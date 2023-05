Loreen historiallisesta viisuvoitostaan: Juuri nyt tuntuu epätodelliselta

– Juuri nyt kaikki tuntuu epätodelliselta. Olen todella häkeltynyt, Ruotsin Euroviisu-edustaja Loreen sanoi Liverpoolin viisulavalla heti voittonsa jälkeen.

Loreenin kappale Tattoo voitti tuomariston äänillä Suomen Käärijän, jonka Cha cha cha oli yleisön ylivoimainen suosikki.

– Tämä on kaunista. Olen todella kiitollinen, laulaja sanoi.

Kaksi voittoa ovat kuin jin ja jang

Loreenin viisuvoitto on historiallinen, sillä hän on ensimmäinen naisartisti, joka on voittanut Euroviisut kahdesti. Häntä ennen vain Irlannin Johnny Logan on voittanut kilpailun kaksi kertaa, vuosina 1980 ja 1987.

Voittoaan seuranneessa lehdistötilaisuudessa viisutähti vertaili tämän vuoden kokemusta ensimmäiseen viisuvoittoonsa vuodelta 2012.

– Silloin kaikki oli minulle uutta. Tällä kertaa tuntui kuin olisin palannut perheeni luo.

Loreen pohti tilaisuudessa myös tämänvuotisen voittajakappaleensa Tattoon eroja yhdentoista vuoden takaiseen voittajaan Euphoria.

– Kappaleet ovat vähän kuin jin ja jang. Euphoria oli tosi vakava esitys, ette voineet nähdä edes silmiäni. Tattoo taas on valoisa. En tehnyt sitä tarkoituksella, se vain tapahtui. Euphoria oli Kuun valo ja Tattoo on auringon valo. Molempia tarvitaan.

Käärijästä ei lehdistötilaisuudessa puhuttu

Loreenin esityksen valmistelu edellytti puolen vuoden kovaa treeniä ja ruokavalion tarkkailua. Kun häneltä kysyttiin, miten hän aikoo juhlistaa voittoaan oli vastaus selvä.

– Olen odottanut kuusi kuukautta lasillista viiniä.

Ruotsalainen ei ottanut kantaa tilaisuudessa esitettyyn kysymykseen siitä, pitäisikö Euroviisu-ehdokkaiden saada osallistua kisoihin enintään kaksi kertaa.

Hän ei myöskään maininnut tilaisuudessa sanallakaan Käärijää, joka sai eniten yleisöääniä tämän vuoden finaalissa.

