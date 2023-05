Haavisto on Ylen presidenttikyselyn ykkösnimi ja nuorten suosikki, koko kolmen kärki lujitti etumatkaansa

Tammikuussa 2024 äänestetään seuraavasta Suomen presidentistä.

Ylen Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan suosituin henkilö tehtävään on toimitusministeristön ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Toiseksi suosituin on Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk.) ja kolmanneksi suosituin Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Kun vastaajia pyydettiin valitsemaan annetusta nimilistasta yksi suosikki, Haaviston nimesi 28 prosenttia eli yli neljännes vastaajista. Rehnin nimesi 15 ja Aaltolan 13 prosenttia vastaajista. Kaikki lisäsivät kannatustaan edellisestä kyselystä.

– Tällä hetkellä näyttäisi, että tulee kolmen kauppa, arvioi Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Jari Pajunen.

Kärkikolmikon järjestys on pysynyt samana alkuvuoteen verrattuna, mutta jokainen on nostanut kannatustaa eli ero seuraavina tuleviin on kasvanut.

– Toki muillakin on vielä mahdollisuudet, kun ehdokasasettelu selkiytyy, Pajunen sanoo.

Parin prosentin porukan voitto olisi ”aikamoinen ihme”

Perussuomalaisten kansanedustajaa Jussi Halla-ahoa kannattaa kuusi prosenttia vastaajista, suosio laski prosenttiyksikön.

Sekä ex-pääministeriä, Eurooppa-yliopiston professoria Alexander Stubbia (kok.) että toimitusministeristön pääministeriä Sanna Marinia (sd.) äänestäisi viisi prosenttia vastaajista.

Kummankin kannatus laski prosenttiyksikön. Marin on sanonut Ylelle pääministerin haastattelutunnilla viime kesänä, ettei aio asettua ehdolle.

Pajusen mukaan viiden prosentin kieppeillä kulkee kannatuksen raja, jonka alapuolelta on enää tässä vaiheessa vaikeaa ponnistaa presidentiksi tai edes kärkikahinoihin.

– Jos ei nyt yllä edes viiteen prosenttiin, pitäisin sitä jo aikamoisena ihmeenä, Pajunen sanoo.

Nuorilla ja iäkkäillä omat suosikkinsa

Presidenttipelin kolmella suosituimmalla henkilöllä on hyvin erilaiset kannattajakuntansa.

Haavistoa kannattavat etenkin suurten kaupunkien asukkaat, korkeakoulutetut ja naiset.

Olli Rehnin suosio kasvaa sitä mukaa, kun vastaajien ikä nousee. Vankin tuki tulee 65–79-vuotiailta miehiltä sekä pienistä kaupungeista.

Mika Aaltolaa kannattavat eniten yli 50-vuotiaat sekä ammattikoulutetut. Aaltolaa kannattavat melko tasaisesti sekä miehet että naiset.

– Tässä mielessä kolmen suosituimman kannattajaprofiilit eroavat aika lailla, Pajunen sanoo.

Nuorten tai nuorten aikuisten suosiossa ovat myös Jussi Halla-aho sekä vasemmistoliiton puheenjohtaja, kahden prosentin kannatuksen saanut kansanedustaja Li Andersson.

– Andersson on nuorten suosikki, toki hänen kokonaiskannatusprosentti on alhainen, mutta kannatusta on paljon alle 35-vuotiaiden joukossa. Myös Jussi Halla-aholla on paljon nuoria kannattajia, Pajunen toteaa.

Puoluekanta näkyy suosikeissa selvästi

Sitoutumaton Mika Aaltola saa melko tasaisesti kannatusta kaikkien puolueiden äänestäjiltä, eniten perussuomalaisten kannattajilta. Heistä lähes viidennes pitää Aaltolaa mieluisimpana ehdokkaana.

Olli Rehniä kannattavat etenkin keskustalaiset, mutta myös kokoomuksen äänestäjät. Kokoomuksen kannattajista viidennes pitää Rehniä suosikkinaan.

Laajin suosio yli puoluerajojen on Pekka Haavistolla. Vihreiden lisäksi yli puolet vasemmistoliiton ja lähes puolet RKP:n äänestäjistä pitää Haavistoa suosikkinaan.

Haavistoa pitää suosikkinaan neljä kymmenestä SDP:n kannattajasta. Vertailun vuoksi: oman puolueen esillä olleista mahdollisista nimistä Jutta Urpilaista (sd.) kannattaisi kahdeksan prosenttia SDP:n äänestäjistä ja Sanna Marinia alle viidennes.

Haavistoa kannattaa runsas kolmannes myös niistä, jotka eivät ilmoittaneet tiukkaa puoluekantaa.

– Haavisto on hyvissä asemissa näissä ryhmissä, Pajunen sanoo.

Toistaiseksi myös kokoomuksen kannattajista viidennes ilmoittaa Pekka Haaviston ykkössuosikikseen.

Tällä hetkellä tilanteeseen vaikuttaa vahvasti se, että puolueet eivät ole asettaneet vielä ehdokkaitaan, Liike Nytin puheenjohtajaa, kansanedustaja Harry Harkimoa lukuunottamatta. Aaltola kertoi huhtikuun puolivälissä (siirryt toiseen palveluun) harkitsevansa ehdokkuutta vakavasti.

– Kun vaalit lähestyvät, asetelmat tasoittuvat ja kannattajat linnoittautuvat omien ehdokkaidensa taakse, Pajunen muistuttaa.

Toisella kierroksella voisi tulla tiukka kisa

Kun vastaajia pyydettiin nimeämään viisi suosikkinimeä, yli puolet eli 53 prosenttia olisi valmis äänestämään Pekka Haavistoa.

Olli Rehnin nosti viiden suosituimman joukkoon 44 prosenttia ja Mika Aaltolan 42 prosenttia vastaajista.

Tämä kysymyksenasettelu voi ennakoida tulevien ehdokkaiden mahdollisuutta pärjätä presidentinvaalien toisella kierroksella. Toisella kierroksella äänestäjät joutuvat pohtimaan, keitä muita kuin ykkössuosikkiaan he voisivat äänestää, jos tämä ei ole päässyt vaalien toiselle kierrokselle.

Yli kymmenen prosenttia nimesi viiden nimen joukkoon yllä mainittujen lisäksi presidenttiehdokkuudesta jo vetäytyneen (siirryt toiseen palveluun) Antti Kaikkosen (kesk.), Jutta Urpilaisen, Ville Niinistön (vihr.), Sari Essayahin (kd.) sekä Li Anderssonin.

Näin tutkimus tehtiin Vastaajia pyydettiin nimeämään mieluisimmat ehdokkaat 38 nimen listasta. Tutkimus toteutettiin 4.–9.5.2023. Tutkimukseen vastasi 1 656 henkilöä. Virhemarginaali on noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

Aiheesta voi keskustella keskiviikkoiltaan 17.5. klo 23