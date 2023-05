Hoivakodin vesijohtovedestä löytyi legionellabakteeria Eurajoen Luvialla

Kyseessä on kolmas kerta lyhyen ajan sisään, kun Porin terveysvalvonnan alueelta on löytynyt legionellabakteeria.

Luvialaisesta Esperin hoivakoti Käenpesän vesijohtovedestä on löytynyt legionellabakteeria.

Tiedotteen mukaan kukaan ei ole sairastunut. Torjuntatoimenpiteisiin on ryhdytty välittömästi.

Terveydensuojelun suunnitelmallisella tarkastuksella vesijohtoveden lämpimän veden lämpötilan todettiin olevan liian alhainen. Mittaustuloksen seurauksena tiloista on otettu neljä legionella-näytettä huhtikuussa. Näytteiden alustavissa tuloksissa kahdessa näytteessä on todettu legionellabakteeria yli toimenpiderajan (1000 pmy/l). Kyseiset näytteet on otettu lämpimästä vesijohtovedestä käyttämättöminä olleista vesipisteistä tiloista, joissa ei hoideta asukkaita.

Tilanteen kartoittamiseksi tullaan ottamaan lisänäytteitä viikon 20 aikana, jolloin näytteitä otetaan laajemmin käytössä olevista vesipisteistä.

Legionellabakteeri voi aiheuttaa vakavaa legioonalaistautia, jos sitä päätyy aerosolina hengitysteihin. Juotuna bakteeri ei aiheuta tautia, jos vettä ei joudu hengitysteihin.

Kyseessä on kolmas kerta lyhyen ajan sisään, kun Porin terveysvalvonnan alueelta on löytynyt legionellabakteeria. Porilaisesta palvelutalosta sitä löytyi maaliskuussa ja Porin Tuorsniemen koulusta viime vuoden puolella.