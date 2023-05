Työssäkäyvien vanhempien osuus toimeentulotuen saajissa on kasvanut

Se, että yhä useammalla perustoimeentulotukea saavalla kotitaloudella on tuloinaan ansiotuloja, voi johtua sekä parantuneesta työllisyystilanteesta että kasvaneista elinkustannuksista.

Toimeentulotukea saaneista kahden aikuisen lapsiperheistä lähes joka neljännellä oli viime vuonna myös ansiotuloja, kirjoittaa Kelan tutkija Tuija Korpela Kelan tutkimusblogissa (siirryt toiseen palveluun).

Aiemmin tuo osuus kahden aikuisen lapsiperheissä on ollut noin viidennes.

Yhden aikuisen lapsiperhekotitalouksista yli 10 prosenttia sai viime vuonna ansiotulojen rinnalla toimeentulotukea. Kahden aikuisen lapsiperheiden suurta osuutta selittäviä tekijöitä ovat kaksi mahdollista tienaajaa ja lasten tuomat kulut.

Yleisesti ottaen työssäkäyvien osuus perustoimeentulotukea saavien joukossa on lisääntynyt. Palkka- tai yritystuloja saavien osuus perustoimeentulotukea saavista kotitalouksista on kasvanut kuudesta prosentista yhdeksään prosenttiin vuosina 2017–2022.

Määrällisesti näitä kotitalouksia oli noin 9 000 vuonna 2017 ja noin 11 000 vuonna 2022.

– Pelkän tilastotiedon perusteella ei voida päätellä, onko kyse siitä, että yhä useampi aiemminkin perustoimeentulotukea saanut henkilö on alkanut saada myös ansiotuloja, vai siitä, että yhä useampi työssäkäyvä on alkanut tarvita perustoimeentulotukea. Se, että yhä useammalla perustoimeentulotukea saavalla kotitaloudella on tuloinaan ansiotuloja, voi johtua sekä parantuneesta työllisyystilanteesta että kasvaneista elinkustannuksista, Korpela kirjoittaa.

Suurin osa perustoimeentulotuen saajista on työttömyysturvan ja asumistuen piirissä.

Toimeentulotuki ei kannusta työntekoon

Korpela muistuttaa kirjoituksessaan, että toimeentulotuen saajien työssäkäyntiä pidetään usein taloudellisesti kannattamattomana, koska työssäkäynti lisää tuensaajan käytettävissä olevia tuloja aina korkeintaan 150 euroa.

150 euron ylittävä osa vähentää maksettavan tuen määrää täysimääräisesti.

Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen nosti toimeentulotuen ongelmia esille Ylen haastattelussa lauantaina.

– Toimeentulotuessa on kärjistetysti sanottuna sellainen mekanismi, että kun tienaat euron lisää, menetät euron tukea, Jauhiainen sanoi.

Hänen mukaansa toimeentulotuki on sekä työnteon kannustimien että tuen hakemisen kannalta paljon asumistukea hankalampi.

– Asumistuki on helpommin yhdistettävissä siihen, että ihminen siirtyy työttömyydestä työhön, Jauhiainen sanoi.