Vain harva sotaa paennut ukrainalainen on hakenut itselleen kotikuntaa Suomesta – moni toivoo palaavansa vielä kotiin

Vastaanottokeskusten asiakkaille on alkuvuodesta lähtien järjestetty info-tilaisuuksia kuntalaiseksi siirtymisestä. Kuva arkistokuva.

Ensimmäisille tilapäisen suojelun piirissä oleville ukrainalaisille kotikunnan hakeminen tuli mahdolliseksi maaliskuun alussa, kun vuosi oleskelua Suomessa täyttyi. Vain harva on kuitenkaan hakenut kotikuntaa.

Maalis-huhtikuussa noin 1 500 ukrainalaisella tuli täyteen kokonainen vuosi Suomessa. Toukokuun aikana vuosi täyttyy vielä noin 3 000 henkilöllä, kertoo maahanmuuttoviraston tilannekeskuksen päällikkö Ulla Harmonen.

Kuopiossa kotikunnan hakemiseen oikeutettuja ukrainalaisia on noin 700 - 800 ja Joensuussa noin 600. Heistä vain muutamat kymmenet ovat hakeneet kuntalaisuutta – Kuopiossa 28 ja Joensuussa 51 ihmistä.

Kotikunnan hakeminen Kotikuntaa voi hakea tilapäisen suojelun piirissä oleva, vähintään vuoden Suomessa oleskellut henkilö.

Henkilö siirtyy vastaanottokeskuksen asiakkaasta kuntalaiseksi ja kunnan ja hyvinvointialueen palveluiden asiakkaaksi.

Kuntalaisena henkilö saa samat oikeudet, palvelut ja velvollisuudet kuin Suomessa vakituisesti asuva. Palvelut ovat vastaanottokeskuksen tarjoamia palveluita laajemmat.

Kuntalaisuus ei vaikuta oleskeluluvan pituuteen.

Kuntalaisena kouluikäiset lapset siirtyvät suomalaisen oppivelvollisuuden piiriin.

Taustalla halu palata kotimaahan ja huoli toimeentulosta

Syyt olla hakematta kotikuntaa ovat moninaiset. Moni ukrainalainen toivoo palaavansa lähitulevaisuudessa takaisin kotimaahansa, jonka vuoksi kuntalaisuuden hakemista Suomesta ei lähtökohtaisesti koeta houkuttelevana. Myös vastaanottokeskuksen tarjoamien palveluiden helppous viehättää, kertovat Kuopion Setlementti Puijolan vastaanottokeskuksen johtaja Juha Huttunen ja Joensuun SPR:n vastaanottokeskuksen johtaja Elina Karppinen.

– Vastaanottokeskukset tuottavat palveluita niin sanotusti yhden luukun periaatteella eli asiakkaat saavat asumiseen, toimeentuloon ja sote-palveluihin liittyvät palvelut ja ohjeistuksen yhdestä paikasta. Kuntaan siirtyminen voi tuntua monista monimutkaiselta, Karppinen sanoo.

Myös huoli toimeentulosta on suuri. Kuopion Setlementti Puijolan vastaanottokeskuksen johtaja Juha Huttunen kertoo, että esimerkiksi vastaanottorahan päättyminen ja siirtyminen Kelan asiakkaaksi herättävät asiakkaissa kysymyksiä.

Avaa kuvien katselu Vastaanottokeskukselta kunnalle siirtyessä kouluikäiset lapset siirtyvät oppivelvollisuuden piiriin. Kuva: Nicole Hjelt / Yle

Taloudellisten syiden lisäksi myös kouluikäisten lasten siirtyminen oppivelvollisuuden piiriin voi vähentää halukkuutta hakea kotikuntaa.

– Moni lapsi käy ukrainalaista koulua etäkouluna. Oppivelvollisuus velvoittaisi lapsia käymään päivät suomalaista koulua, mikä voisi tarkoittaa, että etäkoulun käymiselle ei jäisi yhtä paljon aikaa, toteaa Huttunen.

Kotikuntaa hakeneissa niin yksittäisiä henkilöitä kuin lapsiperheitäkin

Tähän saakka kotikuntaa hakeneissa on Kuopion ja Joensuun vastaanottokeskusten johtajien mukaan niin yksittäisiä henkilöitä, lapsiperheitä kuin pariskuntiakin.

Maahanmuuttoviraston tilannekeskuksen päällikön Ulla Harmosen mukaan kuntaan siirtyneissä korostuvat ne vastaanottokeskuksen asiakkaat, jotka ovat jo valmiiksi asuneet vastaanottokeskuksen ulkopuolella.

– Kuntaan siirtyminen on ehkä koettu seuraavaksi askeleeksi. Heillä on asuminen järjestetty jo valmiiksi, mahdollisesti jo työpaikkakin. Elämä Suomessa on rakentunut pidemmälle.

Myös Joensuun SPR:n vastaanottokeskuksessa on huomattu, että kotikunnan hakeminen on luontaisempaa heille, joilla on valmiiksi ansiotuloja.

Avaa kuvien katselu Vastaanottokeskukset auttavat kotikuntaa hakevia asunnon hankkimisessa ja tukiasioissa. Kuva: Mikko Mykkänen / Yle

Vain osa kuntapaikkamerkinnän saaneista on ehtinyt siirtyä kunnalle

Vastaanottokeskuksesta kunnalle siirtyminen vie oman aikansa eivätkä kaikki kotikunnan saaneista ole vielä käytännössä siirtyneet vastaanottokeskuksista kuntiin. Prosessi on kuitenkin kaikkien kohdalla käynnissä.

Joensuun SPR:n vastaanottokeskuksen johtajan, Elina Karppisen mukaan Joensuun 51 henkilöstä vain muutamat ovat päässeet siirtymään kuntaan. Suurin haaste on ollut löytää asiakkaille asuntoja.

– Joensuun alueella ei hirveästi ole vuokra-asuntoja markkinoilla ja vuokrataso on myös korkea. Pahimmillaan asunnon löytämiseen voi mennä muutamia kuukausia. Se riippuu vuokrajonoista, kertoo Karppinen.

Kuopion Setlementti Puijolan Juha Huttunen puolestaan kertoo, että Kuopissa asunnot on saatu järjestettyä suhteellisen nopealla aikataululla.

– Asunnot on saatu järjestettyä aika nopeasti kuntapaikkamerkinnän saamisen jälkeen. Kun asunto löytyy, asiakkuus meillä päättyy ja henkilö siirtyy meidän palveluiden piiristä pois.

Kuntalaisuutta hakevien määrä voi kasvaa tulevaisuudessa

Maahanmuuttoviraston tilannekeskuksen päällikkö, Ulla Harmonen uskoo, että kiinnostus kotikunnan hakemiseen voi kasvaa vielä tulevaisuudessa.

– Voi olla, että kuntalaisiksi siirtyneiden kokemukset kannustavat myöhemmin muitakin hakemaan. Tässä vaiheessa kuntalaiseksi siirtyminen varmasti tuntuu monesta vielä epäselvältä ja jännittävältä.

Myös Kuopion ja Joensuun vastaanottokeskuksissa uskotaan, että hakijamäärät kasvavat, kun kokemustieto kuntalaiseksi siirtymisestä leviää.