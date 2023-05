Katso, mihin aistiherkkä kiinnittää huomiota avokonttorissa – inklusiivisessa työpaikassa myös työympäristön pitää sopia kaikille

– Aloitetaan sillä, että hyvästelen normaalin kuulon, konsultti Saara Reiman sanoo ulko-ovella ja ottaa korvatulpat pois korvistaan. Konsulttitoimisto Kaiaon perustaja Reiman on tullut pyynnöstä tekemään aistiopastuksen Ylen toimitiloihin.

Aistiopastuksella Reiman tarjoaa kurkistuksen aistiherkkien maailmaan ja havainnollistaa, miten aistiesteellisiä esimerkiksi yritysten toimitilat voivat olla.

Ensimmäisenä hän kiinnittää huomiota sisääntuloaulan kirkkaisiin kattovaloihin.

– Jos nuo olisivat loisteputkia, moni ihminen kuulisi ne. Niistä lähtee sellainen sirinä. Ledivaloista ei tietääkseni sellaista kuulu, mutta se on ainoa kuuloherkkyyden laji, jota minulla ei ole, niin en osaa varmaksi sanoa.

Aistiopastusten avulla konsultti ja yrittäjä Saara Reiman toivoo voivansa lisätä ymmärrystä eri neurotyyppien välille.

Autistit ovat haavoittuvassa asemassa työelämässä

Saara Reiman tekee sitkeää työtä autistien ja aistiherkkien ihmisten puolesta. Aistiympäristöpalveluiden lisäksi hän tarjoaa muun muassa erilaisia koulutuksia ja konsulttipalveluita työelämän inkluusion eli kaikkia osallistavan, yhdenvertaisen ja syrjimättömän toimintatavan parantamiseksi.

Inklusiivisessa työpaikassa työympäristö ja työn tekemisen tapa tukevat eritaustaisia työntekijöitä. Työntekijät tekevät itselleen sopivia töitä yhdenvertaisina ja pääsevät vaikuttamaan omaan ja organisaatiossa tapahtuvaan työhön sekä tuntevat olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. Lisäksi inklusiivinen työpaikka rekrytoi aktiivisesti ihmisiä, jotka ovat heikommassa asemassa esimerkiksi vamman tai kielitaidon takia.

Kun Reimanilta kysyy, miten hyvin esimerkiksi autistit huomioidaan tämän päivän työelämässä, vastaus on karu.

– Käytännössä ei mitenkään. Sikäli, kun piirteisiin kiinnitetään huomiota, se on syrjinnän muodossa.

Kokemusasiantuntijaksi kouluttautunut Reiman sai itse autismidiagnoosin 40-vuotiaana. Syrjintä oli yksi syy, miksi Reiman perusti oman yrityksen parisen vuotta sitten.

– Ja kun sattui olemaan konsultin ammattitaito ja yhteiskuntatieteellinen pohja, huomasin, että taitoni ovat sellaisia, joita neurovähemmistöt, varsinkin autistit ja aistiherkät tarvitsevat kipeästi, Reiman kertoo.

Liian kirkkaat värit ja väriyhdistelmät voivat olla aistiherkälle ongelma.

Harvat yritykset ovat kokeilleet anonyymiä rekrytointia

Yleisesti työelämän inklusiivisuus on viimeisen parin vuoden aikana ottanut edistysaskelia, sanoo väitöskirjatutkija ja inklusiivisen työelämän kehittäjä Saara Leppänen.

– Yksi syy tähän on kasvava työntekijäpula. On herätty siihen, että työntekijöitä tarvitaan ja joukossamme on itse asiassa aika suuri joukko ihmisiä, jotka ovat täysin työmarkkinoiden ulkopuolella.

Samaan aikaan työelämä on Leppäsen mukaan inhimillistynyt: työn tekemisen tapaa ja vaatimuksia on alettu tarkastella laajemmin.

– On ymmärretty, että jokaisen ihmisen työkyky vaihtelee eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa. Esimerkiksi työtehtävien räätälöinti tai osa-aikainen työ voivat olla tarpeellisia ihan kenelle tahansa työuran eri vaiheissa mitä moninaisimmista syistä.

Leppänen tutkii parhaillaan väitöskirjaansa varten monimuotoisen työpaikan inklusiivisuutta kestävän henkilöstöjohtamisen näkökulmasta.

Se on vähän sama kuin kysyttäisiin miehiltä, kuinka paljon naiset kokevat seksuaalista häirintää. Saara Reiman

Yritysvastuuverkosto Fibsin tekemän kyselytutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan 65 prosenttia suomalaisista yrityksistä pitää inklusiivisuutta olennaisena tekijänä liiketoimintansa kannalta. Valtaosa kyselyyn vastanneista yrityksistä on esimerkiksi huomioinut esteettömyyden toimitiloissaan sekä kartoittanut ja poistanut selittämättömiä palkkaeroja.

Sen sijaan vain seitsemän prosenttia yrityksistä on kokeillut anonyymiä rekrytointia ja yhtä harva huomioi monimuotoisuus- ja inklusiivisuustyön johdon kannustin- ja palkitsemisjärjestelmässä.

Leppäsen mukaan työelämässä tarvitaan nyt ennen kaikkea ajattelutapojen muutosta sekä halua satsata aikaa ja rahaa monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen. Se myös kannattaisi.

– Tutkimusten mukaan monimuotoinen työyhteisö tuo paljon etuja organisaatioille ja hyödyttää ihan liiketaloudellisestikin. Se, että on eritaustaisia ihmisiä, jotka ajattelevat eri tavalla, tuo innovatiivisuutta ja uusia ideoita, varsinkin kun heille annetaan mahdollisuus osallistua yrityksen käytäntöjen kehittämiseen, Leppänen muistuttaa.

