Toripolliisin Käärijä-bolero katosi mystisesti, mutta nyt se on taas paikoillaan – ilman niittejä

Perjantaina Oulun Toripolliisi -patsaan ylle puettu Käärijä-bolero varastettiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Euroviisujen jälkeen. Maanantaiaamun aikana se oli kuitenkin palautettu takaisin paikoilleen.

Oulun kaupungin vs. viestintäpäällikkö Sari Karhu oli huomannut varkauden, mutta ei ollut ennättänyt kuulla viisuasun palauttamisesta.

– Mahtavaa, tämä kuulostaa kivalle! Eli siellä on joku sitten todennut, että bolero on hieman liian iso minulle. Ajateltiin, että jollain on varmaan yöllä tullut vilu ja on halunnut lämmikkeeksi tämän boleron, Karhu naurahtaa.

Ainoastaan paidassa olleet niitit ovat jääneet matkan varrelle. Toripolliisin yllä olleen Oulu 2026 -paidan Karhu oli itse ottanut talteen sunnuntaina.

Bolero on oululaisen ompelijaharrastaja Sirkka Karhun käsialaa. Viisuasua aiotaan pitää patsaan yllä vielä pari päivää, mutta enintään viikon, sillä sen pidemmäksi aikaa Toripolliisin pukemiselle ei ole lupaa.

Tämän jälkeen bolero aiotaan hakea talteen. Karhun tietojen mukaan Oulun kaupunki haluaa säilyttää Käärijä-hihoina tunnetun asun muistona.

– Pitää tietenkin käydä katsomassa, että missä kunnossa se on. Tietysti, kun ne niitit ovat tippuneet, täytyy sitä varmaan sen verran fiksata, Sari Karhu toteaa.

Bolero puettiin patsaan ylle viime perjantaina.

Boleroa ehdittiin epäillä varastetuksi jo lauantaita edeltävänä yönä, mutta tuolloin se oli haettu tarkoituksella talteen. Nyt vastaavaa elettä ei ole tarkoitus tehdä.

– Kyllä me nyt luotetaan ihmisiin, että se siellä pysyy. Toivotaan näin, Karhu sanoo.