Juna törmäsi henkilöautoon Lappeenrannan Pallon tasoristeyksessä

Juna on törmännyt henkilöautoon Lappeenrannan Pallon tasoristeyksessä. Ylen paikalla olevan toimittajan mukaan näyttää siltä, että henkilöauto on ollut matkalla Lappeenrannan keskustan suuntaan, kun onnettomuus on tapahtunut.

Autoa kuljettanut nuori mies pystyi itse poistumaan autosta, vaikka ajoneuvon kuljettajan puoli sai suuria vaurioita.

Avaa kuvien katselu Rahtijunat kuljettavat tasoristeyksen kautta raakapuuta läheiselle sahalle. Kuva: Mikko Mykkänen / Yle

Raivaustyöt paikalla ovat jo pitkällä ja risteys on jälleen avattu liikenteelle.

Pallon tasoristeyksessä Lappeenrannassa kulkee rahtijunia, jotka kuljettavat raakapuuta läheiselle sahalle