2 500 neliön puutuotantolaitos palaa Parkanossa – ”Näyttää lohduttomalta”

Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan suurin osa puuteollisuuden tuotantolaitoksesta on tuhoutunut Parkanossa.

Parkanossa Karttiperäntiellä palaa noin 2500 neliön puuteollisuuden tuotantorakennus, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos.

Pelastuslaitoksen päivystävän päällikön Ville Naskalin mukaan suurin osa rakennuksesta on tuhoutunut.

– Näyttää lohduttomalta. Tuli leviää vielä kattorakenteissa ja täällä on palokuormaa paljon, Naskali sanoo.

Pelastuslaitoksen saavuttua paikalle iso osa rakennuksen katosta oli jo tulessa ja ja osa katosta romahtanut. Palava rakennus on Siparila oy:n Parkanon tehdas.

Pelastuslaitos kertoo kello yhdeksän jälkeen, että palo on aamun aikana levinnyt lähes koko rakennukseen. Rakennuksen kattorakenteita puretaan sammutuksen edistämiseksi. Palavan rakennuksen sisätiloista sammutusta ei voida tehdä katon romahtamisvaaran vuoksi.

Pelastuslaitoksen mukaan tulipalo on todella voimakas. Naskali sanoo, että palo on saatu rajattua yhteen rakennukseen ja alueen muut rakennukset on pystytty suojaamaan tulelta. Palosta ei ole koitunut henkilövahinkoja.

Sammutustoiminta palopaikalla on käynnissä, ja jatkuu Naskalin mukaan vielä useita tunteja. Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta lauantaiaamuna kello 6.15 vartiointiliikkeen hätäilmoituksena.