Kakat pussiin ja pussi puunoksalle – koirankakkakeskustelun uusi ilmiö kuumentaa tunteita

Koirankakkapussin kuljettaminen taskussa on herättänyt tänä keväänä kiivasta keskustelua erityisesti Seinäjoella. Jätöspusseja jätetään kuntopolkujen varrelle ja puun oksille lenkin ajaksi.

Missään tapauksessa koirankakkapusseja ei jätetä lenkkipolun varrelle, tyrmää laihialainen koirankasvattaja Vuokko Rintala.

– Jos olet sen jätöksen pussiin asti saanut, se on helppo laittaa roskikseen. Jos matkan varrelta ei löydy roskista, pussi viedään kotiin asti.

Rintalalla on kahdeksan aikuista koiraa ja kolme pariviikkoista pentua odottamassa uutta kotia, kunhan niille kertyy ikää tarpeeksi.

Rintala ulkoiluttaa koiriaan päivittäin, joko yhtä tai muutamaa koiraa kerralla.

Niiden jätöksiä varten hänellä on aina pusseja taskussa. Jätökset hän kerää välittömästi tien poskesta pois.

Ei tarvitse kantaa läjää taskussa, jos se tulee heti alkutaipaleella. Kommentti Facebookin puskaradiossa

Koirankakkaa sisältävien pussien kuljettamisesta on noussut kiivas keskustelu muun muassa Seinäjoella. Niiden jättäminen lenkkipolun varteen tai puun oksalle roikkumaan jakaa mielipiteitä.

Pussin jättäjien tarkoituksena on ilmeisesti poimia se paluumatkalla mukaan – ellei se sitten unohdu.

– Ei tarvitse kantaa läjää taskussa, jos se tulee heti alkutaipaleella, perustelee yksi seinäjokinen Facebookin puskaradiossa.

– Tietyillä asuntoalueilla saat kävellä kilometrejä ennen ensimmäistäkään roskista, jonne ne voisi tiputtaa, huomauttaa toinen keskustelija.

– Jep jep.. meidän talon viereisestä ojasta on noukittu useita pusseja. Ja roskis on kahden metrin päässä, kommentoi puolestaan eräs.

Avaa kuvien katselu Vuokko Rintala kasvattaa koiria. Kuvaushetkellä hänellä oli kolme pariviikkoista Schipperken pentua, jotka olivat menossa uusiin koteihin muutaman viikon kuluttua. Kuva: Jaana Mattila / Yle

Kennelliiton Kukkonen: Ei näin pidä toimia

Järjestyslain mukaan koiran omistajan on huolehdittava, ettei koiran ulostetta saa jättää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa, kuten puistoissa tai kaduilla.

Suomen kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen näkee asian niin, että koirankakkapussia ei jätetä kaupunkialueella maahan edes lenkin ajaksi.

Pussi pitää kääräistä taskuun ja hoitaa jäte asianmukaisesti eteenpäin.

– Sehän on sama, jos avaan jäätelötuutin ja heitän paperin maahan. Että kerään sen sitten, kun tulen takaisin. Ei näin pidä toimia, Kukkonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Koirankakkapussit kuuluvat sekajätteeseen. Joissakin kunnissa kävelyreittien varrella on myös koirankakkapussiautomaatteja, joista voi ottaa pussin mukaansa, mikäli se on unohtunut. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Koiran omistajat ovat hänen mukaansa varustautuneet yleensä ulkoilua varten.

– Jos kerran kakkapussi on mukana, varustuskin on sellainen, että sen voi sinne taskuun laittaa. Ja jätehän on siellä pussissa.

Etiketin noudattaminen on vaihtelevaa

Kennelliitto on laatinut koiranomistajalle käyttäytymissäännöt ulkoilua varten. Kukkonen huomauttaa, että koiraetiketti ei ole mikään virallinen sääntö.

Koiranomistajan etiketti ulkoiluun Avaa Ulkoiluta koiraasi vähintään kolme kertaa päivässä.

Tarjoa koirallesi päivittäistä liikuntaa sen liikuntatarpeen mukaan.

Hanki koirallesi ulkoilutukseen tarvittavat, asianmukaiset varusteet.

Varmista, että varusteet ovat oikeankokoiset ja tarpeeksi kestävät, ettei koirasi pääse karkaamaan.

Pidä kakkapusseja aina mukanasi.

Pidä huoli siitä, että koirankakkaa ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa, näin määrää järjestyslaki.

Pidä koirasi aina kytkettynä taajamassa ja muualla vapaana vain maanomistajan luvalla.

