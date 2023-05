Vielä vähän aikaa sitten Lahti oli Suomen vaarallisin kaupunki jalankulkijoille, sitten autoilijat ottivat itseään niskasta kiinni

Aamuliikenne soljuu rauhallisesti Vesijärvenkadulla, Lahdessa. Kyse ei ole ihan mistä tahansa kadusta, sillä Vesijärvenkadun ansiosta Lahti sai kaksi vuotta sitten Tekniikan Maailman testissä (siirryt toiseen palveluun) kyseenalaisen kunnian olla Suomen vaarallisin kaupunki jalankulkijoille.

Kun sama testi (siirryt toiseen palveluun) tehtiin muutamaa kuukautta myöhemmin oli muutos häkellyttävä. Lahti paransi sijoitustaan testissä olleiden seitsemän suuren kaupungin joukossa.

Testissä seurattiin ennen kaikkea sitä, pysähtyvätkö autoilijat suojatien eteen, vai ohittaako viereistä kaistaa ajava auto suojatien ääreen pysähtyneen ajoneuvon.

Asiasta virinnyt vilkas keskustelu tuotti siis jo muutamassa kuukaudessa merkittävän muutoksen.

– Julkisuudella on merkittävä vaikutus siihen, että saadaan ihmiset miettimään omaa tekemistään ja käyttäytymistä liikenteessä, toteaa Liikenneturvan tiimipäällikkö Tomi Niemi Vesijärvenkadun liikennettä seuratessaan.

Niemen mukaan Lahti ei ole sen vaarallisempi jalankulkukaupunki, kuin muutkaan suuret suomalaiskaupungit.

– Samat ongelmat löytyvät kaikista isommista kaupungeista. Lahti ei ole mikään erityistapaus, vaikka täällä tapahtuukin tilastojen mukaan jonkin verran enemmän jalankulkijoiden henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia.

Avaa kuvien katselu Vuoden 2023 tiedot tammi-huhtikuulta.

Julkisuus edistää turvallisuutta

Julkisuudessa käyty keskustelu suojateiden turvallisuudessa on parantanut liikennekulttuuria ja sillä näkyy olevan vaikutusta asenteisiin.

– Kun asia nostetaan esille, niin sitä puidaan myös kahvipöydissä ja muissa keskusteluissa ja jokainen joutuu miettimään omaa toimintaansa, sanoo Niemi.

Tämä näkyy myös siinä, miten moottoriajoneuvojen kuljettajat suhtautuvat suojateihin.

– Suojatie on vain maalia tien pinnassa, ellemme tee siitä suojatietä. Kaikkien liikenteessä olijoiden, myös jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja sähköpotkulaudalla liikkuvien, on muistettava tämä.

Avaa kuvien katselu

Oma lukunsa on myös se, miten liikennettä seuraa ja kuinka valpas on. Julkisessa keskustelussa on nostettu esiin myös jalankulkijoiden ja kevyen liikenteen vastuu siitä, miten liikkuu ja miten ottaa muut huomioon.

– Liikenne on jatkuvassa murroksessa, sillä koko ajan tulee uusia liikkumismuotoja ja nopeudet kasvavat myös kevyessä liikenteessä. Sähköpotkulauta kulkee helposti 20-25 kilometriä tunnissa, mikä on todella kova nopeus ja se vaatii kuljettajalta keskittymistä ja tarkkaavaisuutta, jotta ei syntyisi vaaratilanteita, muistuttaa Niemi.