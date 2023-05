Trumpin ”katastrofaalinen” haastattelu CNN:llä raivostutti – sai vapaasti toistaa perättömiä vaalivilppivalheitaan

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump toisti yhdysvaltalaiskanava CNN:n (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa keskiviikkona lukemattomia kertoja esittämänsä perättömät vaalivilppiväitteet, joiden mukaan häneltä varastettiin vuoden 2020 presidentinvaalien voitto.

Keskustelua vetänyt CNN:n toimittaja Kaitlan Collins yritti sitkeästi oikoa Trumpin jatkuvaa vääristelyä, mutta entinen presidentti oli kovassa vedossa ja sai valheensa sanottua.

The Washington Postin (siirryt toiseen palveluun) mukaan haastattelua on luonnehdittu mediatalon sisällä ”katastrofiksi” ja kritiikkiä on vyörynyt CNN:ää ja kanavan johtoa kohtaan monesta suunnasta. CNN:n työntekijöiden keskuudessa Trumpin haastattelu on saanut aikaan synkän tunnelman, kirjoittaa Brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Trump kommentoi haastattelussa lisäksi alkuviikosta saamaansa siviilioikeustuomiota, jossa valamiehistö katsoi hänet syylliseksi kirjailija-toimittaja E. Jean Carrollin seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja kunnianloukkaukseen.

– Tämä nainen [E. Jean Carroll], en tunne häntä. En ole ikinä tavannut häntä. Minulla ei ole mitään aavistusta, kuka hän on, laukoi Trump ja kutsui naista sekopääksi (wack job).

Lisäksi Trump kertoi olevansa valmis armahtamaan useita vuoden 2021 kongressihyökkäyksestä tuomittuja.

”Miten voimme oppia Trumpista tällä foorumilla?”

Entisen presidentin tiedetään pitävän liberaalia CNN-kanavaa vastustajanaan.

Donald Trump esiintyi CNN:llä ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2016. Presidenttinä ollessaan hän ei antanut yhtäkään haastattelua kanavan toimittajille.

Yhdysvaltalainen valtiotieteen professori Lori Cox Han kritisoi nyt CNN-kanavaa haastatteluajan antamisesta Trumpille.

– Luulen, että näimme sen, mitä kaikki odottivatkin, eli Trumpin suodattamattomana, sellaisena kuin hän on. ... En ole varma, miksi CNN päätti toteuttaa tuon.

Cox Han ei näe, että Trumpille ajan antaminen CNN:n kaltaisella kanavalla voisi auttaa epäröiviä äänestäjiä.

– En ole varma, voimmeko oikeasti oppia hänestä mahdollisena ehdokkaana tällä foorumilla. En usko, että todella on ihmisiä, jotka eivät ole päättäneet Donald Trumpin äänestämisestä. En ole varma, miten tämä auttaa äänestäjiä tekemään päätöksiä vuodelle 2024.

– Ihmiset, jotka aikovat tukea häntä, tulevat tukemaan häntä riippumatta siitä, mitä hän sanoo tai mitä hän tekee, Cox Han sanoo uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

Eri kannatuskyselyjen mukaan Trump on selvä suosikki republikaanien presidentti­ehdokkaaksi vuonna 2024.

Mitä ajatuksia artikkeli herättää? Voit keskustella aiheesta lauantaihin kello 23:een saakka.