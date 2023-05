Taiteilijan kynästä valmistuu kilometrin mittainen työ – teoksen ihailuun ei vilkaisu riitä

Enrico Mazzonen on työstänyt paperille jo sata metriä piirustusta, mutta työ on vasta alkumetreillä. Valmis teos on tuhatmetrinen ja sen esillepanossa on vielä paljon miettimistä.

Enrico Mazzonen työ saa inspiraationsa Ilmestyskirjasta. Työtä on valmiina reilu sata metriä ja sen esillepano tulee olemaan haastavaa.