Älä anna koirasi merkitä autonrenkaita, talojen seinustoja, patsaita, portinpieliä tai koristekasveja omaksi reviirikseen.

Älä ulkoiluta koiraasi lasten leikkipaikoilla, uimarannoilla ja torialueilla.

Käy koirapuistoissa ainoastaan terveen, rokotetun, madotetun ja hyvin käyttäytyvän koiran kanssa. Lähde: Kennelliitto

Miten hyvin suomalaisilla koiranomistajilla etiketti on hallussa?

– Hyvin vaihtelevasti.

Suomessa on Kukkosen mukaan satojatuhansia koiria. Ne käyttäytyvät eri tavoin, aivan kuten ihmisetkin. Meitä löytyy joka lähtöön, hän muistuttaa.

Koiria on myös erilaisiin käyttötarkoituksiin. Toinen pitää esimerkiksi lemmikkikoiraa perheenjäsenenä, kun toinen tarvitsee koiraa metsästysharrastukseen.

– Siksi etiketin noudattaminen on hyvin vaihtelevaa ja eritasoista eri ihmisillä, Kukkonen sanoo.

Koira on petoeläin, joka kannattaa pitää kytkettynä

Koiran vapaana ulkoiluttaminen on puolestaan herättänyt raivoisaa keskustelua Tampereella kevään aikana.

Yle uutisoi toukokuun alussa espanjalaisesta David Lopezista, joka antaa suurikokoisen susikoiransa juoksennella aamuisin taajama-alueella Kaupin metsässä. Siellä on runsaasti ulkoilureittejä.

Miehestä on tehty rikosilmoitus Sisä-Suomen poliisille.

Lisää: Koiran vapaana pitämisestä seurasi raivoisa keskustelu ja rikosilmoitus Tampereella – omistaja selittää kulttuurierolla

Kennelliiton Esa Kukkosen mukaan koira on syytä pitää aina kytkettynä. Siihen kehottavat sekä lainsäädäntö että järjestyssäännöt taajama-alueilla.

– Meillä on paljon ihmisiä, jotka pelkäävät koiria. Sekin täytyy muistaa, että koira on petoeläin. Koskaan ei voida satavarmasti tietää, miten koira käyttäytyy yllättävissä tilanteissa.

Vaikka koira olisi kuinka hyvin koulutettu ja omistajansa hallinnassa myös vapaana ollessaan, muut kanssakulkijat eivät sitä tiedä.

– Koiran irti pitäminen ei ole hyvän etiketin mukaista, Kukkonen toteaa.

“Omistaja on vastuussa siitä, mitä koira tekee”

Laihialainen Vuokko Rintala pitää koiriaan kytkettyinä kaikkialla muualla paitsi kotipihalla tai aidatulla koirakentällä.

– Omistaja on vastuussa siitä, mitä koira tekee. Jos koira on irti, se voi nähdä jotain mielenkiintoista ja lähteä. Se voi jäädä vaikka auton alle tai auto ajaa kolarin.

Ulkoillessa Rintala ei koskaan käytä edes ohutta flexi-kelatalutinta, jossa koira pääsee liikkumaan pitkälle.

– Joku voi tulla pyörällä takaapäin ilmoittamatta mitään ja koira voikin olla toisella puolella tietä. Eli voi sattua onnettomuus, ja koiran omistaja on vastuussa, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Vuokko Rintala käyttää koiria ulkoiluttaessaan aina nahkaista talutushihnaa, ei koskaan ohutta flexiä. Kuva: Jaana Mattila / Yle

Myös Laihialla vapaana juoksentelevat koirat ovat herättäneet närää.

Viime vuoden lopulla kunnan tekninen lautakunta käsitteli esitystä, jonka mukaan koiria ei olisi saanut viedä Rintalan lähistöllä sijaitsevalle pururadalle ollenkaan. Irti olevat koirat ja niiden radalle jätetyt jätökset oli koettu häiritsevinä.

Koiraharrastajat kuulivat Rintalan mukaan lautakunnassa olevasta esityksestä ja kävivät kertomassa lautakunnalle oman näkemyksensä asiasta.

Asiaan saatiin kompromissiratkaisu. Tekninen lautakunta päätti helmikuussa, että koirien ulkoiluttaminen pururadalla on kiellettyä ainoastaan hiihtokaudella.

– Mutta koiran pitää olla aina kytkettynä ja omistajansa hallinnassa, oli se sitten pururadalla tai tiellä, Rintala muistuttaa.

Aiheesta voi keskustella 20.5. kello 23:een saakka.