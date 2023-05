Sammon puheenjohtajan paikan jättävä Björn Wahlroos: “Sampo on ja pysyy Suomessa” – talousvaikuttaja on Ykkösaamun vieraana kello 10.05 alkaen

Suomalaisen talousvaikuttamisen jättiläinen Björn Wahlroos vetäytyy ensi viikolla viimeisestäkin suuryrityksen hallituksen puheenjohtajuudesta. Sammon yhtiökokous järjestetään 17.5. ja silloin asia saa viimeisen sinetin. Sammon puheenjohtajuus vaihtuu ja Wahlroosin seuraajaksi on nousemassa Antti Mäkinen.

Sammon tulevaisuutta ja pääkonttorin paikkaa on arvuuteltu jo pitkään. Kysymys on ollut siitä, voisivatko Sammon toiminnot sulautua osaksi ruotsalaista vakuutusyhtiö Ifiä, ja voisiko Sammon pääkonttori muuttaa Tukholmaan.

– Sampo on ja pysyy Suomessa, sanoo Wahlroos.

Hänen mukaansa Sammolla on noin 200 000 suomalaista osakkeenomistajaa ja vielä paljon enemmän suomalaisia asiakkaita.

Wahlroos sanoo, että Sammon johto on kyllä ruotsalais- ja norjalaispainotteista, mutta suurimmat osakkeenomistaja ovat suomalaisia, eikä ruotsalaisia osakkeenomistajia ole edes kovin paljoa.

Wahlroos on tänään Ykkösaamun vieraana kello 10.05 alkaen.

Mandatum lohkeaa Sammosta syksyllä

Björn Wahlroosin oma vaurastuminen pääsi vauhtiin hänen perustettuaan investointipankki Mandatumin vuonna 1992. Siirryttyään Sampoon hän myi Mandatumin ja sai maksuksi pari prosenttia Sammon osakkeista. Kun Sammon kurssi nousi, Wahlroosista tuli entistä rikkaampi.

Tällä viikolla Mandatumin tulevaisuudesta (siirryt toiseen palveluun) tuli uutisia, kun Mandatumin syksyllä 2023 tapahtuvasta Helsinki Nasdaq -listautumisesta tuli julkisuuteen Sammon jakautumisesite.

Wahlroos: Suomi tarvitsee muutosta

Säätytalolla hallitusneuvottelut etenevät. Niihin Wahlroos ei ota kantaa, mutta toistaa kuitenkin aiemmin kuullun viestinsä.

– Minusta tuntuu, että tarvitsemme Suomessa selkeän muutoksen edellisiin hallituksiin verrattuna.

Wahlroosin mukaan monet hallitukset ovat tehneet sarjassa huonoja päätöksiä, jotka eivät ole auttaneet Suomen taloutta nousemaan vaan päinvastoin Suomi on 15 viime vuoden ajan jäänyt jälkeen verrokkimaistaan.

Hän haluaa olla myös tarkka termeistä.

– Tässä on yleinen väärinkäsitys, joka koskee Suomen valtiontalouden ongelmia. Ne ovat vain oire, mutta syy on laajempi. Suomesta puuttuu talouskasvu eli koko talous on ongelmissa, ei vain valtiontalous, hän sanoo.

Hallitusneuvottelujen edetessä hallituksen muodostajan Petteri Orpon (kok.) vaaleja edeltäneet tiukat talouspuheet ovat liudentuneet lähemmäksi sitä, mitä demareilta totuttiin kuulemaan.

Mitä hallituksenmuodostaja Orpon mahdolliseen tulevaan hallitukseen tulee, Wahlroos on odottavalla kannalla.

– Ero Sanna Marinin (sd.) hallituksen ja Orpon johtaman hallituksen välillä löytyy toivottavasti teoista.

”Taantuma ei ole taikasana”

Monien talousennusteiden, kuten Nordean (siirryt toiseen palveluun) ja IMF:n (siirryt toiseen palveluun), mukaan edessä on niin euroalueella kuin Suomessa hitaan talouskasvun kausi. Keskuspankin tiukka rahapolitiikka lisää taantumariskejä.

Wahlroosin mielestä taantuma ei ole mikään taikasana.

– On samantekevää, onko kasvu miinus 0,2 prosenttia vai saman verran plussalla. Molemmat ovat huonoja.