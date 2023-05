Hallitusneuvotteluissa on ravannut iso liuta asiantuntijoita – katso, keitä on kuultu kaikkein eniten

Hallitusneuvotteluissa on käynyt kuultavana useita satoja asiantuntijoita. Suuri osa kuultavista on ollut virkamiehiä.

Hallitusneuvotteluita johtava kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi lauantaina olevansa ylpeä yhdestä asiasta – siitä, että neuvotteluissa on kuultu niin montaa asiantuntijaa.

– Me panostamme täällä erityisen paljon asiantuntijoiden kuulemiseen. Tärkeää on se, että meillä on yhteinen asiantuntijatietoon perustuva tilannekuva ja ymmärrys toimista, joita pitää tehdä, Orpo sanoi.

Orpon mukaan hallitusneuvotteluissa oli lauantaihin mennessä kuultu jo lähes 800 asiantuntijapuheenvuoroa. Yksittäisten kuultavien asiantuntijoiden määrä ei kuitenkaan ole Orpon mukaan näin suuri, sillä jotkut asiantuntijat ovat vierailleet Säätytalossa useammassa eri työryhmässä.

Hallitusneuvotteluita on käyty kaksi viikkoa. Neuvotteluihin osallistuvat kokoomuksen lisäksi perussuomalaiset, ruotsalainen kansanpuolue ja kristillisdemokraatit. Neuvotteluiden tarkoituksena on saada muodostettua Suomeen uusi hallitus ja muovata hallitusohjelma, joka määrittää sitä, millaisia päätöksiä tehdään seuraavien vuosien aikana.

Hallitusneuvotteluihin osallistuvat puolueet ovat saaneet itse kutsua haluamiaan asiantuntijoita kuultavaksi eri työryhmiin, joissa hallitusneuvotteluita käytännön tasolla työstetään. Käymme tässä jutussa läpi, keitä tähän mennessä kuullut asiantuntijat ovat olleet.

Petteri Orpon mukaan hallitusneuvotteluissa panostetaan asiantuntijoiden kuulemiseen.

Yksittäisiä asiantuntijoita on ollut valtioneuvoston mukaan noin 540

Valtioneuvosto ylläpitää listaa kaikista hallitusneuvotteluissa kuultavina olleista asiantuntijoista. Koko listan voi lukea täältä (siirryt toiseen palveluun).

Listan mukaan Säätytalossa oli lauantai-iltapäivään mennessä vieraillut lähes 640 asiantuntijaa. Osa asiantuntijoista on kuitenkin ollut kuultavina useamman kerran. Yksittäisten kuultavien asiantuntijoiden määrä on siksi noin sata vähemmän eli suunnilleen 540.

Hallitusneuvottelujen pöydissä ja jaoksissa on lisäksi voinut olla kuultavana myös muita ministeriöiden virkamiehiä, valtioneuvoston sivuilla kerrotaan. Tämä selittänee sen, miksi Orpo puhui lähes 800 kuultavana olleesta asiantuntijasta.

VM:n Olli Kärkkäinen on ollut kuultavana eniten

Asiantuntijat edustavat pääasiassa ministeriöiden virkamiehiä, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkijoita, virastojen asiantuntijoita sekä järjestöjen edustajia.

Listan mukaan hallitusneuvotteluissa on kuultu kaikkein eniten asiantuntijoita valtiovarainministeriöstä (VM) ja työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM). VM:stä on kuultu asiantuntijoita noin 30 kertaa ja TEM:stä taas noin 20 kertaa. Lähes pariakymmentä asiantuntijaa on kuultu myös sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä että oikeusministeriöstä.

Korkeakouluista eniten asiantuntijoita on kuultu Helsingin yliopistosta (13), Jyväskylän yliopistosta (7) sekä Aalto-yliopistosta (6).

Eniten Säätytalossa on kuultu valtiovarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäistä, joka on ollut kuultavana yhteensä viisi kertaa. Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä osastopäällikkö Laura Eiro liikenne- ja viestintäministeriöstä ovat olleet kuultavina neljä kertaa.

