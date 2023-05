Merkkivaatteilla pröystäilevät nuoret räppärit huolestuttavat Cheekin manageria Carla Ahoniusta: “Onko oikeasti varaa?”

Sami Sykkö ja Carla Ahonius vakuuttavat heti ensimmäiseksi, että he eivät kuulu eliittiin.

Sykkö toki myöntää, että professorina hän on “eliitin laidalla”. Tyylitaituri Sykkö aloitti viime syksynä Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston työelämäprofessorina.

Carla Ahonius tunnetaan erityisesti Jare Tiihosen eli Cheekin managerina.

Sykkö ja Ahonius nähdään Sean Ricksin vieraina Perjantain jaksossa Haluatko eliittiin?

– On erilaisia eliittejä. On rahamaailman eliitti, johon kuuluvat vuorineuvokset ja yritysjohtajat. On kulttuurimaailman eliitti, johon kuuluu esimerkiksi huippusäveltäjiä ja huipputanssijoita. Sitten on urheilueliitti, Sykkö listaa.

Gloria-lehden päätoimittajana Sykkö pääsi tapaamaan eliitin edustajia ympäri maailmaa. Ihmiset, joista juttuja tehtiin, piti tuntea, Sykkö sanoo.

Erityisesti Sykkö muistaa kutsun hyväntekeväisyysillalliselle New Yorkiin, missä emäntinä toimivat Ruotsin kuningatar Silvia ja hänen tyttärensä prinsessa Madeleine.

Avaa kuvien katselu Suomen eliitin edustajista Sami Sykkö kertoo ihailevansa erityisesti kirjailija Sofi Oksasta, jota hän pitää poikkeuksellisen taitavana ja monipuolisena kirjoittajana. Kuva: Maiju Talala

– Kuningatar oli ihastuttava. Hän keskittyi ihmiseen, jonka kulloinkin tapasi. Madeleine vaikutti pitkästyneeltä jopa siinä määrin, että menin sekaisin ja unohdin, mikä on “teidän kuninkaallinen korkeutenne” ruotsiksi, ja sanoin vain hei ja ojensin käteni, Sykkö nauraa.

Sykkö huomauttaakin, että eliittiin kuuluminen ei tee automaattisesti ihmisestä toista parempaa.

– Jos he käyttäytyvät huonosti, ei yhtään tule sellainen olo, että he olisivat parempia ihmisiä.

– Ylipäätään en ajattele maailmaa sillä tavalla, että jos on enemmän rahaa, on muita parempi. Jos on sivistyneempi, kekseliäämpi, lahjakkaampi, älykkäämpi, niin silloin on minusta hyvä ja kiinnostava tyyppi, Sykkö jatkaa.

Raha kuitenkin kiistatta pyörittää maailmaa, ja nyt Sykkö on havainnut, että jopa ilmastoteot tuntuvat kaipaavan syviä taskuja.

– Vastuullisuuspuhe kuulostaa aika elitistiseltä. Pitäisi ostaa luomuruokaa, olla aurinkopaneelit katolla ja käyttää sähköautoa. Eihän kaikilla ole siihen mahdollisuutta.

Oli rahaa tai ei, Sykkö uskoo, että kaikilla on mahdollisuus nauttia omasta erinomaisuudestaan ja löytää oma intohimonsa.

– Se ei ole kiinni rahasta tai statuksesta, vaan se on kiinni meistä itsestämme, Sykkö sanoo.

Carla Ahonius olisi tappanut itsensä ilman Madonnaa

Ahonius sanoo olevansa mukana musiikkibisneksessä rakkaudesta lajiin. Cheekin lisäksi hänen asiakkaisiinsa kuuluu muun muassa Jenni Vartiainen.

– Päivääkään en ole tehnyt tätä siksi, että tekisin paljon rahaa. Uskon, että oikea biisi oikealla hetkellä voi ratkaista aika isoja asioita ihmisen sydämessä.

Ahonius tietää mistä puhuu. 14-vuotiaana vain poplaulaja Madonna esti häntä tekemästä itsemurhaa.

– En tappanut itseäni sen takia, koska Madonna ei koskaan tekisi niin, Ahonius kertoo.

Ahoniusta koulukiusattiin ala-asteella rankasti jo heti ensimmäisistä luokista lähtien. Hän rakasti laulaa, mutta unelmoi mieluummin Madonnan taustajoukkoihin liittymisestä kuin itse esiintymisestä. Esilläolo julkisesti ahdisti.

Avaa kuvien katselu “Eliitti on sitä, että teet mitä rakastat. Kaikkien pitää tehdä se duuni”, Ahonius sanoo. Kuvassa Perjantain juontaja Sean Ricks vastaanottaa Tampereen G Livelabin edessä paikalle saapuvaa Ahoniusta. Kuva: Maiju Talala / Yle

Ahonius muistaakin hyvin nuorten tarpeen kuulua joukkoon. Tällä hetkellä häntä huolestuttaa muun muassa somessa leviävä ilmiö, jossa merkkivaatteet näyttelevät suurta roolia nuorten sosiaalisissa ympyröissä.

Jengirikollisuuden kasvun myötä high-end-brändit saatetaan varastaa metrossa päältä.

– Esimerkiksi rap-musiikki ja hiphop-kulttuuri on pröystäilevää ja esilläolevaa. Nuorilla räppäreillä on merkkivaatteita päällä. Mutta onko heillä taloudellisesti oikeasti varaa niihin? Nuorille tulee viesti, että minulla pitäisi olla tuota päällä, että kuulun joukkoon.

– Minun mielestäni menestystä saa näyttää ja siitä saa puhua. Mutta jos sen tekee siltä pohjalta, ettet tiedä, miten maksat ensi kuussa vuokran, en tiedä miten järkevää se on, Ahonius toteaa.

