kuukauden mittainen. Työsopimuksessa on sovittava ainakin: Mahdollinen koeaika

Työsuhteen kesto

Määräaikaisuuden peruste, jos kyseessä on määräaikainen työsopimus

Työn aloittamisajankohta ja määräaikaisessa sopimuksessa työn kest

Työn suorittamispaikka

Palkka ja luontoisedut sekä palkanmaksukausi

Työaika

Työsopimuksen osana noudatettava työehtosopimus

Vuosiloman määräytyminen

Mahdollinen irtisanomisaika

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit kommentoida 16.5. klo 23 saakka.