Autistien oma näkökulma ja kokemus ei pääse esiin

Autistien näkökulmasta työelämän suurin ongelma on tiedon puute. Autismista on kyllä ollut viime aikoina aiempaa enemmän puhetta julkisuudessa, mutta kaikki julkisuus ei ole Saara Reimanin mukaan hyvää julkisuutta.

– Tapa, millä autisteja esitetään, on usein ongelmallinen. Neurotyypilliset kontrolloivat vahvasti sitä, mistä näkökulmista autismia käsitellään, ketkä autistit ovat esillä ja sanomisiamme on selittämässä neurotyypillinen asiantuntija. Autistien oma näkökulma ja kokemus eivät tule esiin ja puhe on usein neurotyypillisten autisteista tekemiä tulkintoja. Ja valitettavasti on tieteellisesti todistettu, että eri neurotyyppien edustajilla on luontainen taipumus tulkita toisiaan ylikielteisesti.

Se, että yrityksiltä kysytään inklusiivisuuden toteutumisesta, ei Reimanin mukaan kerro koko totuutta.

– Se on vähän sama kuin kysyttäisiin miehiltä, kuinka paljon naiset kokevat seksuaalista häirintää, Reiman vertaa.

Reiman kuitenkin uskoo, että yritysten kiinnostus inklusiivisuutta kohtaan on aitoa. Reimanilla on myös myönteisiä kokemuksia siitä, että kun ihmiset saavat oikeaa ja luotettavaa tietoa autismista, he suhtautuvat hyvin ja ottavat asian omakseen. Hän uskoo, että asiat voivat vielä muuttua.

– Autistien itsensä tiedostavuus kasvaa, olemme löytäneet sopivia vaikuttamisen tapoja, esimerkiksi verkossa autistiyhteisö on varsin aktiivinen. Lahjakkuuksista ja osaamisesta meillä ei ole pulaa, meillä on ihan muut haasteet. Uskon, että tulevaisuus on valoisa, sen eteen tehdään kovasti töitä.

Saara Reiman painottaa, että eri aistiherkät kokevat asiat eri tavalla. Reimanin pyrkimys on saada isoimmat kuormitustekijät pois, jotta tilan kokonaisuus painuu sellaiselle tasolle, että aistiherkän omaehtoinen kuormituksen hallinta onnistuu. Esimerkiksi videolla näkyvässä kokoushuoneessa pitäisi maalata vihreä seinä eri sävyllä.

Kaikkia aistiesteitä ei tyypillisellä aistikapasiteetilla havaitse

Yksi osa työelämän inklusiivisuutta on työpaikkojen aistiesteettömyys. Toimitiloista voi löytyä isojakin esteitä tuottavia aistiärsykkeitä, joita ei neurotyypillisen aistikapasiteetilla edes havaitse, Saara Reiman kertoo.

– Pulma on nimenomaan niiden havaitsemisessa, ei niinkään siinä, että aistiystävällisyyden toteuttaminen olisi kovin hankala tai iso juttu.

Yhtenä esimerkkinä Reiman mainitsee erillisaistimukset ja havainnollistaa asiaa sateen kautta.

– Aivoissa naksahtaa niin, että ei havaitse vain yhtä vesisadetta, vaan havaitsee joka ikisen vesipisaran tippumassa ainutlaatuisia reittejään. Se on aivoille äärimmäisen kuormittava aistimus, Reiman kuvailee.

Hän on itse kokenut vastaavan aistimuksen kaupan hedelmä- ja vihannesosastolla, jossa hän yhtäkkiä havaitsi erikseen joka ikisen yksittäisen marjan.

– Kuormittuminen on ikävää, mutta se on omasta mielestäni tavallaan käypä hinta niin ainutlaatuisesta elämyksestä. Se avartaa omaa ajattelua maailmasta ja siinä on omat hyvät puolensa, mutta eihän sängyn pohjalle päätyminen useaksi päiväksi hauskaa ole.

Aistiesteellisyys voi olla hyvin vakava ongelma. Esimerkiksi terveyskeskusten ja sairaaloiden odotustilat voivat olla aistiherkälle niin kuormittavia, että se voi estää hakeutumasta hoitoon.

Kahviloiden avokeittiöt voivat olla aistiherkälle liian kuormittavia.

Aistiopastuksen kesto on rajallinen kuormitussyistä

Ylen tiloissa aistiopastus on nyt päättynyt.

Sanomista on tullut muun muassa ilmastoinnin aiheuttamasta melusta, loisteputkivaloista, yksittäisistä liian kirkkaista valoista, liian kirkkaista väriyhdistelmistä ja kontrasteista sekä yksittäisistä kiiltävistä ja heijastavista pinnoista.

Yleisarvosanaa Reiman ei anna, mutta yhteenvetona toteaa, etteivät Ylen toimitilat olleet aistiesteellisyyden näkökulmasta hirvittävän huonoja, mutteivät hirvittävän hyviäkään.

– Tykkäsin tosi paljon siitä, miten paljon täällä on systemaattisesti käytetty ääntä vaimentavia elementtejä, kuten kokolattiamattoja.

Aistiopastukseen varattiin aikaa noin 45 minuuttia. Pidempää aikaa Reiman ei halua varata työturvallisuussyistä.

– Pyrin minimoimaan sen, että kuormittuisin itse tosi pahasti. Nyt olen varannut loppupäivän ihan hissukseen oloon.