Roomassa vieraileva Zelenskyi sai lupauksia vankkumattomasta tuesta, vaikka jopa Italian hallituksessa on eripuraa Ukrainan avustamisesta

Aiempien lehtitietojen mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin oli tarkoitus vierailla Saksassa tänä viikonloppuna. Lauantaiaamuna ukrainalaispresidentin kone laskeutui kuitenkin Saksan sijaan Rooman Ciampinon lentokentälle. Kyseessä on Zelenskyin ensimmäinen vierailu Italiaan hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.

Saavuttuaan Zelenskyi vahvisti Twitterissä tapaavansa Italian presidentin Sergio Mattarellan ja pääministerin Giorgia Melonin lisäksi myös paavi Franciscuksen. Samalla hän totesi vierailun olevan Ukrainalle tärkeä käynnissä olevan hyökkäyssodan voittamiseksi.

Lentokentällä presidenttiä vastaanottamassa oli Italian ulkoministeri Antonio Tajani, joka kertoi heti vierailun aluksi Italian jatkavan Ukrainan tukemista kaikin mahdollisin keinoin. Myös maan presidentti Mattarella kertoi lehdistön edessä antamassaan tervetuliaispuheessaan, että Ukrainalla on Italian täysi tuki.

Zelenskyi keskittyi kiittämään Italian johtoa ja maan kansalaisia antamastaan tuesta. Italia on taloudellisen ja aseellisen avun lisäksi vastaanottanut yli 175 000 ukrainalaista pakolaista.

Presidentin virka-asunnolta poistuttuaan Zelenskyin kerrotaan käyneen työlounaalla pääministeri Melonin kanssa. Lounaan jälkeen kaksikko järjesti myös yhteisen lehdistötilaisuuden.

Lehdistötilaisuudessa Meloni kertoi Italian laskevan Ukrainan voiton varaan. Samalla hän tuomitsi Venäjän brutaalit ja epäoikeudenmukaiset toimet Ukrainassa.

– Jatkamme Ukrainan tukemista niin kauan kuin se on tarpeellista. Emme tulee kutsumaan ”rauhaksi” mitään sellaista, joka muistuttaa hyökkäyssotaa, Meloni totesi.

Zelenskyi puolestaan kiitti Melonia siitä, että Italia on vähentänyt energiariippuvuuttaan Venäjästä ja pitänyt kiinni sovituista talouspakotteista. Lisäksi hän kertoi keskustelleensa Melonin kanssaan Ukrainan tiestä EU:n jäseneksi.

– Meille on hyvin tärkeää, että meistä tulee EU:n jäseniä. Minä kiitän teitä kaikesta antamastanne tuesta tiellämme kohti EU-jäsenyyttä.

Tiedotustilaisuuden päätteeksi Zelenskyi suuntasi kohti Vatikaania. Paavi sanoi kaksi viikkoa sitten Vatikaanin olevan mukana rauhanoperaatiossa, jonka tarkoituksena on päättää Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti.

Ukrainan tukeminen on herättänyt ristiriitaisia tunteita

Viime aikoina yhä useammin ulkomailla vierailleella Zelenskyillä on hyvät perusteet juuri Italiassa poikkeamiseen. Italia on tukenut Ukrainaa hyökkäyssodan aikana merkittävästi, vaikka maalla on perinteisesti ollut lämpimät suhteet myös Venäjään. Lokakuussa tehtävässään aloittaneesta oikeistohallituksesta pääministeripuolue Italian veljekset on luvannut jatkaa Ukrainan aseellista ja taloudellista tukemista.

Pääministeripuolueen lisäksi hallituksen oikeistokoalitioon kuuluvien Matteo Salvinin League -puolueen ja Silvio Berlusconin Forza Italia -puolueen Ukraina-linja ei ole yhtä selvä, vaikka Berlusconin puoluetta edustava Tajani puhuikin lentokentällä Ukrainan tukemisesta myönteiseen sävyyn.

Salvinilla ja Berlusconilla on ollut perinteisesti läheiset suhteet Venäjään ja Venäjän presidentti Vladimir Putiniin. Esimerkiksi helmikuussa Berlusconi totesi Zelenskyin olevan syypää Venäjän hyökkäyssotaan.

Sodan aikana julkaistut mielipidemittaukset ovat osoittaneet, ettei aseavun lähettäminen Ukrainalle ole myöskään Italian kansalaisten suosiossa. Viime lokakuussa julkaistun tutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) aseavun lähettämistä kannattaa vain 39 prosenttia italialaisista. Luku oli tutkimukseen osallistuneista suurista EU-maista vähäisin. Helmikuussa julkaistu tutkimus puolestaan osoitti (siirryt toiseen palveluun), että vain puolet italialaisista pitää Venäjää syypäänä sodan alkamiseen.

Ukrainaan suunnatun tuen epäsuosioon vaikuttavat lisäksi maan talousvaikeudet. Italiassa useat yritykset ovat vaikeuksissa nousevien energiakustannusten ja korkojen vuoksi. Tästä syystä monet suhtautuvat ulkomaille suunnattuun apuun nuivasti.