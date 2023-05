”Jos ei vuotoja tule, syön vanhan hattuni”, kokenut politiikan toimittaja povaa tulevien viikkojen hallitusneuvotteluista

Säätytalolla neuvotellaan tulevasta hallitusohjelmasta jo toista viikkoa, mutta tietoja neuvotteluiden sisällöstä on tihkunut mediaan tähän mennessä vain vähän.

Iltalehden politiikan toimituksen päällikkö Juha Ristamäki uskoo, että tietoja alkaa vuotaa, kun hallitusneuvotteluissa päästään vaikeiden aiheiden äärelle.

– Kun ruvetaan maahanmuuttoa ja muita vaikeita asioita kunnolla myllyttämään, niin jos ei vuotoja tule, syön vanhan hattuni.

Ristamäen mukaan neuvotteluissa vallitsee ”kauhun tasapaino”.

– Kaikki asiat, mistä leikataan, minkälaisia työllisyystoimia tehdään ja minkälaisia muita rakenteellisia toimia, ne kaikki liittyvät toisiinsa. Kukaan ei nyt uskalla avata sitä peliä mistään päästä, koska kukaan oikein ei tiedä, mihin suuntaan se laiva keikkuu.

Myös Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Robert Sundman pitää todennäköisenä, että Säätytalolla päivystäminen muuttuu kiinnostavammaksi parin viikon sisällä.

Politiikan toimittajan työ on toki paljon muutakin kuin neuvotteluhuoneiden oven takana odottelua. Poliitikoille soitellaan jatkuvasti ja usein lopulta joku vuotaa.

– Ei se tarkoita, että kaikki heistä puhuisivat, mutta siellä on kuitenkin lähes 250 neuvottelijaa erilaisissa työryhmissä. Yleensä käy niin, että joku heistä jossain vaiheessa saattaa jotain kommentoida, Sundman sanoo.

Tietovuodoista sekä poliitikkojen ja toimittajien suhteesta keskusteltiin Viimeinen sana -ohjelmassa.

Juha Ristamäki näkee tietojen vuotamisen eräänlaisena kaupankäyntinä.

– Toimittajilla on massayleisö, jonka politiikko haluaa ja poliitikolla on kauppatavara, jonka minä haluan. Eli se tieto, minkä minä haluan. On se tavallaan myös kaupankäyntiä, vaikkei siinä mikään materiaalinen omaisuus vaihda omistajaa.

Ellun Kanat -viestintätoimiston toimitusjohtaja ja kokoomuksen entinen puoluesihteeri Taru Tujunen sanoo, että tietovuotoja tehdään, koska sillä ajatellaan olevan merkitystä joko neuvotteluiden tai yleisen julkisen mielipiteen kannalta.

– Se on tilanne, jossa ajatellaan, että halutaan luoda julkisuuden kautta painetta johonkin keskusteluun tai halutaan päästä asettamaan agendaa.

Juha Ristamäen mukaan olennaista on aiempien kokemusten perusteella syntynyt luottamussuhde toimittajan ja poliitikon välillä.

– Lähde luottaa siihen, että jos hän jotain sanoo, niin hän ei siitä kärähdä, Ristamäki selittää.

Katso koko Viimeinen sana -lähetys Yle Areenasta.