Turkin presidentinvaalien ratkaisu menossa toiselle kierrokselle

Oppositioehdokas Kılıçdaroğlu on jäämässä vaalien ensimmäisellä kierroksella muutaman prosenttiyksikön päähän istuvasta presidentti Erdoğanista.

Turkin presidentinvaalien ratkaisu näyttää vahvasti olevan menossa toiselle äänestyskierrokselle.

Turkin valtion Anadolu (siirryt toiseen palveluun)-uutistoimiston laskennassa istuvan presidentin Recep Tayyip Erdoğanin äänisaalis tipahti jo sunnuntai-illan aikana alle 50 prosentin ja on laskennut hienoisesti laskennan edetessä. Haastava oppositioehdokas Kemal Kılıçdaroğlu on vastaavasti kirinyt eroa kiinni.

Anadolu (siirryt toiseen palveluun)-uutistoimiston mukaan Erdoğanin äänisaalis on 49,3 prosenttia ja Kılıçdaroğlun 45 prosenttia, kun äänistä on laskettu yli 98 prosenttia. Oppositio on kritisoinut Anadolun manipuloineen esittämiään äänestystuloksia Erdoğanin eduksi kesken ääntenlaskun.

Turkin vaalilautakunnan virallisissa alustavissa tuloksissa Erdoğan on saanut 49,5 ja Kılıçdaroğlu 44,8 prosenttia äänistä, kun noin 92 prosenttia äänistä on laskettuna.

Ehdokkaan on saatava yli puolet äänistä, jotta vaalit voittaa ensimmäisellä kierroksella. Vaalien toinen kierroksen järjestämispäivä on 28. toukokuuta.

Molemmat ehdokkaat valmiita vaalien toiselle kierrokselle

Kılıçdaroğlu syytti puolen yön jälkeen pitämässään puheessa Erdoğanin AK-puolueen hidastavan ääntenlaskua haastamalla äänestystuloksia paikoissa, joissa oppositiolla on vahva asema.

– Älkää estäkö kansan tahtoa. Antakaa tulosten tulla ja kaikkien saada tietää ne, Kılıçdaroğlu sanoi puheessaan.

Myöhemmin yöllä Kılıçdaroğlu sanoi, ettei istuva presidentti Recep Tayyip Erdoğan saanut haluamaansa vaalitulosta.

– Jos kansamme tahtoo toisen kierroksen, voitamme sen ehdottomasti, hän sanoi.

Avaa kuvien katselu Oppositioehdokas Kılıçdaroğlu sanoi olevansa valmis vaalien toiselle kierrokselle ääntenlaskun ollessa loppusuoralla. Kuva: Manuel de Almeida / EPA

Myös Erdoğan julisti AK-puolueensa keskustoimiston parvekkeelta pitämässään öisessä puheessa olevansa valmis vaalien mahdolliseen toiseen kierrokseen. Hän kertoi uskovansa vielä uudelleenvalintaansa jo ensimmäisellä kierroksella ja arveli äänimääränsä kasvavan vielä virallisten tulosten selvittyä.

– Tiedämme johtavamme selvällä erolla, mutta emme tiedä vielä, minkälainen on lopullinen tulos, Erdogan sanoi.

Kolmanneksi eniten vaaleissa ääniä saanut Sinan Oğan on saamassa noin 5 prosenttia äänistä. BBC (siirryt toiseen palveluun):n mukaan Oğan on sanonut päättävänsä lähipäivinä, ketä hän aikoo kannattaa vaalien toisella kierroksella.

Lähteet: AFP, AP, Reuters