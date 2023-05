Tämän tiedämme Espoon siltaonnettomuudesta nyt: alustava syy selvillä, muita siltoja tarkistetaan, osallisia aletaan kuulemaan

Tapiolan siltaturma johtui todennäköisesti vääntyneistä palkeista. Enemmistö loukkaantuneista on kotiutettu sairaaloista. Helsingissä tarkistetaan ainakin neljä siltaa.

Torstaina Espoon Tapiolassa tapahtunutta väliaikaisen sillan sortumista on tutkittu perjantain aikana läpi päivän ja se on aiheuttanut toimenpiteitä myös muissa kaupungeissa.

27 ihmistä loukkaantui ja heistä 24 joutui sairaalaan pudottuaan noin 4–5 metriä alas sillan pettäessä Espoon Tapiolassa torstaina.

Kokosimme tähän juttuun, mitä tapauksesta selvisi perjantaina aikana.

OTKES: kulkusiltojen pitäisi kestää myös isot ihmisryhmät

Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) johtava tutkija Kai Valonen kertoo tutkinnan sujuneen hyvin tähän mennessä. Otkesin alustavien tietojen mukaan sillan sortuminen johtui vääntyneistä poikittaispalkeista, jotka havaittiin jo eilisessä paikkatutkinnassa.

Perjantaina tutkinta on jatkunut siltaan liittyvien organisaatioiden ja henkilöiden kuulemisilla.

Onnettomuudessa ollutta koululaisluokkaa ja opettajia kuullaan hänen mukaansa mahdollisesti myöhemmin.

Valosen mukaan erityisen tärkeää on tutkia rakennusprosessia. Kulkusiltojen pitäisi hänen mukaansa kestää myös isot ihmisryhmät.

– Se on sellainen, että sillan täytyy kestää. Se on aivan tavanomaista, jos on joku tapahtuma, ruuhka tai tietyö, että sillalle voi kertyä paljon porukkaa, sanoo Valonen.

Hänen mukaansa suunnittelun yleinen periaate on se, että esimerkiksi sillan pitää kestää oletettavissa olevat kuormat, ja esimerkiksi koululaisjoukko on ennalta-arvattavissa oleva kuorma.

Valonen kertoo, että Otkesille on tullut yhteydenottoja myös ihmisiltä, jotka ovat nähneet tapahtuman ja olleet huolissaan sillasta jo aiemmin.

Osa potilaista kotiutettu, poliisi valmistelee kuulemisia

HUS tiedotti perjantaina, että sen sairaaloissa hoidetaan edelleen kymmentä potilasta. Heistä seitsemän on hoidossa Uudessa lastensairaalassa, kaksi Siltasairaalassa ja yksi Peijaksen sairaalassa.

Sairaalahoitoon joutuneista 24 ihmisestä 14 oli kotiutettu.

HUS kertoi STT:lle perjantaina, että potilaista seitsemällä todettiin leikkaushoitoa vaativia vammoja.

Länsi-Uudenmaan poliisi puolestaan kertoi perjantaina valmistelevansa kuulemisten aloittamista onnettomuudesta. Tutkinnanjohtaja ja rikoskomisario Matti Högman arvioi, että kuulemiset vievät useita viikkoja, sillä sillalta pudonneessa koululaisryhmässä oli lähes 40 oppilasta.

Tällä hetkellä poliisi tutkii rikosnimikkeinä vammantuottamus sekä vaaran aiheuttaminen. Högman ei vielä tässä vaiheessa ota kantaa onnettomuuden aiheuttajaan.

Siltaturma voi johtaa myös laajoihin vahingonkorvauksiin.

Kysyimme vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden professori Olli Norrokselta, minkälaisia korvauksia tapaturmasta voi seurata. Niistä voi lukea tarkemmin täältä.

Espoo sulki viereiset väliaikaiset sillat

Espoon kaupunkitekniikka kertoi perjantaina sulkeneensa Merituulentien ja Itätuulenkujan väliset tilapäiset kävelysillat Tapiolassa.

Kaupunki arvioi, että kulkusillat pysyvät suljettuina ainakin viikonlopun yli. Espoon Tapiolassa romahtanut silta puretaan viikonlopun aikana.

Sortunut silta tarkastettiin viimeksi viikko sitten. Espoon kaupunki totesi Ylelle perjantaina, että ei halua luovuttaa sillan tarkastusraporttia medialle ennen ensi viikkoa.

Tarkastusraportti kuitenkin saapui Ylelle noin puolitoista tuntia tämän jälkeen.

Kaksisivuisessa tarkastusraportissa on arvioitu erikseen sillan kymmenen eri tarkastuskohdetta, kuten perustus, suojakaiteet ja pystytuet. Jokaisen kohdalle on merkitty rasti taulukon kohtaan ”Kunnossa”.

Kaupungit alkaneet tarkistaa työmaiden vaaranpaikkoja

Espoo ja Helsinki ilmoittivat torstaina, että kaikki vastaavat väliaikaiset siltarakennelmat tullaan tarkastamaan. Kaupunki voi määrätä tarkistuksen kaupunkien työmaille, mutta yksityisille työmaille voidaan antaa vain tarkastuskehoitus.

Helsingin kaupungin tekninen johtaja Kari Pudas on vakuuttunut, että kaikki tarvittavat sillat tarkastetaan omistajuudesta riippumatta.

Helsingissä vastaavia siltoja löytyi perjantaiaamun tarkistuksessa neljä kappaletta, joista kolme on kaupungin omilla työmailla.

Kaksi niistä tarkastettiin tänään Hakaniemessä ja Korkeasaaressa ja viimeinen ensi viikon alussa. Tarkastuksen tekivät kaupungin rakennusasiantuntijat.

Yksityisen työmaan silta tarkistetaan Pudaksen mukaan ”varmasti pian, ellei sitä ole jo tarkistettu”.

Tapiolan sillassa käytettiin vakiotelineratkaisua. Vastaavien rakennelmien tarkastuksen hoitavat Pudaksen mukaan telinefirmat valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Pudaksen mukaan Helsingissä seurataan tarkasti Espoon tutkinnan etenemistä.

– Voi olla, että sieltä tulee lisätietoa tai oppia siitä, että mitä rakenteista pitäisi tarkistaa ja millä tavalla.

Pääkaupunkiseudun lisäksi myös esimerkiksi Tampere on laittanut nyt työmaiden mahdolliset vaaranpaikat erityiseen syyniin Espoon siltaromahduksen takia. Varsinaisia tarkastuksia rakennuttaja tulee tekemään pistokokeina.

Otkesin Kai Valonen kertoi torstai-iltana Ylen uutislähetyksessä, miten turma alustavien tietojen mukaan tapahtui.

Voit keskustella aiheesta 13.5.2023 kello 23 saakka.