Alta voit katsoa koko listan eniten kuultavina olleista asiantuntijoista.

Heitä on kuultu eniten Avaa – Olli Kärkkäinen, strategia- ja tutkimusjohtaja, valtiovarainministeriö (5 kertaa) – Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö (4 kertaa) – Laura Eiro, osastopäällikkö, liikenne- ja viestintäministeriö (4 kertaa) – Antti Asikainen, tutkimusylijohtaja, Luonnonvarakeskus (3 kertaa) – Ari Ekroos, professori, Aalto-yliopisto (3 kertaa) – Arto Kujala, pääjohtaja, Rikosseuraamuslaitos (3 kertaa) – Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö (3 kertaa) – Juha Majanen, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, valtiovarainministeriö (3 kertaa) – Juhani Damski, kansliapäällikkö, ympäristöministeriö (3 kertaa) – Kirsi Pimiä, kansliapäällikkö, sisäministeriö (3 kertaa) – Mika Niemelä, budjettipäällikkö, valtiovarainministeriö (3 kertaa) – Minna Hulkkonen, osastopäällikkö, sisäministeriö (3 kertaa) – Pasi Rentola, talousjohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö (3 kertaa) – Pekka Timonen, kansliapäällikkö, oikeusministeriö (3 kertaa) – Petri Toivonen, pääsihteeri, turvallisuuskomitea / vanhempi osastoesiupseeri, puolustusministeriö (3 kertaa) – Päivi Niemi-Laine, puheenjohtaja, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (3 kertaa) – Raimo Luoma, kansliapäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö (3 kertaa) – Risto Siilasmaa, puheenjohtaja, Teknologianeuvottelukunta (3 kertaa)

Miehiä on kuultu selvästi naisia enemmän

Petteri Orpo arvosteli neljä vuotta sitten Antti Rinteen (sd.) vetämiä hallitusneuvotteluita siitä, että neuvottelijoina oli ihmisiä, jotka tulkittiin etujärjestöjen edustajiksi.

– Olemme saamassa Suomeen ostetun hallitusohjelman, Orpo sanoi tuolloin.

Hallitusneuvotteluiden alkaessa muutama viikko sitten Orpo totesi, ettei neuvotteluissa nähdä tällä kertaa lobbareita vaan neuvottelijat ovat kansanedustajia.

Asiantuntijoina on kuitenkin käynyt laaja kirjo erilaisten eturyhmien, järjestöjen ja yritysten edustajia.

Järjestöistä ja liitoista eniten Säätytalossa ovat vierailleet elinkeinoelämää edustavan Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijat (9 kertaa), työntekijöitä edustavan Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n asiantuntijat (5 kertaa) sekä korkeakoulutettujen keskusjärjestön Akavan asiantuntijat (4 kertaa).

Lisäksi hallitusneuvotteluissa on kuultu esimerkiksi Suomen Yrittäjiä (3 kertaa), Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superia (3 kertaa) sekä muiden muassa sairaanhoitajia edustavaa Tehyä (2 kertaa).

Yrityspuolelta asiantuntijoina ovat käyneet muiden muassa lentoyhtiö Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner, energiayhtiö Nesteen toimitusjohtaja Matti Lehmus, polttoaineyhtiö ST1:n pääomistaja Mika Anttonen ja ampumatarvikkeita valmistavan Nammo Lapuan toimitusjohtaja Raimo Helasmäki.

Hallitusneuvotteluihin on kutsuttu asiantuntijaksi myös esimerkiksi arkkipiispa Tapio Luoma.

Suurin osa hallitusneuvotteluissa asiantuntijoita kuulluista on ollut miehiä. Reilu kolmannes kuultavina olleista asiantuntijasta on ollut naisia.

Yle seuraa neuvottelujen etenemistä päivittyvässä artikkelissa.

Aiheesta voi keskustella tiistaihin kello 23:een saakka.