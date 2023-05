Viisutulokseen pettynyt Käärijä: Olen tosi huono häviäjä

Käärijä saapui Euroviisujen finaalin jälkeen suomalaismedian eteen selkeästi pettyneenä. Ruotsi voitti kisan täpärästi, vaikka Suomi oli yleisön suosikki.

– Totta kai rehellisesti sanottuna harmittaa. Se mitä mä lähdin hakee oli voitto. Totta kai täytyy olla ylpeä tähän suoritukseen. Makea suoritus suomenkielisellä biisillä. On vähän surullinen fiilis. Elämä jatkuu. Ei tää oo niin vakavaa. Jatketaan elämää.

– Pitää hetki sisäistää tätä asiaa. Mä oon tosi huono häviäjä. Myönnän sen. Ehkä huomenna ymmärrän tän paremmin.

Finaalin pistelaskun aikaan Liverpoolin areenalla ollut yleisö puhkesi useamman kerran huutamaan Käärijää ja cha cha cha:ta. Kenellekään ei jäänyt epäselväksi, kuka oli yleisön suosikki.

– Totta kai se tuntuu hyvältä, mutta kun sä tajuut, että sä et voita, niin se ei lievitä sitä sun oloa.

Kisa ratkesi tuomaristojen äänillä Ruotsin hyväksi.

– Säännöt on sääntöjä. Ei tartte hirvittävästi soittaa suuta. Harmittaa. Pelin henki on tämä. Onnea Loreen. Hän on aivan mahtava persoona.

Käärijä synnytti ennennäkemättömän ilmiön Suomessa. Hän on siitä sanaton.

– Olen todella kiitollinen, mitä Suomen kansa on antanut. En täysin osaa käsittää, mitä on tapahtunut. Mä oon normiukkeli Vantaalta ja mä olen tullut Euroviisuihin ja mä en pidä itseäni sen erikoisempana kuin muutkaan.

– On tosi makeeta, että ihmiset ovat lähteneet tähän hömpötykseen mukaan. Mä olen tosi kiitollinen ja mä toivon, että mä nään nämä ihmiset torilla, jos sellainen tulee.

Käärijä aikoo mennä tapaamaan läheisiään ennen huomista paluuta Suomeen.

– Haluan mennä pikkuveljen, isoveljen ja parhaiden frendien luokse ja jakaa tämän. Haluan halata heitä ja sanoa, että mä rakastan heitä.

Viisu-urakan jälkeen Käärijä nähdään suomalaisyleisön edessä jo ensi lauantaina, kun hän esiintyy Helsingin jäähallissa.